Hải Phòng đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tạo động lực tăng trưởng mới

Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và quản lý kinh doanh Cụm công nghiệp Tân Trào có quy mô gần 50 ha vừa được khởi công vào cuối tháng 7/2026 tại xã Kiến Hưng, một trong những xã ngoại thành còn nhiều khó khăn của thành phố Hải Phòng. Việc khởi công dự án thể hiện quyết tâm của thành phố Hải Phòng trong mở rộng không gian phát triển công nghiệp, góp phần từng bước xây dựng khu vực phía Nam Hải Phòng trở thành động lực mới về công nghiệp, dịch vụ, logistics theo định hướng hiện đại, hiệu quả và bền vững.

Cụm công nghiệp Tân Trào được khởi công, nhằm tạo động lực mới về công nghiệp, dịch vụ, logistics cho khu vực phía Nam thành phố Hải Phòng.

Theo ông Phạm Văn Định, Chủ tịch UBND xã Kiến Hưng, dự án hoàn thành sẽ mở ra nhiều cơ hội phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương. Khi dự án triển khai trên địa bàn, chúng tôi hết sức phấn khởi, địa phương có thêm dư địa để tăng trưởng phát triển công nghiệp, tác động tốt cho thu hút đầu tư.

"Chắc chắn, trong thời gian tới, khi hạ tầng được hoàn thiện, dự án sẽ mở ra rất nhiều nguồn lực đầu tư để giải quyết việc làm, thu nhập, khai thác hiệu quả đất đai, tác động các ngành kinh tế khác của địa phương, để thúc đẩy Kiến Hưng trở thành một trong những địa phương phát triển theo hướng công nghiệp dịch vụ hiện đại", ông Định nói.

Theo UBND thành phố Hải Phòng, trong 07 tháng đầu năm 2026, Thành phố có 5 khu công nghiệp được thành lập, chấp thuận chủ trương đầu tư; đồng thời, khởi công 8 khu công nghiệp mới, với tổng diện tích hơn 2 nghìn ha. Hiện, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng đang bám sát tiến độ thi công của 16 dự án khu công nghiệp đã khởi công và thực hiện thủ tục chuẩn bị đầu tư xây dựng cho 07 dự án khu công nghiệp. Việc đồng loạt triển khai các khu, cụm công nghiệp không chỉ mở rộng không gian phát triển mà còn tạo quỹ đất sạch, hạ tầng đồng bộ để đón các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Việc Hải Phòng đồng loạt triển khai các khu, cụm công nghiệp không chỉ mở rộng không gian phát triển mà còn tạo quỹ đất sạch, hạ tầng đồng bộ để đón các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Đặc biệt, ngày 30/7 vừa qua, thành phố Hải Phòng đã công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Khu kinh tế chuyên biệt, Quyết định về phê duyệt quy hoạch Khu kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng và khởi động Khu thương mại tự do Hải Phòng. Theo ông Phạm Văn Thép, Trưởng ban Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng, đến thời điểm này, Hải Phòng đã hình thành hệ thống 46 khu công nghiệp và 3 khu kinh tế, trở thành một trong những trung tâm công nghiệp và thu hút đầu tư nước ngoài lớn của cả nước.

"Trong 7 tháng đầu năm 2026, thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp khu kinh tế của thành phố đạt trên 3 tỷ USD và đạt khoảng trên 80% kế hoạch năm; thu hút đầu tư trong nước đạt khoảng 39 nghìn tỷ đồng. Các doanh nghiệp trong khu kinh tế, khu công nghiệp hiện đang sử dụng khoảng 373.000 lao động và mức lương trung bình hiện nay của các lao động khoảng 12,69 triệu đồng/tháng", ông Thép cho biết.

Mặc dù các khu công nghiệp, khu kinh tế đang đóng vai trò quan trọng đối với tăng trưởng của Hải Phòng, song vẫn chưa đáp ứng yêu cầu và những kỳ vọng của thành phố. Chỉ số sản xuất công nghiệp của Hải Phòng trong 7 tháng đầu năm 2026 đạt 15% nhưng chưa đạt mục tiêu đề ra. Tiến độ giải phóng mặt bằng, tiến độ một số dự án trọng điểm của thành phố, bao gồm các dự án hạ tầng khu, cụm công nghiệp còn chậm. Việc tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhà đầu tư ở một số lĩnh vực chưa kịp thời, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai dự án và khả năng huy động nguồn lực cho tăng trưởng.

Lãnh đạo thành phố Hải Phòng chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các khu, cụm công nghiệp để sớm đưa vào khai thác.

Nghị quyết số 11-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Phòng về thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế GRDP 6 tháng cuối năm 2026 và giai đoạn 2026 - 2030 xác định khu công nghiệp, khu kinh tế tiếp tục là một trong những động lực quan trọng để Hải Phòng hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP trong năm 2026 từ 13%. Ông Đỗ Thành Trung, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng yêu cầu, bên cạnh thu hút các dự án mới, các ban, ngành thành phố tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng, thủ tục hành chính và môi trường đầu tư; đẩy nhanh tiến độ các khu công nghiệp mới, đồng thời đồng hành cùng doanh nghiệp trong suốt quá trình triển khai.

"Triển khai “cơ chế luồng xanh” trong giải quyết thủ tục hành chính về đầu tư, đất đai, quy hoạch, xây dựng để đẩy nhanh tiến độ các dự án về nhà ở, bất động sản công nghiệp, thương mại, dịch vụ cũng như các dự án sản xuất trọng điểm tạo đột phá trong cải cách thủ tục hành chính và khơi thông các nguồn lực cho tăng trưởng kinh tế. Đồng thời, lập “đường găng tiến độ” đối với tất cả các dự án trọng điểm, dự án có tác động lớn đến tăng trưởng, nhất là các dự án hạ tầng giao thông kết nối, hạ tầng khu công nghiệp, nhằm sớm đưa dự án vào khai thác, đóng góp vào tăng trưởng và phát triển kinh tế xã hội của thành phố", ông Trung nhấn mạnh.

Cùng với việc hình thành các khu công nghiệp, khu kinh tế mới, Hải Phòng đang đẩy mạnh cải cách môi trường đầu tư, kinh doanh, tháo gỡ các điểm nghẽn về thủ tục hành chính, giải phóng mặt bằng và hạ tầng kết nối. Sự chuẩn bị đồng bộ về quỹ đất, hạ tầng và thể chế được kỳ vọng sẽ giúp thành phố đón làn sóng đầu tư mới, khơi thông các nguồn lực, tạo dư địa tăng trưởng để hoàn thành mục tiêu GRDP từ 13% trong năm nay và tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển tiếp theo