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Thanh Hóa phấn đấu có ít nhất 1 trung tâm logistics hiện đại

Chủ Nhật, 08:53, 30/08/2026
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VOV.VN - Đó là mục tiêu đặt ra khi xây dựng Đề án về tập trung phát triển dịch vụ logistics tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

Mục tiêu đến năm 2030, Thanh Hóa phấn đấu trở thành một trong những trọng điểm của cả nước về dịch vụ logistics, có ít nhất 1 trung tâm logistics hiện đại cấp vùng hoặc quốc gia, 1 trung tâm cấp tỉnh gắn với cảng cạn và 3 trung tâm cấp liên xã. 

Đề án xác định phát triển logistics phải gắn trực tiếp với sản xuất, xuất nhập khẩu và thu hút đầu tư, lấy nhu cầu thực tế và nguồn hàng làm nền tảng; đồng thời phát triển đồng bộ hạ tầng giao thông, cảng biển, kho bãi với thể chế, dữ liệu, công nghệ, doanh nghiệp và nguồn nhân lực.

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Bà Lê Thị Nhật Lâm, Chủ tịch Công ty Vận tải Quốc tế SKY GROUP cho rằng, các doanh nghiệp logictics nội tỉnh hoàn toàn có đủ năng lực

Trong đó, Khu Kinh tế và Cảng biển Nghi Sơn được xác định là hạt nhân, kết nối với Cảng hàng không Thọ Xuân, Cửa khẩu quốc tế Na Mèo và các vùng sản xuất; đặt logistics Thanh Hóa trong mạng lưới vùng, quốc gia và hành lang Đông - Tây, gắn với chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và đổi mới sáng tạo. 

Tại hội nghị đối thoại với doanh nghiệp mới đây, bà Lê Thị Nhật Lâm, Chủ tịch Công ty Vận tải Quốc tế SKY GROUP cho rằng, thực tế hiện nay đa phần các nhà máy sản xuất quy mô lớn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa vẫn đang sử dụng dịch vụ logictics từ các địa phương khác. Điều này dẫn đến một phần đáng kể nguồn lực và giá trị kinh tế của tỉnh chưa được khai thác hiệu quả.

“Các doanh nghiệp logictics nội tỉnh hoàn toàn có đủ năng lực, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về chất lượng dịch vụ, tiến độ vận hành cũng như mức giá cạnh tranh. Lãnh đạo tỉnh sẽ có những giải pháp để đóng vai trò là định hướng và thúc đẩy việc kết nối các doanh nghiệp FDI, các nhà máy sản xuất lớn ưu tiên sử dụng dịch vụ logistics ngay trên địa bàn Thanh Hóa”, bà Lâm nói.

Theo lãnh đạo Sở Công Thương Thanh Hóa, giải pháp trước mắt sẽ tiếp tục đề nghị thực hiện chính sách hỗ trợ vận chuyển hàng hóa bằng container qua cảng Nghi Sơn theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh. Tập trung tháo gỡ khó khăn cho các dự án vướng mắc kéo dài, nhất là các dự án đầu tư trực tiếp để có sản phẩm mới, nguồn hàng phát triển logistics.

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ông Nguyễn Tiến Hiệu, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Thanh Hóa cho biết, tỉnh này sẽ sớm ban hành Nghị quyết về vấn đề phát triển logistics

Tiếp tục tổ chức hội nghị kết nối giữa các doanh nghiệp xuất nhập khẩu, các hãng tàu và các doanh nghiệp logistics. Nâng cấp sàn giao dịch thương mại điện tử để các doanh nghiệp FDI tiếp cận năng lực nhà cung cấp dịch vụ.

Về giải pháp phát triển logistics tỉnh Thanh Hóa, ông Nguyễn Tiến Hiệu, Giám đốc Sở Công Thương Thanh Hóa cho biết, tỉnh đổi mới cách xúc tiến đầu tư, thu hút 1 nhà máy hoặc 1 dự án, đồng thời xây dựng một hệ sinh thái, dịch vụ phục vụ nhà máy hoặc dự án. 

“Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn đã làm rất tốt nội dung này, Sở Công Thương sẽ tham mưu tích cực để tỉnh ban hành Nghị quyết về vấn đề phát triển logistics giai đoạn 2026-2030 và tầm nhìn 2050. Về lâu dài Sở đề nghị bố trí quỹ đất, tạo nguồn lực thu hút đầu tư các hạ tầng theo quy hoạch. Đấy là các cảng cạn, kết hợp với trung tâm logistics trong cấp vùng, hạng một ở khu kinh tế Nghi Sơn và Lam Sơn Sao vàng”, ông Hiệu thông tin.

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Miền Tây mong muốn có hệ sinh thái logistics xanh

VOV.VN - Theo đánh giá, hàng container xuất khẩu của vùng ĐBSCL đa phần vẫn phải vận chuyển bằng đường bộ lên TP.HCM. Hạ tầng luồng lạch chưa đồng bộ, tình trạng bồi lắng tại nhiều tuyến đang hạn chế khả năng khai thác tàu container.

Sỹ Đức/VOV1
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