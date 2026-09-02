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Hải quan xác nhận tờ khai tự động cho doanh nghiệp chế xuất từ ngày 9/9

Thứ Tư, 09:49, 02/09/2026
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VOV.VN - Cục Hải quan, Bộ Tài chính đã ban hành Công văn số 2099, gửi các Chi cục Hải quan khu vực, hướng dẫn việc xác nhận qua khu vực giám sát đối với tờ khai phi thuế quan.

Theo đó, từ ngày 9/9 tới, Cục Hải quan triển khai chức năng tự động xác nhận qua khu vực giám sát đối với các tờ khai xuất khẩu, nhập khẩu giữa doanh nghiệp chế xuất và doanh nghiệp nội địa, giữa hai doanh nghiệp chế xuất và giữa doanh nghiệp chế xuất với chi nhánh trên phạm vi toàn quốc, góp phần tháo gỡ vướng mắc trong thực hiện thủ tục hải quan.

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Cán bộ hải quan thực hiện quy trình kiểm tra hàng hóa

Người khai hải quan phải khai báo số quản lý nội bộ theo đúng quy định. Việc chuẩn hóa cách khai báo này là cơ sở để hệ thống thực hiện tự động việc xác nhận qua khu vực giám sát, giảm thao tác xử lý thủ công và tạo thuận lợi cho hoạt động mua bán hàng hóa giữa các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp chế xuất.

Cục Hải quan cũng hướng dẫn cụ thể đối với trường hợp doanh nghiệp chế xuất mua bán, gia công, thuê, mượn hàng hóa với thương nhân nước ngoài và được thương nhân nước ngoài chỉ định giao hàng cho doanh nghiệp nội địa hoặc doanh nghiệp chế xuất tại Việt Nam.

Cục Hải quan yêu cầu các Chi cục Hải quan khu vực chủ động thông báo, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện đúng quy định, bảo đảm việc triển khai chức năng tự động xác nhận qua khu vực giám sát từ ngày 9/9 diễn ra thuận lợi, thống nhất trên toàn quốc.

PV/VOV1
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