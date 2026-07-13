Khánh Hòa rút ngắn thời gian giải quyết hơn 1.100 thủ tục hành chính

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, Sở Xây dựng là đơn vị dẫn đầu toàn tỉnh về cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính, đạt 75%. Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp, đạt gần 70%, với nhiều thủ tục liên quan đến đầu tư, sản xuất, kinh doanh được rút ngắn đáng kể, góp phần tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án.

Các phường ở tỉnh Khánh Hòa có rất đông người dân đến giao dịch.

Nhiều sở, ngành như Tài chính, Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Tư pháp... cũng tích cực cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính. Riêng trong lĩnh vực đầu tư, có thủ tục được rút ngắn từ 32 ngày xuống còn 17 ngày, giúp nhà đầu tư sớm triển khai dự án.

Ông Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, việc rà soát, đề xuất cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính ở địa phương, được triển khai đồng loạt từ đầu năm. Mức cắt giảm phổ biến từ 10% đến 50%.

Đây là một trong những giải pháp quan trọng để Khánh Hòa nâng cao hiệu quả hoạt động của mô hình chính quyền địa phương hai cấp và sẽ tiếp tục được Khánh Hòa đẩy mạnh trong thời gian tới. Trong đó, tập trung vào các lĩnh vực người dân và doanh nghiệp quan tâm như đầu tư, xây dựng, đất đai và tài nguyên, môi trường.

"Tỉnh Khánh Hòa cam kết đơn giản hóa tối đa các thủ tục hành chính, giải quyết dứt điểm các dự án tồn đọng, đồng thời rút ngắn thời gian cấp phép đầu tư thông qua cơ chế một cửa liên thông. Việc cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính sẽ tiếp tục được đẩy mạnh nhằm tạo môi trường đầu tư thông thoáng, nâng cao năng lực cạnh tranh và phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn", ông Nguyễn Thanh Hà nói.