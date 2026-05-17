Khai thác tạm toàn tuyến cao tốc Biên Hoà – Vũng Tàu từ 17h ngày 18/5

Cụ thể, vào lúc 17h ngày 18/5, dự án thành phần 1 sẽ cho xe ô tô con dưới 9 chỗ lưu thông vào cao tốc tại nút giao đầu tuyến đường Võ Nguyên Giáp, phường Phước Tân, Đồng Nai, kết nối với các dự án thành phần 2, 3 đã khai thác tạm trước đó.

Nếu di chuyển từ hướng Biên Hòa, xe ô tô dưới 9 chỗ di chuyển ra quốc lộ 51 qua cổng 11 rẽ vào đường Võ Nguyên Giáp sẽ di chuyển lên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Sau đó di chuyển tiếp để nhập làn vào cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây hoặc đi về hướng Vũng Tàu, TP.HCM.

Ở hướng ngược lại, xe vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu từ nút giao quốc lộ 56 có thể ra từ các nút giao 992, nút giao Long Thành hoặc Võ Nguyên Giáp để về TP.HCM.

17 giờ chiều ngày 18/5 cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu sẽ khai thác tạm toàn tuyến

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Đồng Nai cũng lưu ý, trong thời gian khai thác tạm, chỉ ôtô dưới 9 chỗ mới được lưu thông vào cao tốc, với tốc độ tối đa 80km/h và tối thiểu 60km/h, các loại phương tiện khác hiện chưa được phép di chuyển trên tuyến.

Đồng thời sẽ đóng nút giao đường Bưng Môn (khu vực phường Long Thành - được hướng dẫn theo lộ trình trước đây) để đảm bảo an toàn giao thông.

Trước đó, Cục Cảnh sát giao thông đã yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Đồng Nai sớm hoàn thiện nhiều hạng mục kỹ thuật và an toàn trước khi đưa tuyến vào khai thác tạm.

Đối với phương án tổ chức giao thông, tại điểm đầu tuyến Km0+000 nút giao Võ Nguyên Giáp, các đơn vị được yêu cầu bổ sung bảng chỉ dẫn phân luồng chi tiết.

Trong thời gian khai thác tạm chỉ ôtô dưới 9 chỗ được phép lưu thông vào cao tốc

Trong giai đoạn thông xe tạm, lực lượng chức năng sẽ trực gác tại tất cả các lối vào nút giao nhằm kiểm soát phương tiện, ngăn chặn xe không đủ điều kiện lưu thông lên cao tốc. Đồng thời, bố trí khu vực làm việc, bãi tạm giữ phương tiện phục vụ lực lượng thực thi nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Đối với các tình huống đặc biệt như cứu hộ, cứu nạn, phân luồng giao thông hay cho phương tiện đi ngược chiều trong trường hợp khẩn cấp, việc triển khai phải do lực lượng cảnh sát giao thông chủ trì thực hiện…

Dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1 có chiều dài gần 54km được chia thành 3 dự án thành phần.

Đây là dự án hạ tầng giao thông trọng điểm của TP.HCM và Đồng Nai, vừa mở ra không gian phát triển mới cho toàn vùng, tạo động lực thúc đẩy logistics, công nghiệp và đô thị hóa, từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, giảm tải cho quốc lộ 51...