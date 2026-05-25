

Trong 4 tháng đầu năm 2026, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI tiếp tục là điểm sáng với 18,24 tỷ USD vốn đăng ký, tăng 32% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi vốn FDI thực hiện tại Việt Nam 4 tháng ước đạt 7,4 tỉ USD, tăng 9,8% so với cùng kỳ năm trước. Đây là số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện cao nhất của cùng kỳ năm trong 5 năm qua, thể hiện niềm tin bền vững của nhà đầu tư quốc tế đối với môi trường kinh doanh và triển vọng kinh tế dài hạn của Việt Nam.

Trong Kết luận số 18-KL/TW Hội nghị trung ương 2 Ban Chấp hành trung ương Đảng khoá XIV về Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, tài chính quốc gia, đầu tư công, vay, trả nợ công giai đoạn 2026-2030 gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng 2 con số, nêu rõ phấn đấu môi trường đầu tư của Việt nam vào nhóm 3 nước dẫn đầu ASEAN và nhóm 30 quốc gia hàng đầu thế giới vào năm 2028.

Thu hút có chọn lọc các dự án đầu tư nước ngoài, đổi mới có chính sách thu hút FDI theo hướng chuyển từ trọng tâm ưu đãi thuế sang các chính sách ưu đãi khác, áp dụng ưu đãi sau- ưu đãi theo kết quả. Chú trọng thúc đẩy chuyển giao công nghệ, kết nối giữa khu vực FDI với khu vực trong nước; đầu tư hiệu quả ra nước ngoài. Đây cũng là nội dung chính của Diễn đàn chủ nhật trực tiếp với chủ đề “Thu hút đầu tư công nghệ cao, phấn đấu tăng trưởng 2 con số”. Khách mời tham dự Diễn đàn: Ông Nguyễn Văn Toàn- Phó chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài và Chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong.