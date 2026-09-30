Quảng Trị đề xuất áp dụng “luồng xanh” giải quyết thủ tục cho dự án trọng điểm

Dự án quần thể du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí núi U Bò - hồ Thác Chuối được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư vào tháng 3/2026, với diện tích hơn 167ha, tổng vốn 16.200 tỉ đồng do Công ty TNHH Mặt Trời Quảng Bình thuộc Tập đoàn Sun Group đầu tư. Dự án nằm trên địa bàn các xã: Bố Trạch, Thượng Trạch và Trường Sơn.

Dự án này xây dựng quần thể du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí cao cấp với hệ thống cơ sở lưu trú tiêu chuẩn từ 3-5 sao, dự kiến đón khoảng 3 triệu lượt khách mỗi năm. Các hạng mục chính gồm công trình dịch vụ, khách sạn, biệt thự nghỉ dưỡng, căn hộ lưu trú, công trình thương mại, làng thương mại và hệ thống 5 tuyến cáp treo kết nối khu vực chân núi, nhà ga trung gian với đỉnh núi U Bò cao gần 1.000m.

Đỉnh núi U Bò sẽ nằm trong dự án quần thể du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí núi U Bò-hồ Thác Chuối

Đây là dự án động lực của tỉnh Quảng Trị, tạo bước đột phá cho du lịch ở Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, kết nối thuận lợi với du lịch nghỉ dưỡng biển. Tuy vậy, từ khi được chấp thuận chủ trương đầu tư đến nay việc thực hiện các thủ tục hành chính, thủ tục pháp lý khá chậm, ảnh hưởng đến tiến độ dự án.

Đáng chú ý, theo báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM), một phần diện tích dự án ảnh hưởng 47ha đất rừng phòng hộ phải chuyển mục đích sử dụng. Đây được xác định là yếu tố nhạy cảm về môi trường của dự án. Hồ sơ ĐTM đánh giá các hoạt động của dự án trong quá trình xây dựng và vận hành có thể phát sinh những tác động tiêu cực đến môi trường. Chủ đầu tư cho rằng các tác động này có thể được phòng tránh, giảm thiểu thông qua các giải pháp quản lý, kỹ thuật và chương trình giám sát môi trường. Chủ đầu tư cam kết thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường theo báo cáo ĐTM; áp dụng chương trình quản lý, giám sát môi trường và tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành.

Trường hợp xảy ra sự cố, rủi ro môi trường do dự án gây ra, chủ đầu tư cam kết đền bù, khắc phục ô nhiễm và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu hoạt động thi công, vận hành gây thiệt hại tài sản, sức khỏe người dân hoặc gây ô nhiễm, sự cố môi trường.

Khu vực trạm kiểm lâm U Bò

Ông Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị đề nghị đưa vào “luồng xanh” để ưu tiên giải quyết các thủ tục pháp lý liên quan đúng quy định pháp luật. Từ 01/10/2026 sẽ triển khai cơ chế về luồng xanh, áp dụng cơ chế luồng xanh 24 giờ và luồng xanh 60%, tức là giảm 60% về thời gian xử lý, giải quyết thủ tục hành chính. Như vậy sẽ rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính nhưng vẫn đảm bảo yêu cầu thực hiện đúng các quy định của pháp luật.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Vương Quốc Tuấn yêu cầu phân công trách nhiệm cho lãnh đạo UBND tỉnh theo dõi tiến độ của các dự án: “Bây giờ đẩy nhanh tiến độ công việc lên, dự kiến là 30/10 này sẽ khởi công dự án. Những cam kết của tỉnh với nhà đầu tư là triển khai tuyến đường kết nối, hình thức đầu tư công cũng sẽ được đẩy nhanh tiến độ, làm sao đó để nhà đầu tư yên tâm khi đầu tư vào khu du lịch này, công việc sẽ được đôn đốc một cách mạnh mạnh mẽ nhất”.