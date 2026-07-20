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Hơn 1.000 nhà, đất dôi dư ở Gia Lai bỏ trống, nhiều nơi dấu hiệu bị lấn chiếm

Thứ Hai, 15:20, 20/07/2026
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VOV.VN - Thanh tra tỉnh Gia Lai xác định có hơn 1.000 cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tại địa phương bị bỏ trống hoặc sử dụng chưa hiệu quả, trong đó nhiều cơ sở có dấu hiệu bị lấn chiếm.

Quản lý tài sản công ở Gia Lai bộc lộ nhiều tồn tại sau sắp xếp

Theo kết luận thanh tra chuyên đề về quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp giai đoạn tháng 3/2025 đến tháng 4/2026, tỉnh Gia Lai có 1.030 cơ sở bỏ trống, không sử dụng; 14 cơ sở có dấu hiệu bị lấn chiếm hoặc có công trình của người dân trên đất; 1 cơ sở sử dụng không đúng mục đích; 10 cơ sở vướng mắc pháp lý hoặc bàn giao sai địa bàn.

Thanh tra cũng chỉ ra nhiều tồn tại trong công tác quản lý tài sản công. Có 678 cơ sở thuộc 101 đơn vị chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; 100% đơn vị được kiểm tra chưa thực hiện đăng ký biến động quyền sử dụng đất theo quy định sau khi tiếp nhận, sắp xếp. Ngoài ra, 37 xã, phường chưa hạch toán hoặc hạch toán chưa đầy đủ đối với 294 cơ sở nhà, đất.

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Cơ sở Đội Trật tự Đô thị Quy Nhơn bị bỏ trống, không sử dụng

Đến nay, còn 199 cơ sở nhà, đất dôi dư chưa có phương án sắp xếp, xử lý; 125 cơ sở đã có phương án nhưng chưa hoàn thành. Nhiều cơ sở được giao để làm trụ sở hoặc phục vụ mục đích công cộng nhưng chưa hoàn tất thủ tục chuyển đổi công năng.

Thanh tra tỉnh Gia Lai xác định trách nhiệm thuộc Sở Tài chính, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Gia Lai và UBND các xã, phường liên quan.

Thanh tra tỉnh kiến nghị UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân, đồng thời khẩn trương hoàn thiện hồ sơ pháp lý, xây dựng cơ sở dữ liệu thống nhất và đẩy nhanh việc sắp xếp, xử lý, tránh lãng phí tài sản công.

Hoàng Qui/VOV-Tây Nguyên
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