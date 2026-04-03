Khó khăn triển khai dự án đầu tư công ở Thanh Hóa

Theo ông Lê Tuấn Dũng, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa: Đơn vị được giao quản lý 56 dự án đầu tư công, đến thời điểm này tỷ lệ giải ngân mới đạt 6,3%.

"Đối với khó khăn, vướng mắc hiện nay của Ban là giá xăng dầu, vật liệu, nhiên liệu biến động mạnh trong thời gian qua đã làm tăng chi phí vận chuyển, chi phí ca máy và chi phí thi công. Một số nhà thầu gặp khó khăn trong việc đảm bảo nguồn cung nhiên liệu, có dấu hiệu cầm chừng, ảnh hưởng đến tiến độ của dự án. Bên cạnh đó, do giá xăng dầu tăng, nguồn cung vật liệu xây dựng, đặc biệt là đất, đá, cát xây dựng tại nhiều khu vực chưa đủ nhu cầu chung của toàn tỉnh, lại tiếp tục tăng cao, giá vật liệu nhiều lúc cao hơn công bố giá của địa phương, gây khó khăn", ông Dũng cho biết.

Xăng dầu tăng giá là vấn đề khó khăn đối với việc thi công các dự án tại Thanh Hóa.

Về giải pháp, theo ông Lê Tuấn Dũng, đơn vị đã trực tiếp đi kiểm tra các mỏ vật liệu và báo cáo, kiến nghị Sở Xây dựng, trong thời điểm giá vật liệu xây dựng tăng đột biến thì Sở Xây dựng tăng số lần thông báo giá trong tháng để các đơn vị có cơ sở điều chỉnh giá kịp thời.

Cùng quan điểm này, ông Lê Thanh Hải, Phó Giám đốc Ban Quản lý đầu tư xây dựng khu vực Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp Thanh Hóa cho biết, theo quy định các nhà thầu vẫn phải thi công và điều chỉnh giá, nhưng thực tế vẫn không được như kỳ vọng.

"Vẫn đôn đốc các nhà thầu phải thực hiện thi công, vì theo nguyên tắc hợp đồng được bù giá và phải làm. Tuy nhiên, chưa đạt được vì nhà thầu làm cầm chừng. Phải chờ việc điều tiết nguồn xăng dầu và tiếp tục đôn đốc để đạt tiến độ", ông Hải cho biết thêm.

Ông Lê Thanh Hải, Phó Giám đốc Ban Quản lý đầu tư xây dựng khu vực Khu Kinh tế Nghi Sơn trao đổi với phóng viên.

Theo Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa, do tác động của giá xăng dầu khiến các mặt hàng, đặc biệt là giá vật liệu xây dựng tăng cao hơn. Cụ thể như giá mặt hàng xi măng, sắt thép tăng 10% - 17%; giá đất san lấp, cát, đá, sỏi, tăng từ 20 đến 25%. Theo ông Lê Trọng Thụ, Giám đốc Sở Tài Chính tỉnh Thanh Hóa, khi biến động giá nhiên liệu, vật liệu, chủ đầu tư, nhà thầu được phép điều chỉnh giá, nhưng để thực hiện được việc này Sở Xây dựng phải kịp thời ban hành đơn giá để có cơ sở điều chỉnh.

"Hiện nay, do chi phí xăng dầu tăng cao, một số doanh nghiệp dừng hoạt động, nhất là lĩnh vực đầu tư xây dựng. Đề nghị Sở Xây dựng nghiên cứu có thể điều chỉnh giá theo tháng. Để các doanh nghiệp đảm bảo phần giá vật liệu, nếu mà doanh nghiệp thực hiện theo giá xăng dầu như này thì bị lỗ rất nhiều. Nên sẽ hạn chế việc thực hiện đầu tư công trên địa bàn", ông Thụ nhấn mạnh.

Giá vật liệu xây dựng tăng cao cũng ảnh hưởng đến tiến độ thi công công trình, dự án.

Thanh Hóa đặt mục tiêu đến tháng 6/2026, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt 50% và đến 31/12 phải đạt 100%. Khi các dự án không đảm bảo tiến độ sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến mục tiêu này. Giám đốc Sở Tài chính cho rằng, cần điều chỉnh ngay vốn của dự án không có khả năng giải ngân, sang các dự án đảm bảo tiến độ khối lượng.

Tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh vừa diễn ra, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh yêu cầu các đơn vị, ngành chức năng tiếp tục rà soát nguồn cung vật liệu xây dựng; thúc đẩy hoạt động giải ngân vốn đầu tư công theo kế hoạch của UBND tỉnh. Tập trung đẩy mạnh hoạt động cải cách hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp trong triển khai thực hiện các dự án đầu tư, nhất là các dự án vừa được trao quyết định chủ trương đầu tư tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa năm 2026.