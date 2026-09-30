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Hơn 49.000 thửa đất ở Quảng Ngãi chưa xác thực thông tin người sử dụng

Thứ Tư, 13:36, 30/09/2026
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VOV.VN - Tỉnh Quảng Ngãi còn hơn 49.000 thửa đất chưa hoàn thiện việc xác thực thông tin người sử dụng với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đây là một trong những nguyên nhân khiến tiến độ làm giàu, làm sạch và hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai chưa đạt yêu cầu.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi, tổng khối lượng cần hoàn thiện, chuyển từ Nhóm 2, tức những thửa đất đã có dữ liệu nhưng thông tin chưa đầy đủ sang Nhóm 1, đạt yêu cầu “đúng - đủ - sạch - sống” là gần 492.500 thửa đất. Đến nay, hơn 442.500 thửa đã được hoàn thiện, đạt gần 90%; còn khoảng 49.900 thửa cần tiếp tục xử lý. Khối lượng còn lại do chưa xác thực thông tin người sử dụng đất với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Việc hoàn thiện dữ liệu hiện phụ thuộc nhiều vào sự phối hợp giữa UBND cấp xã, Công an cấp xã và các cơ quan liên quan. Tiến độ cung cấp, xác thực thông tin tại một số địa phương còn chậm, ảnh hưởng việc hoàn thành nhiệm vụ theo kế hoạch.

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Một khu vực trồng cây dược liệu ở xã miền núi Măng Ri, tỉnh Quảng Ngãi

Song song với việc làm giàu, làm sạch dữ liệu, công tác đo đạc, lập và chỉnh lý bản đồ địa chính cũng đang được triển khai trên diện rộng. Đến nay, tỉnh Quảng Ngãi đã hoàn thiện chỉnh ranh bản đồ địa chính của 31 xã, phường và đặc khu Lý Sơn. Việc chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã hoàn thành tại 26/34 đơn vị hành chính cấp xã, với hơn 1 triệu thửa đất không gian và hơn 767.000 thửa đất thuộc tính.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi đề nghị các xã, phường khẩn trương phối hợp xác thực thông tin người sử dụng đất, bổ sung hồ sơ còn thiếu, bảo đảm thời gian phản hồi không quá 5 ngày. 

Ông Đỗ Tâm Hiển, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung hoàn thành 100% nhiệm vụ Trung ương giao về đo đạc, lập bản đồ, chỉnh lý và số hóa dữ liệu đất đai trong năm 2026:

“Chúng ta phải hoàn thành dữ liệu đã có theo chuẩn đúng, đủ, sạch, sống 100%. Trong đó, chúng ta đồng bộ khoảng 1,3 triệu thửa đất. Hiện nay, 49.000 thửa đất chưa đầy đủ dữ liệu và 372.205 thửa phải đo đạc để có số liệu. Tôi đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi phải có kế hoạch chi tiết đối với riêng phần này”, ông Đỗ Tâm Hiển nói. 

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Quảng Ngãi gỡ mặt bằng, đưa dự án tư nhân vào khai thác

VOV.VN - Tỉnh Quảng Ngãi tập trung thực hiện tháo gỡ điểm nghẽn giải phóng mặt bằng, chủ động tạo quỹ đất tái định cư, đẩy nhanh thủ tục, tạo điều kiện để các dự án tư nhân sớm triển khai, đưa vào khai thác. Qua đó, góp phần hiện thực hóa Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân. 

Thanh Thắng/VOV-Miền Trung
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