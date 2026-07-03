Hơn 40 năm sống ở vùng kinh tế mới, dân Cà Mau ngóng “một lần con đường được mới”

Tuyến Bờ Đông kênh Đê, đoạn từ đầu Kênh Tràm đến Kênh Mới (ấp Khánh Hưng A, xã Khánh Hưng, Cà Mau) dài 3,3km, từ trước đến nay chưa một lần được nhà nước đầu tư hệ thống giao thông nông thôn.

Tuyến Bờ Đông kênh Đê chưa bao giờ được nhà nước đầu tư lộ giao thông nông thôn

Sống tại đây suốt 30 năm, bà Nguyễn Thị Thu Ba đã phải chịu đựng cảnh lầy lội, khó khăn mỗi khi mùa mưa đến. Vừa qua, sau một tai nạn bị gãy chân, việc phải lên xuống bệnh viện, càng khiến bà Thu Ba cảm nhận rõ sự gian nan của một vùng quê "khát" đường.

"Tôi bị tai nạn giao thông, lúc xuất viện về gặp ngay trời mưa gió. Xe không cách nào chạy vào được, người nhà phải dùng võng khiêng tôi từ đầu lộ lớn vào tận đây, người ngợm ướt nhẹp. Về đây sống gần 30 năm rồi, thấy nơi khác người ta có đường lộ sạch sẽ để đi, còn ở đây toàn phải lội bùn đất. Nói chung là từ trước tới giờ chưa bao giờ có được con đường tử tế để đi, nghĩ mà buồn tủi lắm", bà Thu ba chia sẻ.

Trên tuyến đường này có hơn 80 hộ dân sinh sống, trong đó nhiều gia đình vào định cư theo diện phát triển vùng kinh tế mới từ những năm 1980. Sau hơn bốn thập kỷ, thế hệ thứ ba đã trưởng thành nhưng mong ước về một con đường giao thông vẫn chưa thành hiện thực.

Khi nắng người dân đi lại còn tạm được, còn khi mưa sẽ rất khó khăn

Chính vì vậy, ngay khi chính quyền địa phương vận động làm lộ đất đen, người dân trên toàn tuyến như vỡ òa và nhanh chóng chung tay hoàn thành mặt bằng từ mùa khô năm 2024.

Nhưng niềm hy vọng ấy lại biến thành nỗi buồn tủi khi bà con phải chịu thêm cảnh lầy lội của hai mùa mưa vừa qua. Mỗi trận mưa lớn trút xuống lại xói mòn con lộ đất đen, cuốn trôi theo cả công sức và tiền bạc mà họ chắt chiu từ từng bao lúa để vun đắp lên.

Gia đình bà Trương Thị Nho đã phải bỏ ra 5 triệu đồng thuê máy làm mặt lộ. Bà buồn bã chia sẻ: "Lúc trước tuyến này bị ngập úng dữ lắm, dân ở đây phải lấy đất ruộng đắp vào mới có được mặt lộ đất đen này. Không có đường, con em đi học đến trường rất khó khăn. Kế đến là người già lúc trái gió trở trời, xe cấp cứu vào không được mà xuồng vỏ máy chạy dưới kênh cũng không xong, rất nguy hiểm. Khổ nhất là nông dân làm ra hạt lúa, xe thương lái không vào mua được nên bị ép giá, tổn thất thu nhập, không lời nhiêu".

Trước nhu cầu cấp thiết và những bức xúc chính đáng của nhân dân, UBND xã Khánh Hưng đã đưa công trình này vào danh mục đầu tư công năm 2026. Tuy nhiên, khó khăn hiện nay là nguồn vốn được phân cấp về cho địa phương còn hạn chế, trong khi tổng kinh phí đầu tư cho toàn tuyến lộ khoảng 9 tỷ đồng. Trước mắt, chính quyền xã đã có văn bản kiến nghị lên các cấp có thẩm quyền xem xét, sớm bố trí nguồn vốn hỗ trợ.

Người dân trên toàn tuyến đều đang ngóng trông con lộ được đầu tư

Lộ đất đen đã xanh cỏ nhưng đường giao thông nôn thôn vẫn chưa có

Ông Nguyễn Vũ Bằng, Phó Chủ tịch UBND xã Khánh Hưng, nêu rõ: "Tuyến Bờ Đông kênh Đê trong hiện vẫn chưa có lộ giao thông. Thường vào tháng Chín, tháng Mười âm lịch khi nước dâng cao thì bị ngập, việc đi lại của bà con vô cùng khó khăn. Qua khảo sát, xã nhận thấy việc đầu tư tuyến đường kênh Đê này là hết sức cần thiết và cấp bách để giải quyết nhu cầu đi lại cũng như thông thương hàng hóa cho nhân dân. Do đó, xã đề xuất các ngành chức năng cấp trên sớm xem xét hỗ trợ kinh phí để địa phương triển khai đầu tư cho tuyến đường thiết yếu này".

Bên cạnh áp lực đầu tư tuyến Bờ Đông kênh Đê, hiện nay trên địa bàn xã Khánh Hưng vẫn còn tuyến đường bờ Hai Kênh thuộc ấp Bảy Ghe xuống cấp nghiêm trọng, rất cần được các ngành chức năng quan tâm, có phương án nâng cấp và mở rộng để đồng bộ hạ tầng giao thông nông thôn tại địa phương.