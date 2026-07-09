Huế tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn để tăng trưởng hai con số

Nửa đầu năm 2026, tăng trưởng kinh tế trên địa bàn TP Huế có nhiều tín hiệu tích cực; khu vực dịch vụ giữ vai trò đầu tàu với mức tăng 8,4%. Hơn 4,3 triệu lượt khách đến Huế, tăng 30% so với cùng kỳ năm trước, đưa doanh thu du lịch đạt khoảng 10.300 tỷ đồng, tăng hơn 56%.

Cùng với đó, thành phố cấp mới 38 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký hơn 22.660 tỷ đồng, trong đó có 4 dự án FDI với tổng vốn 125,6 triệu USD. Những con số này cho thấy sức hấp dẫn của môi trường đầu tư đang từng bước được cải thiện, tạo thêm dư địa cho tăng trưởng trong những tháng cuối năm. Tuy nhiên, những kết quả đạt được vẫn chưa đủ để bảo đảm mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Ông Nguyễn Khắc Toàn (áo dài tay ở giữa), Chủ tịch UBND thành phố Huế kiểm tra các công trình trọng điểm trên đia bàn

Bà Nguyễn Thị Sửu, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Huế cho rằng, bên cạnh những điểm sáng, hoạt động kinh tế còn không ít khó khăn, nhất là tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, công tác giải phóng mặt bằng và sự phụ thuộc khá lớn vào khu vực dịch vụ, du lịch.

Dịch vụ đang gánh tăng trưởng, số liệu cho thấy khách du lịch tăng 30%, doanh thu du lịch tăng 56,2%, trong khi công nghiệp tăng 10,2%, xây dựng tăng 7% và thấp hơn đáng kể cùng kỳ. Điều đó cho thấy Huế vẫn phụ thuộc rất lớn vào du lịch, dịch vụ tiêu dùng và lễ hội. Nếu xảy ra biến động thiên tai, dịch bệnh hay suy giảm kinh tế toàn cầu thì tăng trưởng sẽ bị ảnh hưởng mạnh.

Thực tế cho thấy, bên cạnh việc khai thác hiệu quả lợi thế về di sản và du lịch, Huế cần sớm tạo thêm các động lực tăng trưởng mới từ công nghiệp, khoa học - công nghệ, chuyển đổi số và các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao. Một trong những "nút thắt" được lãnh đạo thành phố Huế nhìn nhận là tiến độ đầu tư công còn chậm. Nhiều công trình trọng điểm chưa đạt kế hoạch.

Du lịch, dịch vụ giữ vai trò đầu tàu của thành phố Huế

Ông Hoàng Nhất Đông, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Huế đề nghị, cần quyết liệt hơn trong xử lý các dự án chậm tiến độ, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu.

"Cần tăng cường chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp chặt chẽ, đặc biệt là đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công. Hiện tiến độ giải ngân còn chậm, nếu không kịp thời tháo gỡ sẽ ảnh hưởng đến tăng trưởng. Đối với những dự án chậm tiến độ, nhà thầu không đủ năng lực thì phải có biện pháp xử lý mạnh", ông Đông nói.

TP Huế đã xác định đầu tư hạ tầng y tế khu vực ven biển, hoàn thiện hệ thống giao thông kết nối phía Đông, phát triển du lịch thể thao, xây dựng các cơ sở lưu trú, bãi đỗ xe và dịch vụ chất lượng cao nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành du lịch.

Ông La Phúc Thành, Giám đốc Sở Tài chính thành phố Huế cho biết: "Chúng tôi đang theo dõi, đôn đốc tiến độ từng ngày, từng tuần để vừa bảo đảm thu ngân sách, vừa đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công. Mục tiêu là giải ngân hết toàn bộ kế hoạch vốn trong 6 tháng cuối năm để tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng".

Công trình cầu Vĩ Dạ thi công kéo dài ảnh hưởng đến sự phát triển của thành phố Huế

Thời gian gần đây, địa phương này đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, phát huy giá trị văn hóa, di sản, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, quyết tâm tạo động lực tăng trưởng mới.

Ông Nguyễn Đình Trung, Bí thư Thành ủy Huế yêu cầu toàn hệ thống chính trị tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, hành động quyết liệt; tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, hạ tầng và nguồn lực.

Ông Nguyễn Đình Trung, Bí Thư Thành ủy Huế

Khi các điểm nghẽn về đầu tư công, giải phóng mặt bằng và cải cách thủ tục hành chính được tháo gỡ, cùng với việc phát huy hiệu quả các nguồn lực mới từ khoa học - công nghệ, chuyển đổi số và kinh tế di sản, Huế sẽ tạo nền tảng vững chắc cho bứt phá, hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong năm 2026.