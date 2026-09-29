Dự án Nhà máy sản xuất sợi BCF và thảm các loại do Công ty TNHH HS Hyosung Quảng Nam làm chủ đầu tư, trên diện tích 11 ha tại Khu công nghiệp Tam Thăng mở rộng, xã Thăng Trường, thành phố Đà Nẵng, tổng vốn đăng ký đầu tư hơn 2.600 tỷ đồng.

Ông Phan Thái Bình, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng phát biểu tại lễ khởi công dự án Nhà máy sản xuất sợi BCF và thảm các loại

Mục tiêu của dự án là sản xuất các sản phẩm Sợi BCF (Bulked Continue Filament), thảm dùng cho ô tô và các loại thảm khác. Dự án gồm 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 có tổng vốn đầu tư 80 triệu USD, dự kiến quý IV/2027 đưa vào hoạt động với công suất sợi BCF khoảng 10.800 tấn sản phẩm/năm; Thảm dùng cho ô tô khoảng 3.800.000 m²/năm; Thảm khác khoảng 4.000.000 m²/năm; Giai đoạn 2 có tổng vốn đầu tư 20 triệu USD dự kiến quý II/2029 đưa vào hoạt động với công suất; Sợi BCF với công suất 6.000 tấn sản phẩm/năm.

Ký kết thỏa thuận hợp tác

Ông Phan Thái Bình, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho biết: Đây là dự án có ý nghĩa rất quan trọng đối với thành phố Đà Nẵng, không chỉ góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số mà thành phố đang quyết tâm phấn đấu thực hiện, mà còn khẳng định thêm bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác giữa Tập đoàn HS Hyosung với thành phố Đà Nẵng.

Nghi thức khởi công Dự án Nhà máy sản xuất sợi BCF và thảm các loại

Ông Phan Thái Bình cam kết, Thành phố tiếp tục đồng hành, hỗ trợ và tạo mọi điều kiện thuận lợi trong khuôn khổ pháp luật để HS Hyosung, VinFast và các doanh nghiệp trong chuỗi giá trị yên tâm đầu tư, sản xuất, kinh doanh lâu dài tại thành phố.

Các đại biểu tham quan Nhà máy sản xuất Vải túi khí

“Thành phố mong muốn từ dự án khởi công hôm nay sẽ tiếp tục có thêm nhiều dự án, từng bước hình thành chuỗi công nghiệp hỗ trợ ngành ô tô, chuỗi sản xuất vật liệu và sản phẩm công nghiệp có giá trị gia tăng cao, mạng lưới doanh nghiệp cung ứng cho các tập đoàn lớn; hệ sinh thái logistics - công nghiệp - dịch vụ và quan trọng nhất là một cực tăng trưởng công nghiệp mới của thành phố Đà Nẵng. Để dự án được triển khai thuận lợi, đúng tiến độ, phát huy hiệu quả đầu tư, tôi đề nghị tập trung nguồn lực, huy động tối đa nhân lực, thiết bị, khẩn trương triển khai thi công xây dựng, bảo đảm dự án hoàn thành đúng hoặc vượt tiến độ đã cam kết”, ông Phan Thái Bình nói.