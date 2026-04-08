Khai trương Văn phòng Xúc tiến thương mại Việt Nam tại Trung Quốc

Thứ Tư, 19:09, 08/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hôm nay (8/4), Bộ Công Thương đã phối hợp với Chính quyền nhân dân tỉnh Hải Nam tổ chức Lễ khai trương Văn phòng Xúc tiến thương mại Việt Nam tại thành phố Hải Khẩu, tỉnh Hải Nam (Trung Quốc).

Đây là dấu mốc quan trọng trong việc triển khai nhận thức chung của Lãnh đạo cấp cao hai nước được nêu cụ thể tại Tuyên bố chung Việt Nam – Trung Quốc nhân chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tháng 4/2025, cũng như thực hiện nhiệm vụ thành lập Văn phòng Xúc tiến thương mại Việt Nam tại các địa phương của Trung Quốc mà Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công Thương làm đầu mối triển khai.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân nhấn mạnh, việc thành lập Văn phòng Xúc tiến thương mại Việt Nam tại Hải Khẩu là kết quả thiết thực giữa Bộ Công Thương Việt Nam và Chính quyền nhân dân tỉnh Hải Nam nhằm thực hiện nhận thức chung quan trọng giữa Lãnh đạo cấp cao hai nước, tinh thần Bản ghi nhớ về tăng cường hợp tác kinh tế thương mại và Bản ghi nhớ về việc Việt Nam thành lập Văn phòng Xúc tiến thương mại tại Hải Khẩu giữa Bộ Công Thương Việt Nam và Chính quyền nhân dân tỉnh Hải Nam sau tròn một năm ký kết.

khai truong van phong xuc tien thuong mai viet nam tai trung quoc hinh anh 1
Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân phát biểu tại buổi lễ

Để khai thác tối đa tiềm năng và dư địa còn rất lớn giữa Việt Nam và tỉnh Hải Nam, lãnh đạo Bộ Công Thương cũng đề nghị Chính quyền nhân dân tỉnh Hải Nam, Bộ Thương mại Trung Quốc và các cơ quan hữu quan của tỉnh Hải Nam tạo mọi điều kiện thuận lợi để Văn phòng Xúc tiến thương mại triển khai hiệu quả các hoạt động xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư, kết nối doanh nghiệp, qua đó hoàn thành sứ mệnh là cầu nối tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc nói chung và với tỉnh Hải Nam nói riêng. Đồng thời, đề nghị các Hiệp hội, ngành hàng và cộng đồng doanh nghiệp hai nước Việt Nam – Trung Quốc tận dụng vai trò cầu nối của Văn phòng Xúc tiến thương mại để đẩy mạnh các hoạt động hợp tác đầu tư, kinh doanh nhằm khai thác tối đa lợi thế bổ sung lẫn nhau, thúc đẩy hợp tác thực chất trong hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai nước, từ đó góp phần nâng tầm quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam và Trung Quốc.

Đại diện phía Hải Nam, ông Lưu Bình Trị, Phó Trưởng Ban chuyên trách các Dự án trọng điểm của Chính quyền nhân dân tỉnh Hải Nam nhấn mạnh, Việt Nam là đối tác thương mại quan trọng của Hải Nam trong các nước ASEAN. Hai bên có tính bổ sung lẫn nhau rất lớn trong các lĩnh vực: nông nghiệp nhiệt đới, chế biến thực phẩm, logistics, kinh tế số, du lịch nghỉ dưỡng…

Phía tỉnh Hải Nam đánh giá cao việc Bộ Công Thương Việt Nam thành lập Văn phòng Xúc tiến thương mại tại Hải Khẩu, mong rằng văn phòng sẽ là cầu nối hữu hiệu trong việc hỗ trợ cung cấp thông tin, kết nối doanh nghiệp nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của mỗi bên, qua đó góp phần đưa quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại giữa Việt Nam và tỉnh Hải Nam (Trung Quốc) tiếp tục phát triển bền vững.

khai truong van phong xuc tien thuong mai viet nam tai trung quoc hinh anh 2
Lãnh đạo Sở Thương mại tỉnh Hải Nam trao biển hiệu Văn phòng cho Trưởng Đại diện Văn phòng Xúc tiến thương mại Việt Nam tại Hải Khẩu

Cũng tại buổi lễ, Công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc Hoàng Văn Tuấn đã đánh giá cao việc thành lập Văn phòng Xúc tiến thương mại tại Hải Nam, cho rằng đây là một bước đi cụ thể, góp phần vừa củng cố nền tảng quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, vừa hiện thực hóa nhận thức chung của Lãnh đạo hai Đảng, hai nước nhằm đưa “hợp tác thực chất sâu sắc hơn”.

