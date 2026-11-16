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Cao Bằng: Thanh niên các dân tộc cùng gìn giữ bản sắc văn hóa

Thứ Hai, 16:56, 16/11/2026
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VOV.VN - Tối 15/11 tại xã Bảo Lạc, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Cao Bằng tổ chức Ngày hội Văn hóa thanh niên các dân tộc năm 2026, với chủ đề “Tuổi trẻ các dân tộc tỉnh Cao Bằng đoàn kết, gìn giữ và phát huy bản sắc, vun đắp gia đình hạnh phúc”.

Ngày hội Văn hóa thanh niên các dân tộc tỉnh Cao Bằng năm 2026 là hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, tạo điều kiện để thanh niên các dân tộc giao lưu và giới thiệu những nét văn hóa truyền thống của địa phương. 

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Tối ngày 15/11, tại Sân vận động xã Bảo Lạc, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - Hội LHTN Việt Nam tỉnh Cao Bằng tổ chức Ngày hội Văn hóa thanh niên các dân tộc năm 2026

Điểm nhấn của ngày hội là phần trình diễn trang phục truyền thống của các dân tộc Tày, Nùng, Mông, Dao, Sán Chỉ và Lô Lô, do thanh niên đến từ 8 xã vùng cao của tỉnh Cao Bằng tham gia. Màu sắc, hoa văn, đường thêu và phụ kiện trên mỗi bộ trang phục giới thiệu nét riêng trong văn hóa, phong tục của từng cộng đồng; đồng thời cho thấy sự khéo léo trong việc gìn giữ, trao truyền nghề và trang phục qua các thế hệ.

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Với chủ đề “Tuổi trẻ các dân tộc tỉnh Cao Bằng đoàn kết, gìn giữ và phát huy bản sắc, vun đắp gia đình hạnh phúc”, Ngày hội có sự tham gia của đông đảo thanh niên tới từ 8 xã vùng cao tại tỉnh Cao Bằng

Phần trình diễn trang phục của người Sán Chỉ được xây dựng qua hình ảnh một đôi vợ chồng trẻ. Câu chuyện trên sân khấu nhấn vào tình yêu thương, sự đồng hành và trách nhiệm cùng vun đắp gia đình, cũng là nội dung gắn với chủ đề của ngày hội. Qua đó, trang phục truyền thống hiện lên không chỉ như một dấu ấn văn hóa mà còn gắn với đời sống và những giá trị được gìn giữ trong mỗi gia đình.

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Ngày hội tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích để đoàn viên, thanh niên các dân tộc gặp gỡ, giao lưu, tăng cường hiểu biết, thắt chặt tình đoàn kết .

Ngày hội tạo không gian để đoàn viên, thanh niên các dân tộc gặp gỡ, hiểu thêm về văn hóa của nhau và tăng cường gắn kết. Hoạt động cũng góp phần khuyến khích người trẻ quan tâm hơn đến việc bảo tồn, phát huy bản sắc dân tộc, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc; phát huy vai trò của tổ chức Đoàn, Hội trong tập hợp thanh niên tại địa phương.

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Duy Thái/VOV-Đông Bắc
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