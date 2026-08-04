Hải Phòng vào Top 1.000 hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo hàng đầu thế giới

Điểm nhấn của Techfest Hải Phòng 2026 là không gian triển lãm "Hải trình 5 Cảng công nghệ" (5 Tech Ports) với 125 gian hàng trực tiếp và 125 gian hàng số trên các nền tảng hatex.vn và techfesthaiphong.vn, giới thiệu hơn 1.000 sản phẩm đổi mới sáng tạo của trên 200 doanh nghiệp. Các khu trưng bày giới thiệu nhiều công nghệ chiến lược như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), robot, UAV, IoT công nghiệp, năng lượng xanh; các thành tựu về xe điện, pin thế hệ mới, giải pháp chuyển đổi số, công nghệ vật liệu, cùng các sản phẩm "Made in Hai Phong", "Made in Vietnam", sản phẩm OCOP ứng dụng blockchain và AI.

Triển lãm "Hải trình 5 Cảng công nghệ" (5 Tech Ports) giới thiệu hơn 1.000 sản phẩm đổi mới sáng tạo của trên 200 doanh nghiệp.

Không gian kết nối đầu tư giữa startup với các quỹ đầu tư mạo hiểm, ngân hàng số và khu công nghiệp cũng được bố trí nhằm thúc đẩy thương mại hóa công nghệ và kết nối nguồn lực cho doanh nghiệp đổi mới sáng tạo.

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Hoàng Minh Cường khẳng định, trong bối cảnh thành phố đang đặt mục tiêu tăng trưởng bứt phá, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số chính là động lực quan trọng để chuyển đổi mô hình phát triển, xây dựng nền kinh tế dựa trên tri thức và công nghệ. Thành phố sẽ tiếp tục hoàn thiện các cơ chế, chính sách đặc thù, mở rộng hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, logistics thông minh và công nghệ biển; đồng thời phát huy vai trò của các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Hoàng Minh Cường khẳng định, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực quan trọng để thành phố phát triển bứt phá.

"Đối với Hải Phòng, Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị không chỉ là định hướng phát triển mà còn là cơ hội để thành phố bứt phá, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, xây dựng nền kinh tế dựa trên tri thức, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Thành phố đã triển khai Nghị quyết số 57 một cách quyết liệt theo tinh thần “6 rõ”; tận dụng các cơ chế đặc thù từ Nghị quyết số 226 của Quốc hội, thành phố đã ban hành đồng bộ 06 Nghị quyết, 04 Quyết định để giải phóng mọi nguồn lực", ông Hoàng Minh Cường cho biết.

Đánh giá cao những nỗ lực của Hải Phòng trong phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Hoàng Minh cho biết, Hải Phòng là một trong những địa phương có bước chuyển nhanh về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Thành phố nhiều năm liên tiếp nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước về Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII), đứng thứ 3 cả nước về Chỉ số chuyển đổi số (DTI), phát triển hơn 200 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo và 71 doanh nghiệp khoa học - công nghệ.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Hoàng Minh đánh giá cao những nỗ lực của Hải Phòng trong phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Theo Thứ trưởng Hoàng Minh, trong bối cảnh Chính phủ đang triển khai Chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo, Techfest Hải Phòng không chỉ là một sự kiện thường niên mà còn là nơi kết nối các chủ thể của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, đưa ý tưởng đến với công nghệ, kết quả nghiên cứu đến với thị trường và doanh nghiệp.

"Hải Phòng đã chủ động cụ thể hóa các cơ chế, chính sách đặc thù của Trung ương bằng nhiều chương trình và đề án về đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo, phát triển trí tuệ nhân tạo, vi mạch bán dẫn và Quỹ đầu tư mạo hiểm của thành phố. Điều đó thể hiện quyết tâm xây dựng Hải Phòng trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo của vùng Duyên hải Bắc Bộ và của cả nước", Thứ trưởng Hoàng Minh nhấn mạnh.

Techfest HaiPhong 2026 với chủ đề “Hội tụ trí tuệ – Vươn khơi đổi mới”

Trong khuôn khổ lễ khai mạc, Ban Tổ chức đã công bố Quyết định công nhận Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo cấp tỉnh đối với Trung tâm Đổi mới sáng tạo và Ứng dụng khoa học - công nghệ Hải Phòng.

Trong hai ngày diễn ra sự kiện (4-5/8), Techfest Hải Phòng 2026 còn có các hoạt động chuyên đề về trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, chuyển đổi số, đầu tư khởi nghiệp, kết nối công nghệ và thương mại hóa kết quả nghiên cứu, với hàng ngàn lượt người đăng ký tham dự.