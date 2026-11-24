Thanh toán không tiền mặt - nhu cầu thiết yếu trong kinh doanh

Nếu trước đây, tại nhiều hộ kinh doanh cửa hàng tạp hóa, quán ăn hay cơ sở dịch vụ nhỏ hay thậm chí là dịch vụ vận chuyển hàng hoá, việc thanh toán chủ yếu bằng tiền mặt thì hiện nay, bên cạnh quầy thu ngân đã xuất hiện máy POS, mã QR và các thiết bị thông báo tiền chuyển khoản, giao dịch thành công.

Theo số liệu Ngân hàng Nhà nước, trong 8 tháng năm 2026, số lượng giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt tăng hơn 34%, giá trị giao dịch tăng hơn 13% so với cùng kỳ. Thanh toán qua Internet và điện thoại di động tiếp tục ghi nhận tốc độ tăng trưởng về số lượng giao dịch.

Ở các cửa hàng thời trang, mỹ phẩm, nhà hàng hay quán cà phê, việc trang bị máy POS cho phép khách thanh toán bằng thẻ ngân hàng, kể cả thẻ không tiếp xúc, thay vì phải chuẩn bị tiền mặt. Bên cạnh đó, các quầy hàng tại chợ dân sinh hay cửa hàng nhỏ có thể sử dụng mã QR để nhận tiền qua ứng dụng ngân hàng mà không cần đầu tư nhiều thiết bị. Nhiều cửa hàng tiểu thương buôn bán nhỏ ngoài chợ còn trang bị những máy thông báo nhận tiền ví dụ như loa Momo, TingTing, TingBox, Zalo box, Vnpay Soundbox,…

Hầu hết các hộ kinh doanh, cửa hàng hiện nay đều có mã QR để thanh toán.

Điểm chung của những phương thức này là tạo thêm lựa chọn thanh toán cho khách hàng. Người mua có thể quyết định hình thức trả tiền phù hợp, còn người bán không bị giới hạn bởi lượng tiền mặt khách mang theo.

Đặc biệt, với những cửa hàng có giá trị đơn hàng tương đối lớn như điện thoại, đồ gia dụng, thời trang hay dịch vụ chăm sóc cá nhân, khả năng chấp nhận thanh toán bằng thẻ có thể giúp khách hoàn tất giao dịch thuận tiện hơn.

Một thực tế trước đây về sự bất tiện trong thanh toán đã ảnh hưởng đến lựa chọn của người tiêu dùng như trường hợp của chị Vũ Phương Thảo, một người dân tại Hà Nội, đã từng lâm vào cảnh dở khóc dở cười khi tài khoản có tiền mà vẫn không dùng được.

“Hôm đó, tôi không mang theo tiền mặt vì thường chuyển khoản hoặc quẹt thẻ. Nhưng không may đúng hôm đó ngân hàng bảo trì hệ thống nên không vào được app, tiễn thoái lưỡng nan, tôi phải gọi người thân để “ cầu cứu” trả giúp, từ đó tôi hay thường xuyên lui tới những nhà hàng hoặc những nơi mua sắm có máy quẹt thẻ hơn để nhỡ không chuyển khoản được thì có thể quẹt thẻ, hơn nữa quẹt thẻ thì ngân hàng cũng có phần ưu đãi hoàn tiền chi tiêu" - chị Thảo chia sẻ.

Phản ánh trên cho thấy một thực tế đáng chú ý: Khi thanh toán số trở thành thói quen, sự thuận tiện không còn đơn thuần là tiện ích bổ sung mà đã ảnh hưởng đến khả năng giữ chân khách hàng.

Anh Trần Văn Chiến - chủ một cửa hàng ăn kinh doanh đồ ăn ở thành phố Hà Nội, đánh giá việc sử dụng mã QR giúp hoạt động bán hàng và kiểm tra giao dịch thuận tiện hơn.

Anh Chiến cho biết: "Giờ cửa hàng nào cũng phải in mã QR để sẵn ở quầy thanh toán hoặc là có máy quẹt thẻ. Thứ nhất là cũng giúp khách hàng thuận tiền giao dịch, người mua không cần phải mang theo tiền mặt và cũng không cần phải chờ trả lại tiền thừa. Thứ hai là giúp người bán giảm thời gian chuẩn bị tiền lẻ và có thể đối chiếu các khoản thu qua ứng dụng ngân hàng vào cuối ngày".

Tuy nhiên, thanh toán điện tử mới chỉ là bước đầu trong quá trình chuyển đổi số của hộ kinh doanh. Giá trị lâu dài nằm ở khả năng sử dụng dữ liệu để quản lý hàng hóa, doanh thu, chi phí và nhu cầu khách hàng.

