Hiện thực hóa mục tiêu vượt qua "bẫy" thu nhập trung bình

Cải cách thủ tục hành chính, giảm ít nhất 50% chi phí, thời gian

Chiều 9/4, thừa ủy quyền của Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng đã trình bày trước Quốc hội Tờ trình tóm tắt về đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) giai đoạn 2021–2025 và dự kiến Kế hoạch 5 năm 2026 - 2030.

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid - 19 kéo dài và kinh tế thế giới nhiều biến động, nhưng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, người dân, doanh nghiệp dưới sự lãnh đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, nước ta đã đạt được những thành tựu quan trọng, nổi bật; đạt và vượt 22/26 chỉ tiêu chủ yếu giai đoạn 2021-2025, trong đó năm 2024, 2025 hoàn thành toàn bộ 15/15 chỉ tiêu.

Giai đoạn 2026-2030, tình hình thế giới tiếp tục biến động rất nhanh, mạnh, khó lường… Để hiện thực hóa mục tiêu, tầm nhìn phát triển đến năm 2030 và năm 2045, vượt qua bẫy thu nhập trung bình, Chính phủ xác định mục tiêu phát triển nhanh, bền vững đất nước, phấn đấu tăng trưởng GDP năm 2026 và bình quân 05 năm 2026-2030 từ 10% trở lên gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô; GDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt 8.500 USD, gấp 1,7 lần năm 2025; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; nâng cao mọi mặt đời sống của Nhân dân, để Nhân dân được thụ hưởng mọi thành quả của phát triển.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cho biết, trên cơ sở phân tích, đánh giá toàn diện những thuận lợi, khó khăn và với quyết tâm cao, Chính phủ trình Quốc hội 05 quan điểm chỉ đạo, điều hành, 59 chỉ tiêu chủ yếu, 11 nhóm giải pháp trọng tâm trong giai đoạn 2026-2030 và 92 nhiệm vụ cần thực hiện ngay trong năm 2026. Trong đó, bao gồm các nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

Tập trung hoàn thiện thể chế phát triển đồng bộ, hiện đại, cạnh tranh để tạo đột phá tăng trưởng, xác lập mô hình tăng trưởng mới; chuyển mạnh phương thức quản lý nhà nước từ “tiền kiểm” sang “hậu kiểm”. Nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật. Hoàn thiện các tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật; tháo gỡ căn bản các rào cản, điểm nghẽn, hoàn thiện thể chế, pháp luật để phát triển nền kinh tế số, đầu tư kinh doanh. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, phấn đấu môi trường đầu tư của Việt Nam vào nhóm 3 nước dẫn đầu ASEAN và nhóm 30 nước hàng đầu thế giới vào năm 2028. Tăng cường hơn nữa phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Chính phủ xác định tiếp tục chuyển đổi mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, phát triển mạnh doanh nghiệp và các mô hình kinh tế mới; khai thác hiệu quả các động lực tăng trưởng, mở rộng thị trường và tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Đồng thời, thúc đẩy tăng trưởng gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn; phát triển thị trường vốn, hiện đại hóa hệ thống tài chính – tín dụng, nâng cao hiệu quả dòng vốn. Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là động lực then chốt; phấn đấu kinh tế số chiếm khoảng 30% GDP vào năm 2030.

Bên cạnh đó, chú trọng phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo nhân lực chất lượng cao; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo. Hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư đồng bộ, hiện đại, nhất là giao thông, năng lượng và hạ tầng số; phấn đấu đến năm 2030 có trên 5.000 km đường cao tốc.

Tập trung bảo đảm an sinh xã hội, phát triển thị trường lao động, nâng cao chất lượng y tế, nhà ở; đồng thời tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu. Song song, củng cố quốc phòng, an ninh; đẩy mạnh đối ngoại, nâng cao năng lực dự báo và ứng phó tình hình quốc tế.

Đặc biệt, Phó Thủ tướng, nhấn mạnh đổi mới tư duy, nâng cao hiệu quả thực thi, lấy tăng trưởng “2 con số” làm mục tiêu trọng tâm, gắn với kiểm tra, giám sát và củng cố niềm tin xã hội. Riêng năm 2026, ưu tiên hoàn thiện thể chế, cải cách thủ tục hành chính (giảm ít nhất 50% chi phí, thời gian), phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số, tháo gỡ dự án tồn đọng và sử dụng hiệu quả nguồn lực.

Nâng cao hiệu quả điều hành

Báo cáo thẩm tra Ủy ban Kinh tế và Tài chính cho thấy, năm 2025 diễn ra trong bối cảnh thế giới nhiều biến động, song kinh tế Việt Nam đã phục hồi tích cực, tăng trưởng GDP đạt 8,02%, hoàn thành và vượt toàn bộ 15/15 chỉ tiêu chủ yếu. Thu ngân sách vượt dự toán, chi ngân sách cơ bản bảo đảm, tỷ lệ giải ngân đạt 98%.

Tuy nhiên, nền kinh tế vẫn bộc lộ nhiều hạn chế như chất lượng tăng trưởng chưa bền vững, phụ thuộc lớn vào vốn, lao động và khu vực FDI; năng lực nội tại còn yếu; áp lực điều hành vĩ mô gia tăng. Công tác dự báo thu ngân sách chưa sát thực tế, nợ thuế còn cao; giải ngân vốn đầu tư công chưa đồng đều, đặc biệt vốn trung ương và vốn nước ngoài còn thấp.

Ông Phan Văn Mãi, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính

Những tháng đầu năm 2026, kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, tiềm ẩn rủi ro về năng lượng, lạm phát, thương mại. Trong nước, ổn định vĩ mô được giữ nhưng dư địa chính sách hạn chế, đòi hỏi điều hành linh hoạt, chủ động hơn.

Ông Phan Văn Mãi, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính cho biết, Ủy ban đề nghị tập trung hoàn thiện thể chế, cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp, đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và năng lực dự báo chính sách. Đồng thời, cần chú trọng xử lý các vấn đề xã hội như an ninh mạng, an toàn thực phẩm, môi trường và an sinh.

Đối với giai đoạn 2021 - 2025, kinh tế đạt và vượt 22/26 chỉ tiêu, tăng trưởng bình quân khoảng 6,2%, tạo nền tảng cho giai đoạn tới. Tuy nhiên, vẫn còn một số mục tiêu chưa đạt, đòi hỏi giải pháp mạnh mẽ hơn.

Giai đoạn 2026 - 2030 được nhận định sẽ nhiều thách thức hơn, yêu cầu đổi mới tư duy phát triển, nâng cao tính tự chủ của nền kinh tế, bảo đảm tăng trưởng đi đôi với ổn định vĩ mô và công bằng xã hội. Trong đó, các ưu tiên lớn gồm hoàn thiện thể chế, phát triển hạ tầng, bảo đảm năng lượng, thúc đẩy kinh tế tư nhân và nâng cao năng lực thực thi chính sách.

"Khâu tổ chức thực hiện là yếu tố quyết định, cần tăng cường kỷ luật, rõ trách nhiệm và nâng cao hiệu quả điều hành để đạt mục tiêu đề ra", ông Phan Văn Mãi nhấn mạnh