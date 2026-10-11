English
/ KINH TẾ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Hải Phòng: Tháo gỡ điểm nghẽn, quyết tâm giải ngân 100% vốn đầu tư công

Chủ Nhật, 11:00, 11/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Quý III/2026, thành phố Hải Phòng có sự bứt phá mạnh mẽ trong giải ngân vốn đầu tư công, với kết quả giải ngân 9 tháng đạt 83,37%. Phát huy kết quả này, Hải Phòng đang tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án, quyết tâm hoàn thành 100% kế hoạch giải ngân vốn trong năm 2026.

Hết tháng 7/2026, Hải Phòng mới giải ngân được hơn 19.000 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt gần 52% kế hoạch, đứng thứ 14 trong số 34 tỉnh, thành phố. Chỉ 2 tháng sau, số vốn giải ngân đã tăng lên 30.780 tỷ đồng, đạt 83,37% kế hoạch sau khi trừ phần tiết kiệm chi 5%. Riêng quý III, số vốn giải ngân đạt 14.447 tỷ đồng. Kết quả này đưa Hải Phòng vươn lên vị trí thứ 5 cả nước về tỷ lệ giải ngân và đứng thứ 2 về số vốn giải ngân trong nhóm 5 địa phương có tỷ lệ giải ngân cao nhất.

Theo UBND thành phố Hải Phòng, kết quả bứt phá này đến từ những chuyển biến tích cực trong công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện. Thay vì chỉ đôn đốc tiến độ chung, thành phố tập trung rà soát từng công trình, dự án, xác định những điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư, nguồn vật liệu và năng lực thi công để có giải pháp tháo gỡ. Trách nhiệm của chủ đầu tư, nhà thầu và chính quyền địa phương được gắn với tiến độ, khối lượng công việc cụ thể, tạo chuyển biến trên các công trường.

hai phong thao go diem nghen, quyet tam giai ngan 100 von dau tu cong hinh anh 1
Thành phố Hải Phòng đang đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án, quyết tâm hoàn thành giải ngân 100% vốn đầu tư công năm 2026.

 Ông Đào Sỹ Ngọc, Tổng Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hải Phòng cho biết, đến nay, các dự án do Ban quản lý không còn tình trạng phải chờ mặt bằng để thi công, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

“Một số dự án có nguy cơ không bảo đảm tiến độ theo yêu cầu của chủ đầu tư đã tăng tốc và bắt kịp về tiến độ, như dự án hầm Nguyễn Trãi - Lê Hồng Phong, từ thực hiện 17% trong 7 tháng đầu của dự án, đến nay đã đạt 34% trong vòng 3 tháng qua. Tương tự, dự án hầm Bùi Viện - Lê Hồng Phong từ 16% lên đến 30%. Đối với các dự án khác đều có chuyển biến tích cực, tiến độ trong quý III tăng từ 1,3 -1,5 lần so với trung bình các quý trước”, ông Ngọc nói.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả chung của thành phố, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công tại một số phường, xã của Hải Phòng vẫn còn chậm. Để khắc phục tình trạng này, các địa phương được yêu cầu xây dựng tiến độ chi tiết cho từng công trình, tăng cường giám sát hiện trường, đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh thi công, bù đắp khối lượng chậm tiến độ. Tại xã Tân Kỳ, năm 2026, địa phương được giao hơn 83,7 tỷ đồng vốn đầu tư công, nhưng đến hết tháng 9 mới giải ngân được 56,3% kế hoạch.

Theo ông Nguyễn Xuân Cương, Chủ tịch UBND xã Tân Kỳ, nguyên nhân chủ yếu do nhiều công trình mới khởi công, tiến độ thi công bị ảnh hưởng bởi mưa nhiều; một số dự án còn vướng mắc về mặt bằng. Để giải ngân hết số vốn được giao trong năm, địa phương đang tập trung xử lý những khó khăn trực tiếp ảnh hưởng đến tiến độ thi công.

Theo Nghị quyết của HĐND thành phố Hải Phòng, tổng vốn đầu tư công năm 2026 sau điều chỉnh là hơn 44.135 tỷ đồng. Để hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn, thành phố tiếp tục tháo gỡ vướng mắc về thủ tục đầu tư, đất đai, xây dựng; đẩy nhanh quyết toán các dự án hoàn thành, rà soát và điều chỉnh vốn để ưu tiên cho những công trình có khả năng giải ngân ngay. Từ ngày 15/10, các sở, ngành được yêu cầu cắt giảm tối thiểu 50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến đầu tư, đất đai và xây dựng, góp phần rút ngắn thời gian triển khai các dự án.

hai phong thao go diem nghen, quyet tam giai ngan 100 von dau tu cong hinh anh 2
Lãnh đạo thành phố Hải Phòng thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các công trình, dự án.

Đặc biệt, Hải Phòng yêu cầu thực hiện nghiêm tinh thần “6 rõ”, lấy tiến độ giải ngân và khối lượng thi công thực tế làm thước đo đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương.

Ông Lê Ngọc Châu, Bí thư Thành ủy Hải Phòng yêu cầu các địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, rà soát từng dự án, xác định rõ vướng mắc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, khẩn trương tháo gỡ dứt điểm các điểm nghẽn, bảo đảm các dự án triển khai đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng. Đối với các nhiệm vụ chậm do nguyên nhân chủ quan thì yêu cầu tập thể, đơn vị liên quan nghiêm túc kiểm điểm, xác định rõ trách nhiệm và có giải pháp khắc phục, bảo đảm tiến độ.