Trước đây, nhiều hộ kinh doanh ghi chép thu chi bằng sổ tay, theo dõi hàng tồn kho chủ yếu dựa vào kinh nghiệm. Khi số lượng sản phẩm và giao dịch tăng lên, phương thức này dễ xảy ra nhầm lẫn, thất thoát hoặc khó xác định chính xác hiệu quả kinh doanh.

Thanh toán không dùng tiền mặt tăng sự tiện lợi trong việc chi tiêu, mua sắm.

Chuyển đổi số tạo động lực mới cho khu vực hộ kinh doanh

Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị xác định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là đột phá quan trọng hàng đầu, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội và đổi mới phương thức quản trị.

Đáng chú ý, Nghị quyết xác định người dân và doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể, nguồn lực và động lực chính của quá trình chuyển đổi số. Đến năm 2030, quy mô kinh tế số được đặt mục tiêu đạt tối thiểu 30% GDP.

Đặt trong hoạt động của hộ kinh doanh, tinh thần của Nghị quyết không chỉ thể hiện ở quy mô, mà còn gắn với khả năng ứng dụng các công cụ số vào giao dịch, quản lý và tiếp cận thị trường.

Một quầy hàng tại chợ chấp nhận thanh toán bằng mã QR, một cửa hàng thời trang lắp máy POS, hay một cơ sở ăn uống sử dụng phần mềm quản lý doanh thu đều là những ví dụ cụ thể về thay đổi phương thức kinh doanh.

TS Nguyễn Nhật Quang, Viện trưởng Viện Khoa học Công nghệ VINASA, nhận định chuyển đổi số đang trở thành một phần gần gũi trong đời sống. Từ việc người dân mua bán hàng hóa qua mạng đến thanh toán bằng mã QR, công nghệ không còn là câu chuyện chỉ dành cho các tập đoàn lớn.

Theo ông Quang, việc ứng dụng khoa học, công nghệ đang lan rộng trong nhiều ngành kinh tế, nhưng hiệu quả thực tế và khả năng tạo đột phá còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố.

Nhận định này đặc biệt phù hợp với khu vực hộ kinh doanh. Bởi sự chuyển đổi sẽ khó bền vững nếu chỉ dừng lại ở việc lắp đặt thiết bị, đăng ký phần mềm mà không cải thiện được cách tổ chức bán hàng.

Từ ngày 1/1/2026, cơ chế thuế khoán đối với hộ kinh doanh được thay thế theo lộ trình cải cách quản lý thuế. Khi thông tin bán hàng, thanh toán và hóa đơn được quản lý có hệ thống, hộ kinh doanh có điều kiện đối chiếu số liệu chính xác hơn, đồng thời giảm bớt công việc tổng hợp thủ công.

Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi, chuyển đổi số vẫn đặt ra không ít khó khăn đối với các hộ kinh doanh nhỏ, nhất là người lớn tuổi hoặc chưa quen sử dụng công nghệ.

Chi phí đầu tư thiết bị, phí dịch vụ thanh toán, phần mềm, đường truyền Internet và thời gian học sử dụng đều có thể trở thành rào cản. Một số hộ còn lo ngại sai sót khi lập hóa đơn, kê khai doanh thu hoặc gặp sự cố trong quá trình giao dịch.

Bà Lê Thị Duyên Hải, Phó Tổng Thư ký Hội Tư vấn thuế Việt Nam, đã chỉ ra tâm lý lo lắng của nhiều hộ khi chuyển sang phương thức tự kê khai, bởi họ chưa quen xác định doanh thu và chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu.

Việc chuyển từ thuế khoán sang kê khai là xu hướng tất yếu nhằm tạo môi trường kinh doanh minh bạch và bình đẳng hơn. (Ảnh minh họa: Đồng Toàn)

Từ thực tế này, việc thúc đẩy chuyển đổi số cần đi kèm những giải pháp hỗ trợ phù hợp với từng nhóm hộ kinh doanh. Các ngân hàng và doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thanh toán cần hướng dẫn sử dụng thiết bị đơn giản, hỗ trợ xử lý sự cố và bảo đảm an toàn giao dịch. Các nền tảng phần mềm cần có chức năng phù hợp với cửa hàng nhỏ, tránh gây thêm gánh nặng chi phí.

Về phía cơ quan quản lý, công tác hướng dẫn thuế, hóa đơn điện tử cần dễ hiểu, thống nhất và có sự hỗ trợ trực tiếp đối với những hộ chưa thành thạo công nghệ. Đặc biệt, cần tăng cường cảnh báo về mã QR giả, giao dịch gian lận, lộ thông tin tài khoản và các thủ đoạn lừa đảo trực tuyến.