Vĩnh Long giải ngân vốn đầu tư công thấp so với bình quân chung cả nước

Tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo các đơn vị báo cáo tình hình triển khai, tiến độ giải ngân các dự án; làm rõ những khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân chậm tiến độ và đề xuất giải pháp tháo gỡ trong những tháng cuối năm.

Theo các đơn vị, đến hết tháng 9, toàn tỉnh giải ngân hơn 7.657 tỷ đồng, đạt khoảng 55% kế hoạch Thủ tướng giao và đạt khoảng 54% kế hoạch Hội đồng nhân dân tỉnh giao. Kết quả giải ngân của tỉnh thấp hơn nhiều so với mức bình quân chung cả nước là 62,9%.

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Có 5 chủ đầu tư giải ngân dưới mức bình quân chung của tỉnh, gồm: Ban Quản lý dự án Dân dụng và Công nghiệp, bao gồm các ban quản lý dự án khu vực, đạt 51,3%; Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long đạt 48,7%; Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu đạt 41%; Ban Quản lý dự án CSAT Bến Tre đạt 37,8%; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đạt 1,4%. Có 18 dự án chưa khởi công, trong đó có 12 dự án được giao kế hoạch vốn đầu năm và 6 dự án được giao bổ sung trong năm 2026. Những khó khăn, vướng mắc chủ yếu liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, nguồn cung vật liệu, thủ tục điều chỉnh dự án, thiết kế, dự toán và lựa chọn nhà thầu. Một số nhà thầu hạn chế về năng lực tài chính, nhân lực, máy móc, thiết bị, chưa đáp ứng tiến độ đã cam kết.

Những khó khăn, vướng mắc chủ yếu liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, nguồn cung vật liệu xây dựng

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Trí Quang lưu ý các chủ đầu tư phải bám sát địa bàn, phối hợp chặt chẽ với địa phương, kịp thời báo cáo những vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng để tháo gỡ. Trung tâm Phát triển quỹ đất và các địa phương tập trung hoàn thiện, phê duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng theo thẩm quyền, tạo điều kiện đẩy nhanh giải ngân và bàn giao mặt bằng thi công.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, các chủ đầu tư rà soát, cập nhật tiến độ từng dự án, đánh giá sát khả năng giải ngân để đề xuất điều chỉnh kế hoạch vốn phù hợp; chấn chỉnh công tác lựa chọn nhà thầu, bảo đảm công khai, lựa chọn đơn vị đủ năng lực tài chính, nhân lực và tổ chức thi công.