English
/ KINH TẾ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Vĩnh Long giải ngân vốn đầu tư công thấp so với bình quân chung cả nước

Thứ Ba, 16:27, 06/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sáng nay 06/10, ông Trần Trí Quang, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tiến độ giải ngân vốn đầu tư công đối với các công trình, dự án có tỷ lệ giải ngân thấp trên địa bàn tỉnh.  

Tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo các đơn vị báo cáo tình hình triển khai, tiến độ giải ngân các dự án; làm rõ những khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân chậm tiến độ và đề xuất giải pháp tháo gỡ trong những tháng cuối năm.

Theo các đơn vị, đến hết tháng 9, toàn tỉnh giải ngân hơn 7.657 tỷ đồng, đạt khoảng 55% kế hoạch Thủ tướng giao và đạt khoảng 54% kế hoạch Hội đồng nhân dân tỉnh giao. Kết quả giải ngân của tỉnh thấp hơn nhiều so với mức bình quân chung cả nước là 62,9%.

vinh long giai ngan von dau tu cong thap so voi binh quan chung ca nuoc hinh anh 1
Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tiến độ giải ngân vốn đầu tư công 

Có 5 chủ đầu tư giải ngân dưới mức bình quân chung của tỉnh, gồm: Ban Quản lý dự án Dân dụng và Công nghiệp, bao gồm các ban quản lý dự án khu vực, đạt 51,3%; Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long đạt 48,7%; Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu đạt 41%; Ban Quản lý dự án CSAT Bến Tre đạt 37,8%; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đạt 1,4%. Có 18 dự án chưa khởi công, trong đó có 12 dự án được giao kế hoạch vốn đầu năm và 6 dự án được giao bổ sung trong năm 2026. Những khó khăn, vướng mắc chủ yếu liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, nguồn cung vật liệu, thủ tục điều chỉnh dự án, thiết kế, dự toán và lựa chọn nhà thầu. Một số nhà thầu hạn chế về năng lực tài chính, nhân lực, máy móc, thiết bị, chưa đáp ứng tiến độ đã cam kết.

vinh long giai ngan von dau tu cong thap so voi binh quan chung ca nuoc hinh anh 2
Những khó khăn, vướng mắc chủ yếu liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, nguồn cung vật liệu xây dựng

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Trí Quang lưu ý các chủ đầu tư phải bám sát địa bàn, phối hợp chặt chẽ với địa phương, kịp thời báo cáo những vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng để tháo gỡ. Trung tâm Phát triển quỹ đất và các địa phương tập trung hoàn thiện, phê duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng theo thẩm quyền, tạo điều kiện đẩy nhanh giải ngân và bàn giao mặt bằng thi công.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, các chủ đầu tư rà soát, cập nhật tiến độ từng dự án, đánh giá sát khả năng giải ngân để đề xuất điều chỉnh kế hoạch vốn phù hợp; chấn chỉnh công tác lựa chọn nhà thầu, bảo đảm công khai, lựa chọn đơn vị đủ năng lực tài chính, nhân lực và tổ chức thi công.

anh-1-16526921916161281766865-16612395465731670040508-1675322844128595571484-16885525316871232078588-1777876024643766737511.jpg

Giải ngân đầu tư công 9 tháng: Tăng tốc chặng cuối cán đích 100% kế hoạch

VOV.VN - GDP 9 tháng năm 2026 tăng 9,01%, trong khi giải ngân đầu tư công đạt gần 643.000 tỷ đồng, cao hơn rõ rệt cùng kỳ. Để hoàn thành 100% kế hoạch năm, các bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục tháo gỡ vướng mắc, tăng tốc giải ngân quý IV, phát huy hiệu quả đầu tư công, tạo thêm động lực cho tăng trưởng “hai con số”.

 

Chanh Tuy/VOV-ĐBSCL
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Hơn 642.000 tỷ đồng vốn đầu tư công đã “chảy” vào nền kinh tế
Hơn 642.000 tỷ đồng vốn đầu tư công đã “chảy” vào nền kinh tế

VOV.VN - Sau 9 tháng năm 2026, cả nước đã giải ngân 642.961,6 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt 62,9% kế hoạch Thủ tướng giao. Tốc độ giải ngân tăng mạnh trong tháng 9, song vẫn còn 42 bộ, cơ quan trung ương và địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới mức bình quân chung.

