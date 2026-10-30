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Hưng Yên khởi công Cụm công nghiệp Minh Hải 1 quy mô 68,5ha

Thứ Sáu, 14:47, 30/10/2026
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Sáng 28/10, Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng Kim Long tổ chức Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Minh Hải 1 tại xã Lạc Đạo, tỉnh Hưng Yên.

Sự kiện đánh dấu bước chuyển từ công tác chuẩn bị sang triển khai thi công trên thực địa, hướng tới mục tiêu hoàn thiện hạ tầng trong quý I/2027 để đón các nhà đầu tư thứ cấp.

Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo UBND xã Lạc Đạo; bà Đoàn Tuyết Lan - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng Kim Long; cùng đại diện các đơn vị tư vấn, nhà thầu, doanh nghiệp và đối tác. Trong không khí trang trọng, các đại biểu đã thực hiện nghi thức động thổ, chính thức khởi công dự án.

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Các đại biểu thực hiện nghi thức động thổ khởi công Cụm công nghiệp Minh Hải

Từ nền tảng pháp lý đến triển khai thực địa

Cụm công nghiệp Minh Hải 1 được UBND tỉnh Hưng Yên thành lập tại Quyết định số 1626/QĐ-UBND ngày 31/7/2019, điều chỉnh tại Quyết định số 368/QĐ-UBND ngày 09/02/2026. Dự án có quy mô khoảng 68,5ha, nằm tại xã Lạc Đạo, tỉnh Hưng Yên (trước đây thuộc xã Minh Hải, huyện Văn Lâm). Ngày 06/05/2026, UBND tỉnh Hưng Yên ban hành Quyết định về việc giao đất để thực hiện dự án đầu tư Cụm công nghiệp Minh Hải 1. Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng Kim Long là chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp.

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Nghi thức xúc đất khởi công tại công trường dự án

Dự án đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất ngày 26/6/2026. Đối với doanh nghiệp đang tìm kiếm địa điểm xây dựng nhà máy, lễ khởi công là dấu mốc để bắt đầu đánh giá sâu hơn về tiến độ triển khai, phương án mặt bằng và khả năng phối hợp kế hoạch đầu tư với chủ đầu tư hạ tầng.

Kết nối các trung tâm sản xuất phía Bắc

Từ cụm công nghiệp, nhà đầu tư có thể tiếp cận nhanh các đầu mối giao thông quan trọng của vùng:

·         Cách trung tâm Hà Nội (khu vực Hồ Hoàn Kiếm) khoảng 25km.

·         Cách Cảng hàng không quốc tế Nội Bài khoảng 47km.

·         Cách Cảng hàng không quốc tế Gia Bình (Bắc Ninh) khoảng 23km.

·         Cách Cảng hàng không quốc tế Cát Bi (Hải Phòng) khoảng 96km.

·         Cách Quốc lộ 5 khoảng 8km.

·         Cách cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (CT04) khoảng 17km.

 

Nằm trong khu vực công nghiệp phát triển của Hưng Yên, Cụm công nghiệp Minh Hải 1 có điều kiện kết nối với Hà Nội cùng các trung tâm sản xuất, dịch vụ và logistics lân cận. Cụm công nghiệp kết nối với bên ngoài qua đường tỉnh ĐT.380; theo quy hoạch, trục đường chính hướng Đông - Tây có mặt cắt ngang rộng 31,5m, tạo cơ sở tổ chức giao thông nội khu và vận chuyển hàng hóa.

Vị trí này mở ra khả năng tiếp cận mạng lưới nhà cung cấp, đối tác gia công và thị trường lao động trong khu vực. Với từng dự án cụ thể, nhà đầu tư có thể khảo sát trực tiếp tuyến vận chuyển từ cụm công nghiệp đến nhà cung cấp, khách hàng và các đầu mối logistics để tính toán phương án vận hành phù hợp.

Phát triển hạ tầng phục vụ sản xuất dài hạn

Theo quy hoạch được duyệt, Cụm công nghiệp Minh Hải 1 được định hướng phát triển theo mô hình cụm công nghiệp xanh, đa ngành, ưu tiên sản xuất sạch và thân thiện với môi trường. Nhờ vị trí thuận lợi cùng hạ tầng được đầu tư đồng bộ, hiện đại, cụm công nghiệp hướng tới thu hút các nhà đầu tư có cùng mục tiêu phát triển bền vững, với các nhóm ngành chính gồm sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ và thiết bị phụ trợ phục vụ công nghiệp, nông nghiệp, hàng tiêu dùng và xuất khẩu.

Về cơ cấu sử dụng đất, đất xây dựng nhà máy chiếm hơn 75% diện tích; bên cạnh đó là khu điều hành - dịch vụ, hệ thống cây xanh - mặt nước, hạ tầng kỹ thuật và giao thông nội bộ, bảo đảm tỷ lệ theo quy chuẩn. Khu trung tâm điều hành được bố trí theo kiến trúc hiện đại ở phía Tây, thuận tiện về giao thông và tạo điểm nhấn cho toàn cụm.

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Máy móc, phương tiện được bố trí tại công trường phục vụ lễ khởi công dự án

Hệ thống hạ tầng kỹ thuật được thiết kế đồng bộ, có thể nâng cấp theo yêu cầu và vận hành thực tế, gồm hệ thống viễn thông sẵn sàng, giao thông nội bộ, cấp điện, cấp nước, thu gom và xử lý nước thải tập trung, cây xanh và khu điều hành dịch vụ. Trong đó, nhu cầu cấp nước khoảng 2.900 m³/ngày đêm; nhu cầu cấp điện khoảng 15.000 kW; nước thải công nghiệp được xử lý sơ bộ tại các nhà xưởng, sau đó thu gom về trạm xử lý nước thải tập trung công suất 2.000 m³/ngày đêm, bảo đảm các tiêu chuẩn về môi trường.

Theo kế hoạch do chủ đầu tư công bố, dự án dự kiến hoàn thiện hạ tầng trong quý I/2027. Chủ đầu tư cam kết huy động tối đa nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm chất lượng, an toàn lao động và bảo vệ môi trường, sớm hoàn thiện hạ tầng để đón các nhà đầu tư thứ cấp.

Việc hình thành Cụm công nghiệp Minh Hải 1 nhằm tạo thêm việc làm mới cho lao động địa phương, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế vùng, thúc đẩy tăng trưởng sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; đồng thời khắc phục ảnh hưởng đến môi trường do sản xuất tiểu thủ công nghiệp phân tán trong khu dân cư. Khi đi vào hoạt động, cụm công nghiệp sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư, doanh nghiệp sản xuất trong và ngoài tỉnh.

Theo VNA
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