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Quảng Ngãi khẩn trương ứng phó sự cố tàu Merchant Mariner

Chủ Nhật, 14:56, 20/09/2026
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VOV.VN - Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi vừa phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh và các cơ quan chức năng quản lý cảng Dung Quất làm việc trực tuyến với thuyền trưởng tàu Merchant Mariner (quốc tịch Hy Lạp) để triển khai các biện pháp ứng phó sự cố, bảo đảm an toàn cho thuyền viên và phương tiện.

Theo Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Dung Quất, khoảng 11h30 phút ngày 18/9, tàu Merchant Mariner đang trên hành trình từ Malaysia đến cảng Dung Quất thì phát hiện nước xâm nhập và bị nghiêng.

Thời điểm phát hiện sự cố, tàu cách khu neo Dung Quất khoảng 15 hải lý. Hiện chưa phát hiện nước xâm nhập vào các hầm hàng.

Để bảo đảm an toàn cho thuyền viên, phương tiện, an ninh hàng hải, phòng chống cháy nổ và phòng ngừa ô nhiễm môi trường trong thời gian tàu neo tại vùng nước cảng biển Dung Quất, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu chủ tàu và thuyền trưởng huy động toàn bộ trang thiết bị trên tàu để ứng cứu sự cố, duy trì tàu ở trạng thái ổn định.

quang ngai khan truong ung pho su co tau merchant mariner hinh anh 1
Tàu Merchant Mariner gặp sự cố. Ảnh Biên phòng Quảng Ngãi

Các đơn vị cũng yêu cầu đóng các van của két chứa dầu nhiên liệu, triển khai những biện pháp cần thiết nhằm hạn chế nguy cơ xảy ra sự cố tràn dầu gây ô nhiễm môi trường.

Tàu lai dắt được bố trí thường trực 24 giờ mỗi ngày để sẵn sàng hỗ trợ tàu Merchant Mariner trong quá trình neo đậu. Các lực lượng chức năng đồng thời chuẩn bị phương án ứng phó sự cố tràn dầu, phòng cháy chữa cháy và duy trì thông tin liên lạc thường xuyên với tàu.

Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi yêu cầu thuyền trưởng và các đơn vị liên quan kịp thời báo cáo khi xuất hiện diễn biến bất thường hoặc phát sinh tình huống ảnh hưởng đến an toàn, an ninh hàng hải và môi trường.

Các cơ quan chức năng cũng phối hợp xây dựng phương án giải phóng hàng hóa trên tàu phù hợp với tình trạng thực tế, điều kiện an toàn hàng hải và phương án cứu hộ. Việc thực hiện phải bảo đảm an toàn cho thuyền viên và các phương tiện tham gia.

Sau khi nhận được báo cáo sự cố từ đơn vị đại lý của tàu Merchant Mariner, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Dung Quất đã làm thủ tục nhập cảnh cho phương tiện và thuyền viên; cấp phép cho chủ tàu và đơn vị khảo sát tiếp cận, đánh giá tình trạng sự cố. Lực lượng biên phòng cũng được triển khai để theo dõi diễn biến, bảo đảm an ninh, an toàn tại khu vực.

quang ngai khan truong ung pho su co tau merchant mariner hinh anh 2
Cơ quan chức năng quản lý cảng Dung Quất họp bàn phương án xử lý sự cố. Ảnh Văn Tánh

Tàu Merchant Mariner có trọng tải 179.570 tấn, dài hơn 290 mét với 22 thuyền viên là người Hy Lạp và Philippines. Thuyền trưởng là ông Chondros Charilaos, quốc tịch Hy Lạp.

Hiện trên tàu có hơn 3.000 tấn dầu FO và 227 tấn dầu DO. Các lực lượng chức năng đang tiếp tục theo dõi sát tình trạng con tàu và sẵn sàng triển khai các phương án ứng phó khi cần thiết.

Thanh Thắng/VOV-Miền Trung
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