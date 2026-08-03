Hạng mục hàng không dân dụng sân bay Phan Thiết đang dần định hình

Dự án sân bay Phan Thiết hạng mục hàng không dân dụng sau hơn 3 tháng triển khai xây dựng đã và đang được thi công khẩn trương, nhiều hạng mục quan trọng dần định hình rõ nét.

Sáng 3/8, ông Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng cùng đoàn công tác đi kiểm tra tiến độ thi công dự án Cảng hàng không Phan Thiết - Hạng mục hàng không dân dụng (phường Mũi Né - khu vực TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cũ).

Đẩy nhanh tiến độ thi công dự án sân bay Phan Thiết

Tính đến đầu tháng 8/2026, đơn vị đã thi công xây dựng văn phòng điều hành và hoàn thành hạng mục ép cọc thử nhà ga hàng không dân dụng và đài kiểm soát không lưu. Các hạng mục đang triển khai thi công gồm: ép cọc đại trà nhà ga hàng không dân dụng và đài kiểm soát không lưu; phát quang, bóc hữu cơ, san nền hạng mục đường lăn, sân đỗ, hồ điều hòa và các công trình phụ trợ...

Đơn vị thi công đang ép cọc dự án sân bay Phan Thiết. (Ảnh.B.H)

Tại công trường, gần 40 máy móc, thiết bị đang tập kết với gần 70 kỹ sư và công nhân để đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu đưa công trình vào hoạt động trong năm 2027.

Đối với công tác thẩm định phòng cháy chữa cháy, nhà đầu tư đã phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn thiện hồ sơ và đã nộp thẩm định tại Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (C07) vào ngày 27/7/2026; dự kiến có kết quả thẩm định sau 10 ngày làm việc.

Để đẩy nhanh tiến độ thi công, ông Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng đề nghị đơn vị thi công xây dựng biểu tiến độ chi tiết triển khai các hạng mục công trình thuộc dự án dưới dạng sơ đồ Gantt, phù hợp với thời hạn thực hiện hợp đồng đã ký kết, đảm bảo hoàn thành công tác thi công xây dựng công trình và hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong thời gian cam kết.

Ông Đặng Hồng Sĩ (áo xanh) tại công trường dự án sân bay Phan Thiết. (Ảnh: B.H)

Quy mô hạng mục hàng không dân dụng sân bay Phan Thiết

Cảng hàng không Phan Thiết được thiết kế là sân bay lưỡng dụng, gồm phần quân sự và dân dụng. Hạng mục quân sự do Bộ Quốc phòng đầu tư đã hoàn thành và đưa vào sử dụng vào cuối năm 2025. Hạng mục hàng không dân dụng được đầu tư theo tiêu chuẩn cảng hàng không cấp 4E, với công suất thiết kế 2 triệu hành khách/năm vào năm 2030, tổng mức đầu tư gần 3.900 tỷ đồng.