Khai thác tạm toàn tuyến cao tốc Biên Hoà – Vũng Tàu từ 17h ngày 18/5

Chủ Nhật, 18:00, 17/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Đồng Nai cho biết đã có biên bản thống nhất với các đơn vị liên quan về phương án tổ chức giao thông để đưa dự án thành phần 1 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu khai thác tạm. Sau nhiều lần lỡ hẹn, 3 dự án thành phần cao tốc cũng đưa vào khai thác tạm với tốc độ 80km/h.

Cụ thể, vào lúc 17h ngày 18/5, dự án thành phần 1 sẽ cho xe ô tô con dưới 9 chỗ lưu thông vào cao tốc tại nút giao đầu tuyến đường Võ Nguyên Giáp, phường Phước Tân, Đồng Nai, kết nối với các dự án thành phần 2, 3 đã khai thác tạm trước đó.

Nếu di chuyển từ hướng Biên Hòa, xe ô tô dưới 9 chỗ di chuyển ra quốc lộ 51 qua cổng 11 rẽ vào đường Võ Nguyên Giáp sẽ di chuyển lên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Sau đó di chuyển tiếp để nhập làn vào cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây hoặc đi về hướng Vũng Tàu, TP.HCM.

Ở hướng ngược lại, xe vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu từ nút giao quốc lộ 56 có thể ra từ các nút giao 992, nút giao Long Thành hoặc Võ Nguyên Giáp để về TP.HCM.

17 giờ chiều ngày 18/5 cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu sẽ khai thác tạm toàn tuyến

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Đồng Nai cũng lưu ý, trong thời gian khai thác tạm, chỉ ôtô dưới 9 chỗ mới được lưu thông vào cao tốc, với tốc độ tối đa 80km/h và tối thiểu 60km/h, các loại phương tiện khác hiện chưa được phép di chuyển trên tuyến.

Đồng thời sẽ đóng nút giao đường Bưng Môn (khu vực phường Long Thành - được hướng dẫn theo lộ trình trước đây) để đảm bảo an toàn giao thông.

Trước đó, Cục Cảnh sát giao thông đã yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Đồng Nai sớm hoàn thiện nhiều hạng mục kỹ thuật và an toàn trước khi đưa tuyến vào khai thác tạm.

Đối với phương án tổ chức giao thông, tại điểm đầu tuyến Km0+000 nút giao Võ Nguyên Giáp, các đơn vị được yêu cầu bổ sung bảng chỉ dẫn phân luồng chi tiết.

Trong thời gian khai thác tạm chỉ ôtô dưới 9 chỗ được phép lưu thông vào cao tốc

Trong giai đoạn thông xe tạm, lực lượng chức năng sẽ trực gác tại tất cả các lối vào nút giao nhằm kiểm soát phương tiện, ngăn chặn xe không đủ điều kiện lưu thông lên cao tốc. Đồng thời, bố trí khu vực làm việc, bãi tạm giữ phương tiện phục vụ lực lượng thực thi nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Đối với các tình huống đặc biệt như cứu hộ, cứu nạn, phân luồng giao thông hay cho phương tiện đi ngược chiều trong trường hợp khẩn cấp, việc triển khai phải do lực lượng cảnh sát giao thông chủ trì thực hiện…

Dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1 có chiều dài gần 54km được chia thành 3 dự án thành phần.

Đây là dự án hạ tầng giao thông trọng điểm của TP.HCM và Đồng Nai, vừa mở ra không gian phát triển mới cho toàn vùng, tạo động lực thúc đẩy logistics, công nghiệp và đô thị hóa, từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, giảm tải cho quốc lộ 51...

Lưu Sơn/VOV-TPHCM
Tag: Cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu Đồng Nai Long Thành
Đề xuất thêm 3 tuyến cao tốc chiến lược hơn 850km kết nối Bắc Bộ và Tây Nguyên
Đề xuất thêm 3 tuyến cao tốc chiến lược hơn 850km kết nối Bắc Bộ và Tây Nguyên

VOV.VN - Cục Đường bộ Việt Nam đề xuất bổ sung 3 tuyến cao tốc mới dài hơn 850km vào Quy hoạch mạng lưới đường bộ quốc gia. Các tuyến cao tốc kết nối khu vực biên giới phía Bắc, Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ được định hướng đầu tư sau năm 2030 nhằm tăng liên kết vùng và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Cầu cạn hay đường đắp cát: Bài toán chi phí cao tốc ở Đồng bằng sông Cửu Long

VOV.VN - Bộ Xây dựng yêu cầu đánh giá toàn diện giữa phương án cao tốc đắp cát và cầu cạn tại Đồng bằng sông Cửu Long, trong bối cảnh cầu cạn có chi phí cao hơn nhưng mang lại nhiều lợi thế về tiến độ, môi trường và vật liệu xây dựng.

Cao tốc, vành đai sẽ được giám sát bằng hạ tầng cảm biến Internet vạn vật (IoT)

VOV.VN - Bộ Xây dựng vừa ban hành kế hoạch triển khai Đề án “Ứng dụng Internet vạn vật (IoT) trong lĩnh vực giao thông thông minh”, đặt mục tiêu từng bước hình thành hệ thống quản lý giao thông hiện đại, đồng bộ, kết nối dữ liệu giữa Trung ương và địa phương.

