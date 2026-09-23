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Khẩn trương đẩy nhanh tiến độ xây dựng cao tốc Bảo Hà - Lai Châu

Thứ Tư, 19:28, 23/09/2026
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VOV.VN - Chiều nay, Ban Chỉ đạo thực hiện xây dựng dự án cao tốc Bảo Hà - Lai Châu (CT.13) tổ chức phiên họp lần thứ 2, nhằm đánh giá tiến độ chuẩn bị đầu tư và phương án giải phóng mặt bằng dự án. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu Lê Minh Ngân, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp.

Theo báo cáo tại cuộc họp, dự án cao tốc Bảo Hà - Lai Châu, đoạn Bảo Hà - Trung tâm hành chính tỉnh Lai Châu có tổng chiều dài 119 km. Trong đó, đoạn qua tỉnh Lào Cai dài 49,5 km, qua tỉnh Lai Châu dài 69,5 km, đi qua 9 xã, phường gồm: Mường Than, Pắc Ta, Tân Uyên, Mường Khoa, Bản Bo, Bình Lư, Khun Há, Tả Lèng và Tân Phong.

Điểm đầu dự án kết nối với cao tốc Hà Nội - Lào Cai tại địa phận xã Bảo Hà, tỉnh Lào Cai; điểm cuối tại Trung tâm hành chính tỉnh Lai Châu. Dự án được định hướng đầu tư quy mô 4 làn xe cao tốc hoàn chỉnh, tốc độ thiết kế 100 km/giờ. Sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 50.000 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương; thời gian thực hiện dự kiến từ năm 2026 đến năm 2031.

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Dự án cao tốc Bảo Hà - Lai Châu, đoạn Bảo Hà dự kiến có tổng chiều dài 119 km

Đến nay, công tác chuẩn bị đầu tư cơ bản bám sát kế hoạch. Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đã được lập, thẩm định nội bộ, hoàn thiện và trình Thủ tướng Chính phủ. Tỉnh Lai Châu cũng duy trì phối hợp với các bộ, ngành Trung ương và tỉnh Lào Cai để tháo gỡ các nội dung liên quan.

Cùng với hoàn thiện hồ sơ chuẩn bị đầu tư, tỉnh đã triển khai rà soát đất đai, tài nguyên, công trình bị ảnh hưởng; cắm mốc giải phóng mặt bằng và chuẩn bị các phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung làm rõ phạm vi thu hồi đất, phương án đầu tư các khu tái định cư, đơn giá bồi thường, vị trí trạm dừng nghỉ và nguồn vốn thực hiện dự án.

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Ông Lê Minh Ngân, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh dự án điều hành cuộc họp

Kết luận cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu Lê Minh Ngân yêu cầu Đảng ủy UBND tỉnh tiếp tục lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành và địa phương khẩn trương rà soát, hoàn thiện đầy đủ hồ sơ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, bảo đảm chặt chẽ, thống nhất và đúng quy định pháp luật về đầu tư công, xây dựng và các quy định liên quan.

Đồng thời, tỉnh phải đánh giá đầy đủ nguồn vốn, khả năng cân đối vốn và phương án bố trí phần ngân sách địa phương tham gia thực hiện dự án; phối hợp với các xã, phường có tuyến cao tốc đi qua cập nhật chính xác phạm vi thu hồi đất, hiện trạng sử dụng đất, công trình, tài sản, số hộ bị ảnh hưởng và nhu cầu tái định cư.

Trưởng Ban Chỉ đạo dự án yêu cầu các đơn vị chuẩn bị đầy đủ điều kiện để có thể triển khai ngay công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sau khi dự án được Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư. Tỉnh Lai Châu tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương, đẩy nhanh tiến độ thẩm định và hoàn thiện các thủ tục trình cấp có thẩm quyền.

Đối với các xã, phường có dự án đi qua, Ban Chỉ đạo yêu cầu quản lý chặt chẽ mốc, cọc giải phóng mặt bằng; kiểm soát hiện trạng đất đai, tài sản, vật kiến trúc và trật tự xây dựng trong phạm vi dự kiến thu hồi. Cùng với đó, tăng cường tuyên truyền, đối thoại, cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác để tạo sự đồng thuận của người dân.

Lãnh đạo tỉnh Lai Châu xác định cao tốc Bảo Hà - Lai Châu là dự án quan trọng, có ý nghĩa lớn đối với phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và tăng cường liên kết vùng; do đó, việc hoàn thiện thủ tục pháp lý, chuẩn bị kỹ các điều kiện đầu tư và giải phóng mặt bằng được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, cần được triển khai khẩn trương, đồng bộ ngay từ giai đoạn chuẩn bị dự án./.

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Lập Hội đồng thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi cao tốc Bảo Hà - Lai Châu

VOV.VN - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa ký Quyết định số 1808/QĐ-TTg ngày 18/9/2026 thành lập Hội đồng thẩm định nhà nước thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bảo Hà - Lai Châu (CT.13), đoạn Bảo Hà - trung tâm hành chính tỉnh Lai Châu.

Khắc Kiên/VOV-Tây Bắc
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