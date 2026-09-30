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Hơn 300 công nhân ở Quảng Trị bị nợ tiền lương, giám đốc công ty mất liên lạc

Thứ Tư, 15:18, 30/09/2026
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VOV.VN - Hơn 300 công nhân Công ty TNHH TM May Thăng Long, tỉnh Quảng Trị chưa được trả lương tháng 8, với tổng số tiền khoảng 3 tỉ đồng. Rất đông công nhân đã tập trung trước cổng công ty để đòi tiền lương, trong khi đó Giám đốc công ty không thể liên lạc được.

Từ chiều 29/9 đến nay, tại Công ty TNHH TM May Thăng Long, ở tổ dân phố 3 Phú Vinh, phường Đồng Sơn, tỉnh Quảng Trị (thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình cũ) không diễn ra hoạt động sản xuất. Một số nhân viên làm việc tại văn phòng của Công ty, trong xưởng vắng bóng công nhân.

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Xưởng may vắng bóng công nhân

Hiện tại, hàng trăm công nhân của Công ty chưa được thanh toán tiền lương tháng 8/2026. Trong khi đó, ông Đặng Thăng Long, Giám đốc Công ty TNHH TM May Thăng Long không thể liên lạc được, việc giải quyết các khoản tiền lương còn nợ gặp khó khăn. Nhiều công nhân đã tìm đến Công ty để đòi tiền lương.

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Bàn làm việc bên trong phòng Giám đốc tại Công ty TNHH TM May Thăng Long

Chị N.T.M.L, công nhân làm việc tại Công ty này cho biết, đến nay chị vẫn chưa nhận được lương tháng 7, tháng 8, trong khi tháng 9 cũng sắp kết thúc. Việc không thể liên lạc với Giám đốc Công ty khiến nhiều công nhân lo lắng, không biết khi nào mới được thanh toán số tiền lương còn nợ.

“Tôi làm thời vụ, một ngày tiền công được 160 ngàn đồng, tháng đầu tiên làm ngày 10 giờ đồng hồ, tháng sau tăng thêm 30 phút mỗi ngày nữa là 10 tiếng rưỡi, đã được trả lương của tháng 6 rồi, giờ còn nợ lại lương tháng 7, nay đã qua tháng 8, tháng 9, ngày mai nữa là thành nợ lương 2 tháng, do đó 2 tháng rồi chưa được nhận lương”, chị N.T.M.L lo lắng.

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Công ty TNHH May Thăng Long tại phường Đồng Sơn, tỉnh Quảng Trị

Hiện nay, các bên liên quan vẫn chưa liên lạc được với Giám đốc doanh nghiệp. Việc người đứng đầu doanh nghiệp không có mặt để trực tiếp giải quyết các vấn đề liên quan tiền lương đang đặt ra khó khăn đối với công tác bảo vệ quyền lợi của công nhân.

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Đại diện Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Trị trao đổi với công nhân tại Công ty TNHH TM May Thăng Long

Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Trị đang phối hợp các cơ quan, ban, ngành liên quan, làm việc với một số nhân viên của Công ty để tìm hiểu nguyên nhân và xem xét phương án bảo vệ quyền lợi người lao động. Bên cạnh các khoản tiền lương chưa được thanh toán, tình trạng hoạt động hiện tại của doanh nghiệp cũng là vấn đề cần được làm rõ. Cơ quan chức năng chưa có thông tin chính thức về phương án giải quyết các khoản nợ lương cũng như kế hoạch hoạt động tiếp theo của Công ty này.

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Bên trong xưởng may không diễn ra hoạt động sản xuất

Công ty TNHH TM May Thăng Long có 3 địa điểm làm việc, với gần 400 công nhân, người lao động. Riêng tiền lương tháng 8/2026, doanh nghiệp còn nợ lương của hơn 300 công nhân, người lao động với khoảng 3 tỉ đồng.

Ông Nguyễn Tài Minh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Trị cho biết, sau khi làm việc với các cơ quan liên ngành và một số nhân viên văn phòng của Công ty TNHH TM May Thăng Long, tổ chức Công đoàn sẽ tiếp tục đồng hành với người lao động để bảo vệ quyền lợi. 

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Bên trong Công ty TNHH TM May Thăng Long

Theo ông Nguyễn Tài Minh, trong khi chưa thể liên lạc với Giám đốc Công ty, sự vào cuộc của tổ chức Công đoàn và các cơ quan liên quan được kỳ vọng sẽ góp phần tháo gỡ những vướng mắc, tìm phương án giải quyết khoản tiền lương mà người lao động chưa được nhận.

“Đoàn liên ngành tổ chức gặp gỡ, trao đổi với người lao động để chia sẻ khó khăn trong giai đoạn hiện nay và tìm phương án, giải pháp cùng các cơ quan chức năng giải quyết kịp thời quyền lợi của người lao động. Tiếp theo, cơ quan liên ngành sẽ có báo cáo với UBND tỉnh để có các chỉ đạo trong thời gian tới”, ông Nguyễn Tài Minh nói.

 

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