Hải Phòng: Tháo gỡ điểm nghẽn, quyết tâm giải ngân 100% vốn đầu tư công

Hết tháng 7/2026, Hải Phòng mới giải ngân được hơn 19.000 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt gần 52% kế hoạch, đứng thứ 14 trong số 34 tỉnh, thành phố. Chỉ 2 tháng sau, số vốn giải ngân đã tăng lên 30.780 tỷ đồng, đạt 83,37% kế hoạch sau khi trừ phần tiết kiệm chi 5%. Riêng quý III, số vốn giải ngân đạt 14.447 tỷ đồng. Kết quả này đưa Hải Phòng vươn lên vị trí thứ 5 cả nước về tỷ lệ giải ngân và đứng thứ 2 về số vốn giải ngân trong nhóm 5 địa phương có tỷ lệ giải ngân cao nhất.

Theo UBND thành phố Hải Phòng, kết quả bứt phá này đến từ những chuyển biến tích cực trong công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện. Thay vì chỉ đôn đốc tiến độ chung, thành phố tập trung rà soát từng công trình, dự án, xác định những điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư, nguồn vật liệu và năng lực thi công để có giải pháp tháo gỡ. Trách nhiệm của chủ đầu tư, nhà thầu và chính quyền địa phương được gắn với tiến độ, khối lượng công việc cụ thể, tạo chuyển biến trên các công trường.

Thành phố Hải Phòng đang đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án, quyết tâm hoàn thành giải ngân 100% vốn đầu tư công năm 2026.

Ông Đào Sỹ Ngọc, Tổng Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hải Phòng cho biết, đến nay, các dự án do Ban quản lý không còn tình trạng phải chờ mặt bằng để thi công, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

“Một số dự án có nguy cơ không bảo đảm tiến độ theo yêu cầu của chủ đầu tư đã tăng tốc và bắt kịp về tiến độ, như dự án hầm Nguyễn Trãi - Lê Hồng Phong, từ thực hiện 17% trong 7 tháng đầu của dự án, đến nay đã đạt 34% trong vòng 3 tháng qua. Tương tự, dự án hầm Bùi Viện - Lê Hồng Phong từ 16% lên đến 30%. Đối với các dự án khác đều có chuyển biến tích cực, tiến độ trong quý III tăng từ 1,3 -1,5 lần so với trung bình các quý trước”, ông Ngọc nói.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả chung của thành phố, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công tại một số phường, xã của Hải Phòng vẫn còn chậm. Để khắc phục tình trạng này, các địa phương được yêu cầu xây dựng tiến độ chi tiết cho từng công trình, tăng cường giám sát hiện trường, đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh thi công, bù đắp khối lượng chậm tiến độ. Tại xã Tân Kỳ, năm 2026, địa phương được giao hơn 83,7 tỷ đồng vốn đầu tư công, nhưng đến hết tháng 9 mới giải ngân được 56,3% kế hoạch.

Theo ông Nguyễn Xuân Cương, Chủ tịch UBND xã Tân Kỳ, nguyên nhân chủ yếu do nhiều công trình mới khởi công, tiến độ thi công bị ảnh hưởng bởi mưa nhiều; một số dự án còn vướng mắc về mặt bằng. Để giải ngân hết số vốn được giao trong năm, địa phương đang tập trung xử lý những khó khăn trực tiếp ảnh hưởng đến tiến độ thi công.

Theo Nghị quyết của HĐND thành phố Hải Phòng, tổng vốn đầu tư công năm 2026 sau điều chỉnh là hơn 44.135 tỷ đồng. Để hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn, thành phố tiếp tục tháo gỡ vướng mắc về thủ tục đầu tư, đất đai, xây dựng; đẩy nhanh quyết toán các dự án hoàn thành, rà soát và điều chỉnh vốn để ưu tiên cho những công trình có khả năng giải ngân ngay. Từ ngày 15/10, các sở, ngành được yêu cầu cắt giảm tối thiểu 50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến đầu tư, đất đai và xây dựng, góp phần rút ngắn thời gian triển khai các dự án.

Lãnh đạo thành phố Hải Phòng thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các công trình, dự án.

Đặc biệt, Hải Phòng yêu cầu thực hiện nghiêm tinh thần “6 rõ”, lấy tiến độ giải ngân và khối lượng thi công thực tế làm thước đo đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương.

Ông Lê Ngọc Châu, Bí thư Thành ủy Hải Phòng yêu cầu các địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, rà soát từng dự án, xác định rõ vướng mắc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, khẩn trương tháo gỡ dứt điểm các điểm nghẽn, bảo đảm các dự án triển khai đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng. Đối với các nhiệm vụ chậm do nguyên nhân chủ quan thì yêu cầu tập thể, đơn vị liên quan nghiêm túc kiểm điểm, xác định rõ trách nhiệm và có giải pháp khắc phục, bảo đảm tiến độ.

Với những giải pháp đồng bộ và sự quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, Hải Phòng đang nỗ lực hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026. Qua đó, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện kết cấu hạ tầng, khơi thông các nguồn lực đầu tư, tạo thêm động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của thành phố trong những tháng cuối năm.