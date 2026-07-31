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Gần 20 tỷ đồng nâng cấp tuyến đường nội đồng vùng đồng bào Chăm, Lâm Đồng

Thứ Sáu, 12:18, 31/07/2026
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VOV.VN - Việc nâng cấp tuyến đường đáp ứng nhu cầu đi lại của bà con dân tộc Chăm, đảm bảo an toàn giao thông, vận chuyển hàng hóa nông sản, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, tăng cường cơ sở hạ tầng của xã Bắc Bình, tỉnh Lâm Đồng.

Sáng 31/7, UBND xã Bắc Bình, tỉnh Lâm Đồng (khu vực huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận cũ) tổ chức Lễ khởi công công trình Bê tông hóa đường giao thông nội đồng Chà Vầu liên thôn từ thôn thôn Phan Hiệp đến thôn Phan Hoà.

Đường giao thông nội đồng Chà Vầu có điểm đầu đấu nối với đường đường nhựa hiện hữu thôn Phan Hòa, điểm cuối gần hầm chui cao tốc.

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Đại diện đồng bào Chăm phát biểu tại buổi lễ

Tuyến đường này trong thời gian qua đã xuống cấp nghiêm trọng, gây khó khăn rất lớn cho việc đi lại của bà con dân tộc Chăm tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông, đặc biệt là trong mùa mưa.

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Các đại biểu thực hiện lễ động thổ

Nay tuyến đường được đầu tư nâng cấp sẽ đáp ứng nhu cầu giao thông đi lại, vận chuyển hàng hoá của địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, tăng cường cơ sở hạ tầng cho địa phương.

Tuyến đường này dài khoảng 6.500 m, mặt đường rộng 5 m, với tổng mức đầu tư gần 20 tỷ đồng.

Đoàn Sĩ/VOV-TP.HCM
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