Với những giải pháp đồng bộ và sự quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, Hải Phòng đang nỗ lực hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026. Qua đó, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện kết cấu hạ tầng, khơi thông các nguồn lực đầu tư, tạo thêm động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của thành phố trong những tháng cuối năm.

Thanh Nga/VOV-Đông Bắc
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Giải ngân vốn đầu tư công của Đồng Tháp đạt gần 53% chỉ tiêu Chính phủ giao
Giải ngân vốn đầu tư công của Đồng Tháp đạt gần 53% chỉ tiêu Chính phủ giao

VOV.VN - So với các địa phương trong cả nước, tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh Đồng Tháp đến thời điểm này đạt khá. Địa phương phấn đấu đến cuối năm nay đạt chỉ tiêu Chính phủ giao. Chính quyền và các ngành chức năng, chủ đầu tư các dự án đang tháo gỡ khó khăn để đến cuối năm đảm bảo đạt kế hoạch đặt ra.

Giải ngân vốn đầu tư công của Đồng Tháp đạt gần 53% chỉ tiêu Chính phủ giao

Giải ngân vốn đầu tư công của Đồng Tháp đạt gần 53% chỉ tiêu Chính phủ giao

VOV.VN - So với các địa phương trong cả nước, tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh Đồng Tháp đến thời điểm này đạt khá. Địa phương phấn đấu đến cuối năm nay đạt chỉ tiêu Chính phủ giao. Chính quyền và các ngành chức năng, chủ đầu tư các dự án đang tháo gỡ khó khăn để đến cuối năm đảm bảo đạt kế hoạch đặt ra.

Sơn La tháo gỡ các dự án tồn đọng, tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công
Sơn La tháo gỡ các dự án tồn đọng, tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công

VOV.VN - Lấy kết quả giải ngân vốn đầu tư công làm tiêu chí đánh giá sự quyết liệt của các chủ đầu tư và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu các đơn vị. Đây là một trong những giải pháp mà tỉnh Sơn La đang chỉ đạo, triển khai, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của năm 2026.

Sơn La tháo gỡ các dự án tồn đọng, tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công

Sơn La tháo gỡ các dự án tồn đọng, tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công

VOV.VN - Lấy kết quả giải ngân vốn đầu tư công làm tiêu chí đánh giá sự quyết liệt của các chủ đầu tư và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu các đơn vị. Đây là một trong những giải pháp mà tỉnh Sơn La đang chỉ đạo, triển khai, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu của năm 2026.

Hải Phòng xây dựng kịch bản giải ngân gần 37.000 tỷ đồng vốn đầu tư công năm 2026
Hải Phòng xây dựng kịch bản giải ngân gần 37.000 tỷ đồng vốn đầu tư công năm 2026

VOV.VN - Với mục tiêu giải ngân gần 37.000 tỷ đồng vốn đầu tư công trong năm 2026, TP Hải Phòng đã ban hành kịch bản điều hành cụ thể theo tháng, theo quý, đồng thời gắn kết quả giải ngân với trách nhiệm người đứng đầu các sở, ngành, địa phương.

Hải Phòng xây dựng kịch bản giải ngân gần 37.000 tỷ đồng vốn đầu tư công năm 2026

Hải Phòng xây dựng kịch bản giải ngân gần 37.000 tỷ đồng vốn đầu tư công năm 2026

VOV.VN - Với mục tiêu giải ngân gần 37.000 tỷ đồng vốn đầu tư công trong năm 2026, TP Hải Phòng đã ban hành kịch bản điều hành cụ thể theo tháng, theo quý, đồng thời gắn kết quả giải ngân với trách nhiệm người đứng đầu các sở, ngành, địa phương.

Vĩnh Long quyết liệt tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công
Vĩnh Long quyết liệt tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công

VOV.VN - Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh Vĩnh Long hiện thấp hơn mức bình quân chung của cả nước, trong khi tăng trưởng GRDP 6 tháng đầu năm chỉ đạt 6,41%.

Vĩnh Long quyết liệt tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công

Vĩnh Long quyết liệt tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công

VOV.VN - Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh Vĩnh Long hiện thấp hơn mức bình quân chung của cả nước, trong khi tăng trưởng GRDP 6 tháng đầu năm chỉ đạt 6,41%.

Phấn đấu tăng trưởng trên 10%, giải ngân 100% vốn đầu tư công trong năm 2026
Phấn đấu tăng trưởng trên 10%, giải ngân 100% vốn đầu tư công trong năm 2026

VOV.VN - Chính phủ ban hành Nghị quyết số 216/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7/2026, qua đó yêu cầu các bộ, ngành, địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng trên 10%, thu ngân sách tăng ít nhất 10% và giải ngân 100% vốn đầu tư công trong năm 2026.

Phấn đấu tăng trưởng trên 10%, giải ngân 100% vốn đầu tư công trong năm 2026

Phấn đấu tăng trưởng trên 10%, giải ngân 100% vốn đầu tư công trong năm 2026

VOV.VN - Chính phủ ban hành Nghị quyết số 216/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7/2026, qua đó yêu cầu các bộ, ngành, địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng trên 10%, thu ngân sách tăng ít nhất 10% và giải ngân 100% vốn đầu tư công trong năm 2026.

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp