Thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035” của Thủ tướng Chính phủ, UBND thành phố Hải Phòng đã ban hành Kế hoạch 113 với nhiều mục tiêu và giải pháp cụ thể nhằm hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế trong giai đoạn mới. Đề án xác định phụ nữ là trung tâm của quá trình phát triển; đổi mới sáng tạo là động lực; chuyển đổi số, chuyển đổi xanh là phương thức chủ đạo.

Giai đoạn 2026-2035, thành phố phấn đấu trên 90% hội viên phụ nữ được nâng cao nhận thức về khởi nghiệp; hỗ trợ hàng chục nghìn doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh do phụ nữ làm chủ tiếp cận vốn, công nghệ, thị trường và các mô hình kinh doanh bền vững.

Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hải Phòng triển khai Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035”; trưng bày, giới thiệu sản phẩm tiêu biểu của phụ nữ Hải Phòng.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hải Phòng triển khai 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, tập trung vào khơi dậy tinh thần khởi nghiệp; phát triển hệ sinh thái hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp; hỗ trợ đào tạo, kết nối vốn, chuyển đổi số; đồng thời nâng cao năng lực tổ chức Hội các cấp để thực sự trở thành cầu nối đồng hành cùng phụ nữ phát triển kinh tế.

Hưởng ứng đề án và kế hoạch của thành phố Hải Phòng, nhiều hội phụ nữ cơ sở đã xây dựng kế hoạch cụ thể phù hợp với điều kiện thực tế địa phương. Bà Trần Thị Xiêm, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Yết Kiêu (TP Hải Phòng) cho biết, tổ chức Hội xác định hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn tới.

"Chúng tôi sẽ phát động đến toàn thể cán bộ hội viên phụ nữ trong xã hưởng ứng thực hiện đề án; tổ chức các lớp tập huấn chuyên sâu về kỹ năng kinh doanh, tăng cường hỗ trợ tiếp cận các nguồn vốn, đẩy mạnh liên kết sản xuất. Đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong sản xuất kinh doanh; kết nối tư vấn, hướng dẫn bán hàng qua Zalo, Facebook và sử dụng ứng dụng thanh toán bán hàng không tiền mặt. Mỗi năm, chúng tôi sẽ lựa chọn 2-3 mô hình tiêu biểu, chia sẻ kinh nghiệm thực tế từ những mô hình khởi nghiệp thành công để nhân rộng mô hình", bà Xiêm nói.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Vũ Tiến Phụng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng ghi nhận những kết quả tích cực của các cấp Hội Phụ nữ trong hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế thời gian qua. Ông Vũ Tiến Phụng nhấn mạnh, trong bối cảnh Hải Phòng đang đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển kinh tế xanh và hội nhập sâu rộng, việc hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp không chỉ góp phần nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ mà còn tạo thêm động lực cho phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng đề nghị các sở, ngành, địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố trong triển khai Đề án; quan tâm tạo điều kiện về cơ chế, nguồn lực, đào tạo, chuyển giao khoa học công nghệ và kết nối thị trường cho phụ nữ khởi nghiệp. Đồng thời, các cấp Hội cần tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, phát huy vai trò cầu nối, hỗ trợ hội viên tiếp cận các xu hướng kinh doanh mới, ứng dụng công nghệ và phát triển mô hình kinh tế bền vững.

"UBND thành phố Hải Phòng cam kết đồng hành cùng với Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố và các ngành để triển khai hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp theo hướng thực chất, trọng tâm. Với mỗi nhóm đối tượng, chúng ta có hỗ trợ khác nhau để làm sao việc hỗ trợ thực chất, hiệu quả. Thành phố Hải Phòng đang điều chỉnh quy hoạch chung của thành phố; chúng ta cũng cần bám vào định hướng phát triển của thành phố để hỗ trợ cho phụ nữ theo lĩnh vực, theo nhu cầu và khả thi", ông Phụng khẳng định.

Không gian trưng bày 40 gian hàng, giới thiệu sản phẩm của các HTX, doanh nghiệp do phụ nữ Hải Phòng làm chủ

Sau hội nghị, các đại biểu tham quan không gian trưng bày 40 gian hàng sản phẩm tiêu biểu của phụ nữ Hải Phòng, gồm sản phẩm OCOP, nông sản sạch, sản phẩm thủ công truyền thống và ẩm thực đặc trưng. Không gian được thiết kế theo phong cách chợ quê, mang đậm dấu ấn văn hóa truyền thống nhưng vẫn thể hiện tinh thần đổi mới, sáng tạo của phụ nữ thành phố trong thời kỳ hội nhập.