Hơn 642.000 tỷ đồng vốn đầu tư công đã “chảy” vào nền kinh tế

Hơn 642.000 tỷ đồng vốn đầu tư công đã “chảy” vào nền kinh tế

VOV.VN - Sau 9 tháng năm 2026, cả nước đã giải ngân 642.961,6 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt 62,9% kế hoạch Thủ tướng giao. Tốc độ giải ngân tăng mạnh trong tháng 9, song vẫn còn 42 bộ, cơ quan trung ương và địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới mức bình quân chung.

Thái Nguyên nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong giải ngân đầu tư công
Thái Nguyên nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong giải ngân đầu tư công

VOV.VN - Trước yêu cầu hoàn thành kế hoạch giải ngân đầu tư công năm 2026, Thái Nguyên đang tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, quyết liệt đẩy nhanh giải ngân trong những tháng cuối năm.

Thái Nguyên nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong giải ngân đầu tư công

Thái Nguyên nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong giải ngân đầu tư công

VOV.VN - Trước yêu cầu hoàn thành kế hoạch giải ngân đầu tư công năm 2026, Thái Nguyên đang tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, quyết liệt đẩy nhanh giải ngân trong những tháng cuối năm.

Mỹ đầu tư tăng công suất điện hạt nhân để phục vụ các trung tâm dữ liệu
Mỹ đầu tư tăng công suất điện hạt nhân để phục vụ các trung tâm dữ liệu

VOV.VN - Chính phủ Mỹ dự kiến cho tập đoàn năng lượng Vistra vay khoảng 4,2 tỷ USD nhằm tăng công suất phát điện hạt nhân.

Mỹ đầu tư tăng công suất điện hạt nhân để phục vụ các trung tâm dữ liệu

Mỹ đầu tư tăng công suất điện hạt nhân để phục vụ các trung tâm dữ liệu

VOV.VN - Chính phủ Mỹ dự kiến cho tập đoàn năng lượng Vistra vay khoảng 4,2 tỷ USD nhằm tăng công suất phát điện hạt nhân.

Giải bài toán vốn cho doanh nghiệp đầu tư công nghệ tiết kiệm năng lượng
Giải bài toán vốn cho doanh nghiệp đầu tư công nghệ tiết kiệm năng lượng

VOV.VN - Đầu tư công nghệ tiết kiệm năng lượng là nhu cầu cấp thiết giúp doanh nghiệp giảm chi phí và đáp ứng tiêu chuẩn xanh. Tuy nhiên, thiếu hụt nguồn vốn đang là "điểm nghẽn" lớn nhất, đặc biệt với các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Vấn đề này được nhấn mạnh tại hội thảo do Bộ Công Thương tổ chức sáng 30/9 ở Tây Ninh.

Giải bài toán vốn cho doanh nghiệp đầu tư công nghệ tiết kiệm năng lượng

Giải bài toán vốn cho doanh nghiệp đầu tư công nghệ tiết kiệm năng lượng

VOV.VN - Đầu tư công nghệ tiết kiệm năng lượng là nhu cầu cấp thiết giúp doanh nghiệp giảm chi phí và đáp ứng tiêu chuẩn xanh. Tuy nhiên, thiếu hụt nguồn vốn đang là "điểm nghẽn" lớn nhất, đặc biệt với các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Vấn đề này được nhấn mạnh tại hội thảo do Bộ Công Thương tổ chức sáng 30/9 ở Tây Ninh.

Đà Nẵng xếp thứ 4/34 địa phương về giải ngân đầu tư công
Đà Nẵng xếp thứ 4/34 địa phương về giải ngân đầu tư công

VOV.VN - Từ đầu năm đến nay, giải ngân vốn đầu tư công của thành phố Đà Nẵng đạt gần 67% kế hoạch, cao hơn so với mức bình quân cả nước.

Đà Nẵng xếp thứ 4/34 địa phương về giải ngân đầu tư công

Đà Nẵng xếp thứ 4/34 địa phương về giải ngân đầu tư công

VOV.VN - Từ đầu năm đến nay, giải ngân vốn đầu tư công của thành phố Đà Nẵng đạt gần 67% kế hoạch, cao hơn so với mức bình quân cả nước.

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp