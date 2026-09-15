Hơn 51.000 ha lúa chưa thu hoạch, Tây Ninh chủ động ứng phó theo diễn biến lũ

Chi cục Thủy lợi tỉnh Tây Ninh cho biết, vụ Hè Thu 2026 có tổng diện tích gieo sạ 164.766 ha. Qua thống kê đến ngày 8/9, nông dân đã thu hoạch 137.369 ha, đạt 83,37%; diện tích chưa thu hoạch còn 27.397 ha. Đối với vụ Thu Đông 2026, tổng diện tích gieo sạ là 28.048 ha. Đến nay mới thu hoạch được 4.005 ha, đạt 14,28%, còn 24.043 ha chưa thu hoạch và đang ở nhiều giai đoạn sinh trưởng. Như vậy, riêng hai vụ lúa này, vùng Đồng Tháp Mười, Tây Ninh còn khoảng 51.440 ha chưa thu hoạch.

Mực nước lũ thời gian tới được dự báo tiếp tục biến động và có xu hướng tăng.

Tùy tình hình thực tế, địa phương khuyến cáo người dân một số nơi ở Đồng Tháp Mười Tây Ninh thu hoạch lúa sớm, chạy lũ.

Chi cục Thủy lợi tỉnh Tây Ninh, cho biết hiện lũ và mưa lớn đã gây ngập tại các xã Tân Thạnh, Thạnh Hóa và Thạnh Phước (trước đây thuộc huyện Tân Thạnh, Thạnh Hóa, tỉnh Long An) con số thiệt hại đang được thống kê cụ thể.

Trước tình hình này, ngành nông nghiệp Tây Ninh đề nghị các địa phương kiểm tra, rà soát những khu vực sản xuất có nguy cơ ngập, nhất là các ô bao trũng thấp, xung yếu, chưa khép kín, khu vực có nguy cơ ngập tràn và sạt lở. Đối với những vùng có nguy cơ bị ngập sâu do mưa, lũ kết hợp triều cường, các địa phương cần chủ động biện pháp bảo vệ an toàn vùng sản xuất, hạn chế thấp nhất thiệt hại.

Tùy tình hình thực tế, địa phương khuyến cáo người dân thu hoạch sớm, chạy lũ. Ngành chức năng cũng yêu cầu các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến mực nước lũ, mưa và triều cường; kịp thời thông tin, cảnh báo để người dân chủ động ứng phó, đồng thời cập nhật tình hình thiệt hại do thiên tai để tổng hợp, đề xuất phương án xử lý đối với những khu vực bị ảnh hưởng.