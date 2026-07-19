Hơn 1.500 phụ nữ Đà Nẵng dâng hoa tri ân Mẹ Việt Nam anh hùng

Dự Chương trình có bà Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cùng đại diện lãnh đạo UBND thành phố, các cơ quan, đơn vị, địa phương cùng hơn 1.500 cán bộ, hội viên phụ nữ thành phố.

Các đại biểu dâng hương tri ân Mẹ Việt Nam anh hùng và các anh hùng liệt sĩ.

Điểm nhấn của chương trình là màn xếp hình nghệ thuật của hơn 1.500 cán bộ, hội viên phụ nữ trong tà áo dài và nón lá, tạo hình người phụ nữ Việt Nam nâng đóa cúc trắng kính dâng Mẹ Việt Nam anh hùng; thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ đã hy sinh, cống hiến vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Hơn 1.500 cán bộ, hội viên phụ nữ TP Đà Nẵng tham gia chương trình “ Dưới bóng Tượng đài - Phụ nữ Đà Nẵng dâng đóa cúc trắng tri ân Mẹ Việt Nam anh hùng"

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ phường Quảng Phú; tham dự chương trình nghệ thuật tri ân "Dưới bóng Tượng đài"; dâng hương tại Nhà lưu niệm Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thứ (phường An Thắng) và tổ chức hoạt động "Bữa cơm bên Mẹ", thăm hỏi, trao quà các Mẹ Việt Nam anh hùng.

Trao 130 suất quà tặng gia đình chính sách, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Phát biểu tại chương trình, bà Hoàng Thị Thu Hương, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng nhấn mạnh, đây không chỉ là hoạt động tri ân nhân Ngày Thương binh - Liệt sĩ, mà còn là dịp để mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ lắng nghe tiếng vọng của lịch sử, nhận thức sâu sắc hơn giá trị của hòa bình được đánh đổi bằng máu xương, nước mắt và sự hy sinh của nhiều thế hệ.

Bà Lê Thị Thủy, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tặng quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng và anh hùng lực lượng vũ trang

Màn xếp hình nghệ thuật hơn 1.500 cán bộ, hội viên phụ nữ trong tà áo dài, nón là

Dịp này, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trao quà tri ân các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và tặng 130 suất quà cho gia đình chính sách, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.