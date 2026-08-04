English
/ KINH TẾ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Hải Phòng vào Top 1.000 hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo hàng đầu thế giới

Thứ Ba, 20:58, 04/08/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 4/8, tại Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, TP Hải Phòng tổ chức Techfest HaiPhong 2026 với chủ đề “Hội tụ trí tuệ – Vươn khơi đổi mới”. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh Hải Phòng vừa được ghi danh trong Top 1.000 Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo hàng đầu thế giới (StartupBlink).

 

Điểm nhấn của Techfest Hải Phòng 2026 là không gian triển lãm "Hải trình 5 Cảng công nghệ" (5 Tech Ports) với 125 gian hàng trực tiếp và 125 gian hàng số trên các nền tảng hatex.vn và techfesthaiphong.vn, giới thiệu hơn 1.000 sản phẩm đổi mới sáng tạo của trên 200 doanh nghiệp. Các khu trưng bày giới thiệu nhiều công nghệ chiến lược như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), robot, UAV, IoT công nghiệp, năng lượng xanh; các thành tựu về xe điện, pin thế hệ mới, giải pháp chuyển đổi số, công nghệ vật liệu, cùng các sản phẩm "Made in Hai Phong", "Made in Vietnam", sản phẩm OCOP ứng dụng blockchain và AI.

hai phong vao top 1.000 he sinh thai khoi nghiep sang tao hang dau the gioi hinh anh 1
Triển lãm "Hải trình 5 Cảng công nghệ" (5 Tech Ports) giới thiệu hơn 1.000 sản phẩm đổi mới sáng tạo của trên 200 doanh nghiệp.

Không gian kết nối đầu tư giữa startup với các quỹ đầu tư mạo hiểm, ngân hàng số và khu công nghiệp cũng được bố trí nhằm thúc đẩy thương mại hóa công nghệ và kết nối nguồn lực cho doanh nghiệp đổi mới sáng tạo.

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Hoàng Minh Cường khẳng định, trong bối cảnh thành phố đang đặt mục tiêu tăng trưởng bứt phá, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số chính là động lực quan trọng để chuyển đổi mô hình phát triển, xây dựng nền kinh tế dựa trên tri thức và công nghệ. Thành phố sẽ tiếp tục hoàn thiện các cơ chế, chính sách đặc thù, mở rộng hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, logistics thông minh và công nghệ biển; đồng thời phát huy vai trò của các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

hai phong vao top 1.000 he sinh thai khoi nghiep sang tao hang dau the gioi hinh anh 2
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Hoàng Minh Cường khẳng định, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực quan trọng để thành phố phát triển bứt phá.

"Đối với Hải Phòng, Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị không chỉ là định hướng phát triển mà còn là cơ hội để thành phố bứt phá, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, xây dựng nền kinh tế dựa trên tri thức, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Thành phố đã triển khai Nghị quyết số 57 một cách quyết liệt theo tinh thần “6 rõ”; tận dụng các cơ chế đặc thù từ Nghị quyết số 226 của Quốc hội, thành phố đã ban hành đồng bộ 06 Nghị quyết, 04 Quyết định để giải phóng mọi nguồn lực", ông Hoàng Minh Cường cho biết.

Đánh giá cao những nỗ lực của Hải Phòng trong phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Hoàng Minh cho biết, Hải Phòng là một trong những địa phương có bước chuyển nhanh về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Thành phố nhiều năm liên tiếp nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước về Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII), đứng thứ 3 cả nước về Chỉ số chuyển đổi số (DTI), phát triển hơn 200 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo và 71 doanh nghiệp khoa học - công nghệ.

hai phong vao top 1.000 he sinh thai khoi nghiep sang tao hang dau the gioi hinh anh 3
Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Hoàng Minh đánh giá cao những nỗ lực của Hải Phòng trong phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Theo Thứ trưởng Hoàng Minh, trong bối cảnh Chính phủ đang triển khai Chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo, Techfest Hải Phòng không chỉ là một sự kiện thường niên mà còn là nơi kết nối các chủ thể của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, đưa ý tưởng đến với công nghệ, kết quả nghiên cứu đến với thị trường và doanh nghiệp.

