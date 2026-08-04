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Khẩn trương đóng cửa mỏ, bàn giao mặt bằng cho dự án đường nghìn tỷ đồng

Thứ Ba, 19:14, 04/08/2026
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VOV.VN - Kiểm tra tiến độ 2 dự án ven biển ĐT.719B, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng yêu cầu tăng tốc thi công, tháo gỡ các vướng mắc về mặt bằng và đất rừng. Trong đó, đoạn Phan Thiết – Kê Gà đã đạt khoảng 70% khối lượng, trong khi đoạn Hòn Lan – Tân Hải mới đạt hơn 35%, cần đẩy nhanh tiến độ.

Trưa 3/8, đoàn công tác của UBND tỉnh Lâm Đồng đã đi kiểm tra thực tế tiến độ thi công dự án "Làm mới đường trục ven biển ĐT.719B đoạn Phan Thiết - Kê Gà" và dự án "Trục ven biển ĐT.719B đoạn Hòn Lan - Tân Hải".

Theo báo cáo của chủ đầu tư, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với dự án Trục ven biển ĐT.719B đoạn Hòn Lan - Tân Hải cơ bản đã hoàn thành, hiện trên 98% chiều dài tuyến đã được bàn giao. Tuy nhiên, dự án vẫn còn hơn  1 ha đất rừng cần hoàn tất thủ tục chuyển mục đích sử dụng để bàn giao khoảng 150 m mặt bằng còn lại. Hiện dự án mới đạt khoảng 35,5% khối lượng hợp đồng.

khan truong dong cua mo, ban giao mat bang cho du an duong nghin ty dong hinh anh 1
Dự án làm mới đường trục ven biển ĐT.719B đoạn Phan Thiết - Kê Gà còn vướng một hộ dân chưa bàn giao mặt bằng. Ảnh: B.H

Còn với dự án Làm mới đường trục ven biển ĐT.719B đoạn Phan Thiết - Kê Gà, đến nay công tác giải phóng mặt bằng đạt trên 84%; dự án đã thi công đạt khoảng 70% khối lượng hợp đồng. Trong đó đoạn từ Quốc lộ 1 đến cầu Suối Nhum dài khoảng 17,8 km đã hoàn thành và đưa vào khai thác.

Hiện vẫn còn khoảng 3,88 km qua khu vực khai thác titan của Công ty TNHH Thương mại Tân Quang Cường và một hộ dân tại nút giao ĐT.719B - ĐT.719 chưa bàn giao mặt bằng.

khan truong dong cua mo, ban giao mat bang cho du an duong nghin ty dong hinh anh 2
Dự án Làm mới đường trục ven biển ĐT.719B đoạn Phan Thiết - Kê Gà vẫn còn khoảng 3,88 km qua khu vực khai thác titan của Công ty TNHH Thương mại Tân Quang Cường. Ảnh: B.H

Qua kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh yêu cầu đối với dự án Trục ven biển ĐT.719B đoạn Hòn Lan - Tân Hải, chủ đầu tư tập trung rà soát toàn bộ tiến độ thực hiện, xây dựng lại kế hoạch thi công theo sơ đồ Gantt với từng hạng mục, từng mốc thời gian và phân công rõ trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu chủ đầu tư phối hợp với UBND xã Tân Hải và Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương tháo gỡ vướng mắc đối với phần diện tích đất rừng để sớm bàn giao toàn bộ mặt bằng cho đơn vị thi công.

khan truong dong cua mo, ban giao mat bang cho du an duong nghin ty dong hinh anh 3
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh (giữa) kiểm tra tiến độ 2 dự án trọng điểm vùng biển Lâm Đồng. Ảnh: B.H

Đối với dự án Làm mới đường trục ven biển ĐT.719B đoạn Phan Thiết - Kê Gà, lãnh đạo tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp chặt chẽ với Công ty TNHH Thương mại Tân Quang Cường khẩn trương hoàn tất các thủ tục đóng cửa mỏ, bàn giao mặt bằng khu vực 1 và khu vực 4; UBND xã Tân Thành tiếp tục vận động hộ dân còn lại chấp hành phương án bồi thường, trường hợp cần thiết phải thực hiện các biện pháp theo đúng quy định của pháp luật.

Đoàn Sĩ/VOV-TP.HCM
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