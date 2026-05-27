Kết nối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo “From Vietnam to Silicon Valley”

Thứ Tư, 21:42, 27/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 27/5, tại TP.HCM, Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH) cùng 2 quỹ đầu tư quốc tế Saigon Asset Management (SAM) và Plug and Play Tech Center phối hợp tổ chức Diễn đàn đối thoại kết nối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo “From Vietnam to Silicon Valley: How Startups Enter Global Innovation Ecosystems”.

Diễn đàn có gần 1.000 đại biểu là đại diện của các thành phần trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo Việt Nam, bao gồm các trường đại học, công ty khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp, quỹ đầu tư, các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, chuyên gia đổi mới sáng tạo và các nhà hoạch định chính sách trong nước, quốc tế.

Diễn đàn đối thoại kết nối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo “From Vietnam to Silicon Valley: How Startups Enter Global Innovation Ecosystems”

Theo các chuyên gia, Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng trưởng mới dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và khu vực kinh tế tư nhân. Cùng với sự phát triển nhanh của startup công nghệ, nguồn nhân lực số và nhu cầu đổi mới từ phía doanh nghiệp, các mô hình hợp tác đổi mới sáng tạo mở đang trở thành xu hướng quan trọng để kết nối nghiên cứu, công nghệ, thị trường và dòng vốn đầu tư.

Tại diễn đàn, đại diện các quỹ đầu tư đã phân tích cách nhà đầu tư quốc tế nhìn các công ty khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam; cập nhật những xu hướng AI và công nghệ đang tác động trực tiếp đến thị trường toàn cầu. Từ đó, giữa viện trường, doanh nghiệp và quỹ đầu tư trao đổi trực tiếp về việc gọi vốn, tăng trưởng, mở rộng thị trường và bắt đầu những kết nối đầu tiên với hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại Thung lũng Silicon Valley (Hoa Kỳ).

Các chuyên gia trao đổi tại Diễn đàn

Diễn đàn lần này được xem là hoạt động mở ra không gian kết nối thực chất giữa công ty khởi nghiệp sáng tạo, trường đại học, doanh nghiệp, quỹ đầu tư và các tổ chức đổi mới sáng tạo. Các bên sẽ cùng trao đổi và thúc đẩy các cơ hội hợp tác dài hạn trong việc xây dựng doanh nghiệp có khả năng cạnh tranh toàn cầu, chuyển hóa nghiên cứu Đại học thành các đổi mới sáng tạo có giá trị thương mại, đồng thời tận dụng AI và các công nghệ mới như một lợi thế cạnh tranh cho thế hệ doanh nhân tiếp theo.

Là một nền tảng chuyên đầu tư cho các startup giai đoạn đầu và tăng tốc khởi nghiệp, Plug and Play Tech Center cho rằng, nhà đầu tư nước ngoài ngày càng quan tâm đến môi trường đầu tư và doanh nghiệp Việt Nam, trong đó có các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Những năm tới, nguồn nhân lực kỹ thuật mạnh cùng chính sách được điều chỉnh, vốn đầu tư tăng khiến Việt Nam trở thành thị trường hấp dẫn cho đầu tư và phát triển AI.

Ông Louis Nguyễn - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Quản lý Quỹ đầu tư Saigon Asset Management (SAM) 

Ông Louis Nguyễn - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Quản lý Quỹ đầu tư Saigon Asset Management (SAM) cho biết: "Đổi mới sáng tạo là gì và làm sao kéo các nhà đầu tư, thu hút vốn từ các quỹ đầu tư về Việt Nam? Cách chúng tôi làm là tạo ra nền tảng, hỗ trợ tạo ra một nhóm uy tín để kết nối các hệ sinh thái với nhau, kết nối từ hướng Nhà nước, nhà đầu tư, doanh nghiệp và trường Đại học, trao đổi với các trường chương trình đổi mới sáng tạo".

Đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo

VOV.VN - Ngày 26/5, tại Hải Phòng, Ban Chính sách, chiến lược Trung ương phối hợp Học Viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Hội đồng Lý luận Trung ương, Thành ủy Hải Phòng tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề "Đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số".

Minh Hạnh/VOV-TP.HCM
