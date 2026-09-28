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Đà Nẵng thu hút hơn 680 triệu USD vốn FDI, gấp gần 3 lần cùng kỳ năm trước

Thứ Hai, 17:03, 28/09/2026
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VOV.VN - Từ đầu năm đến nay, thành phố Đà Nẵng thu hút hơn 680 triệu USD vốn FDI, gấp gần 3 lần cùng kỳ năm trước, trong đó 100 dự án cấp mới chiếm phần lớn với hơn 520 triệu USD.

Dòng vốn FDI tăng mạnh vào Đà Nẵng

Theo Thống kê thành phố Đà Nẵng, hoạt động thu hút đầu tư trên địa bàn thành phố trong tháng 8 và 8 tháng năm 2026 ghi nhận mức tăng cao về quy mô vốn đăng ký. Riêng tháng 8 vừa qua, thành phố Đà Nẵng thu hút gần 280 triệu USD vốn FDI, gồm vốn cấp mới, vốn điều chỉnh và góp vốn, mua cổ phần, gấp gần 25 lần cùng kỳ năm trước. Trong đó, thành phố Đà Nẵng cấp mới 11 dự án, giảm 8,3%, nhưng tổng vốn đăng ký đạt gần 240 triệu USD. Có 5 dự án điều chỉnh vốn, với giá trị khoảng 41 triệu USD.

Da nang thu hut hon 680 trieu usd von fdi, gap gan 3 lan cung ky nam truoc hinh anh 1
Đà Nẵng thu hút hơn 680 triệu USD vốn FDI, gấp gần 3 lần cùng kỳ năm trước

Đến hết tháng 8, thành phố Đà Nẵng thu hút hơn 680 triệu USD vốn FDI, tăng gần 190% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, 100 dự án được cấp mới với tổng vốn đăng ký hơn 520 triệu USD. Số dự án cấp mới tăng gần 30%, còn vốn đăng ký tăng hơn 250%.

Da nang thu hut hon 680 trieu usd von fdi, gap gan 3 lan cung ky nam truoc hinh anh 2
Các dự án FDI góp phần tạo động lực tăng trưởng cho thành phố Đà Nẵng

Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhấn mạnh, để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số, thành phố cần tiếp tục thu hút mạnh các nguồn lực đầu tư.

“Mục tiêu tăng trưởng 11% cả năm không cho phép chúng ta tiếp tục tư duy, cách làm và phương thức điều hành như trước. Chúng ta phải phát huy tối đa mọi nguồn lực, lấy kết quả tăng trưởng, hiệu quả đầu tư và sự phát triển bền vững của thành phố làm thước đo chất lượng công việc của từng cơ quan, từng đơn vị và từng cán bộ, công chức”, ông Lê Ngọc Quang nói.

Long Phi/VOV-Miền Trung
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