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Khai mạc Hội diễn "Đàn và hát dân ca" 3 miền năm 2026

Khai mạc Hội diễn "Đàn và hát dân ca" 3 miền năm 2026

Thứ Bảy, 22:20, 04/07/2026
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VOV.VN - Tối nay (4/7), tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh thành phố Huế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp UBND thành phố Huế khai mạc Hội diễn "Đà và hát dân ca" 3 miền năm 2026. Hội diễn quy tụ 26 đoàn nghệ thuật quần chúng đến từ Trung tâm Văn hóa các tỉnh, thành phố trên cả nước.

 

Diễn ra từ ngày 4 đến 8/7, hội diễn quy tụ gần 1.200 nghệ sĩ, diễn viên mang đến nhiều tiết mục đặc sắc, đậm đà bản sắc văn hóa truyền thống của 3 miền Bắc - Trung - Nam. Không gian hội diễn trở thành nơi gặp gỡ, giao lưu của những người yêu nghệ thuật dân gian, góp phần giới thiệu và lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống đến đông đảo công chúng.

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Lời tự tình của đoàn An Giang

Tại hội diễn lần này, mỗi đơn vị xây dựng một chương trình nghệ thuật tổng thể gồm tối thiểu 5 tiết mục với thời lượng không quá 35 phút. Các đoàn lựa chọn những làn điệu dân ca, dân nhạc tiêu biểu cùng các hình thức diễn xướng dân gian truyền thống của từng vùng miền để tham gia hội diễn.

khai mac hoi dien Dan va hat dan ca 3 mien nam 2026 hinh anh 2
Hội diễn "Đàn và hát dân ca" 3 miền năm 2026

Chị Nguyễn Thị Ngọc Hòa, thành viên đoàn nghệ thuật tỉnh An Giang bày tỏ, hội diễn là dịp để các nghệ sĩ giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, đồng thời góp phần giữ gìn và quảng bá những giá trị văn hóa truyền thống của quê hương đến bạn bè cả nước.

 “Đoàn An Giang của chúng em sẽ đem những thể loại dân ca của Nam bộ để trình diễn, giao lưu ở Huế. Đây là lần thứ hai em được tham gia hội thi dân ca ba miền và em cũng muốn đem đến bản sắc của tỉnh mình và có thể xem những phần trình diễn của những tỉnh bạn, để có thể biết thêm về văn hóa của các tỉnh bạn.” 

khai mac hoi dien Dan va hat dan ca 3 mien nam 2026 hinh anh 3
Đoàn chủ nhà thành phố Huế mang đến hội diễn những tiết mục đặc sắc

Bên cạnh việc tôn vinh các giá trị truyền thống, hội diễn năm nay cũng đề cao sự sáng tạo trong dàn dựng và biểu diễn. Ban Tổ chức khuyến khích các đơn vị làm mới tiết mục trên nền tảng giữ gìn giá trị cốt lõi của nghệ thuật dân ca truyền thống. Tại hội diễn, đoàn Gia Lai mang đến chương trình nghệ thuật “Đại ngàn chạm biển xanh”, tái hiện không gian văn hóa Tây Nguyên qua tiếng cồng chiêng, hát kể khan Jrai và hòa tấu nhạc cụ dân tộc. Đoàn Cần Thơ giới thiệu các tiết mục thể hiện nét văn hóa đặc trưng của cộng đồng Kinh - Khmer - Hoa như liên khúc hò, lý Cần Thơ, dân ca Khmer “Con sáo”, ca cảnh “Tống phong nhịp sống an bình”.

khai mac hoi dien Dan va hat dan ca 3 mien nam 2026 hinh anh 4
Tiết mục biểu diễn của Trung tâm Văn hóa-Điện ảnh thành phố Huế

Trong khi đó, đoàn Hà Tĩnh giới thiệu các làn điệu dân ca Nghệ Tĩnh gắn với đời sống lao động, sinh hoạt của người dân địa phương; đoàn Hưng Yên mang đến hội diễn những làn điệu dân ca đặc trưng vùng đồng bằng sông Hồng...

khai mac hoi dien Dan va hat dan ca 3 mien nam 2026 hinh anh 5
Khán giả tham dự hội diễn "Đàn, hát dân ca" 3 miền năm 2026

Ông Nguyễn Quốc Huy, Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẳng định, hội diễn là hoạt động văn hóa nghệ thuật mang ý nghĩa giao lưu, kết nối và góp phần bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa dân gian trong đời sống đương đại.

“Hội diễn dân ca ba miền sẽ tạo điều kiện cho bà con phát huy văn hóa phi vật thể,các làn điệu dân ca của các tỉnh thành phố. Đây cũng là một dịp để các tỉnh thành phó hội tụ về thành phố Huế, tuyên truyền, quảng bá đến với bà con nhân dân những làn điệu dân ca của ba miền đất nước. Đặc biệt là cho khách du lịch trong và ngoài nước để được thưởng thức những làn điệu dân ca, phát huy những giá trị văn hóa phi vật thể của Việt Nam”.

 

Lê Hiếu/VOV-Miền Trung
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