Trong những năm qua, quan hệ kinh tế - thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc duy trì đà phát triển mạnh mẽ, đạt nhiều kết quả tích cực. Trung Quốc tiếp tục là đối tác thương mại lớn của Việt Nam, trong khi Việt Nam là đối tác thương mại lớn hàng đầu của Trung Quốc trong ASEAN.

Văn phòng Xúc tiến thương mại Việt Nam tại Hải Khẩu được kỳ vọng sẽ trở thành đầu mối quan trọng trong việc thúc đẩy các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối doanh nghiệp, hỗ trợ hợp tác đầu tư đặc biệt trong bối cảnh tỉnh Hải Nam được chính thức vận hành Cảng Thương mại tự do trên toàn tỉnh kể từ ngày 18/12/2025 với nhiều chính sách đột phá về thể chế trong thương mại quốc tế.

Lễ khai trương Văn phòng Xúc tiến thương mại Việt Nam tại Hải Khẩu không chỉ là dấu mốc quan trọng trong hợp tác giữa Bộ Công Thương Việt Nam và tỉnh Hải Nam, mà còn góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế - thương mại Việt Nam – Trung Quốc ngày càng phát triển thực chất, hiệu quả và bền vững.

Đảo Hải Nam là một trong những khu vực có vị trí quan trọng về kinh tế, du lịch và thương mại; đồng thời là đảo lớn nhất của Trung Quốc, nằm ở khu vực phía Nam và giáp Biển Đông. Hải Nam giữ vai trò là cầu nối giữa Trung Quốc với các quốc gia Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Nhờ vị trí địa lý thuận lợi, Hải Nam đang ngày càng khẳng định là một trong những trung tâm phát triển năng động, giàu tiềm năng của khu vực.

Theo số liệu thống kê của Việt Nam, kim ngạch thương mại Việt Nam – Trung Quốc năm 2025 đạt 256 tỷ USD, tăng 24,7% so với năm 2024; trong đó, xuất khẩu của Việt Nam sang Trung Quốc đạt 70,4 tỷ USD, nhập khẩu từ Trung Quốc đạt 186 tỷ USD.

Theo số liệu thống kê của Trung Quốc, kim ngạch thương mại Việt Nam – Trung Quốc năm 2025 đạt 296,1 tỷ USD, tăng 13,67% so với năm 2024; trong đó, xuất khẩu của Việt Nam sang Trung Quốc đạt 97,9 tỷ USD, nhập khẩu từ Trung Quốc đạt 198,15 tỷ USD. Kim ngạch thương mại Việt Nam – Hải Nam năm 2025 đạt khoảng 1,4 tỷ USD, chiếm tỷ trọng khá khiêm tốn trong quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai nước.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh
Tag: thương mại Hải Khẩu Trung Quốc Việt Nam xúc tiến
Hỗ trợ doanh nghiệp ở Đà Nẵng kê khai cách nộp thuế mới
VOV.VN - Từ ngày 01/01/2026 chính thức xóa bỏ cơ chế thuế khoán, chuyển sang phương thức quản lý thuế dựa trên doanh thu thực tế phát sinh. Đây được xem là thay đổi lớn trong chính sách thuế đối với hộ kinh doanh.

Đắk Lắk tiếp tục siết chặt chống khai thác IUU

VOV.VN - Trước yêu cầu cấp bách trong gỡ "thẻ vàng" của Ủy ban châu Âu (EC), tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), với trọng tâm là kiểm soát chặt đội tàu và minh bạch nguồn gốc thủy sản.

Sắp cưỡng chế, thu hồi hơn 3.500 m² đất "vàng" bị lấn chiếm tại ga An Bình

VOV.VN - Lãnh đạo UBND phường Dĩ An, TP.HCM (trước là tỉnh Bình Dương) vừa họp thống nhất phương án cưỡng chế thu hồi phần diện tích đất bị lấn chiếm tại ga An Bình (khu phố Bình Dương 4) nhằm lập lại kỷ cương trong quản lý đất đai và hạ tầng đường sắt.