"Hải Phòng đã chủ động cụ thể hóa các cơ chế, chính sách đặc thù của Trung ương bằng nhiều chương trình và đề án về đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo, phát triển trí tuệ nhân tạo, vi mạch bán dẫn và Quỹ đầu tư mạo hiểm của thành phố. Điều đó thể hiện quyết tâm xây dựng Hải Phòng trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo của vùng Duyên hải Bắc Bộ và của cả nước", Thứ trưởng Hoàng Minh nhấn mạnh.

hai phong vao top 1.000 he sinh thai khoi nghiep sang tao hang dau the gioi hinh anh 4
Techfest HaiPhong 2026 với chủ đề “Hội tụ trí tuệ – Vươn khơi đổi mới”

Trong khuôn khổ lễ khai mạc, Ban Tổ chức đã công bố Quyết định công nhận Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo cấp tỉnh đối với Trung tâm Đổi mới sáng tạo và Ứng dụng khoa học - công nghệ Hải Phòng.

Trong hai ngày diễn ra sự kiện (4-5/8), Techfest Hải Phòng 2026 còn có các hoạt động chuyên đề về trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, chuyển đổi số, đầu tư khởi nghiệp, kết nối công nghệ và thương mại hóa kết quả nghiên cứu, với hàng ngàn lượt người đăng ký tham dự.

Thanh Nga/VOV-Đông Bắc
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Lâm Đồng liên kết “3 nhà” thúc đẩy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo
Lâm Đồng liên kết “3 nhà” thúc đẩy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

VOV.VN - Chiều 31/7, tại Đà Lạt, UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội thảo khoa học liên kết Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp trong phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Tham gia hội thảo có hơn 150 đại biểu là các nhà quản lý, chuyên gia, nhà khoa học, đại diện doanh nghiệp và cơ sở giáo dục đào tạo.

Lâm Đồng liên kết “3 nhà” thúc đẩy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

Lâm Đồng liên kết “3 nhà” thúc đẩy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

VOV.VN - Chiều 31/7, tại Đà Lạt, UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội thảo khoa học liên kết Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp trong phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Tham gia hội thảo có hơn 150 đại biểu là các nhà quản lý, chuyên gia, nhà khoa học, đại diện doanh nghiệp và cơ sở giáo dục đào tạo.

Đưa khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng mới
Đưa khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng mới

VOV.VN - Chiều nay (15/7), tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức hội nghị "Thể chế khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số - Tháo gỡ điểm nghẽn và kiến tạo phát triển". Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng dự và phát biểu tại cuộc họp.

Đưa khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng mới

Đưa khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng mới

VOV.VN - Chiều nay (15/7), tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức hội nghị "Thể chế khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số - Tháo gỡ điểm nghẽn và kiến tạo phát triển". Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng dự và phát biểu tại cuộc họp.

Nghị quyết 57: Đổi mới sáng tạo - Từ chủ trương đến động lực tăng trưởng
Nghị quyết 57: Đổi mới sáng tạo - Từ chủ trương đến động lực tăng trưởng

VOV.VN - Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị đang tạo động lực thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Cùng với Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), nhiều địa phương đã xây dựng trung tâm, không gian đổi mới sáng tạo, kết nối doanh nghiệp, trường, viện nghiên cứu và nhà đầu tư.

Nghị quyết 57: Đổi mới sáng tạo - Từ chủ trương đến động lực tăng trưởng

Nghị quyết 57: Đổi mới sáng tạo - Từ chủ trương đến động lực tăng trưởng

VOV.VN - Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị đang tạo động lực thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Cùng với Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), nhiều địa phương đã xây dựng trung tâm, không gian đổi mới sáng tạo, kết nối doanh nghiệp, trường, viện nghiên cứu và nhà đầu tư.

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp