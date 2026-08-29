

Điểm cầu chính được tổ chức tại Dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13 (đoạn từ cầu Bình Triệu đến ranh tỉnh Bình Dương cũ), thuộc phường Hiệp Bình; điểm cầu trực tuyến tại Dự án chỉnh trang đô thị khu Mả Lạng và chợ Gà - Gạo, thuộc phường Cầu Ông Lãnh.

Tổng mức đầu tư của 11 dự án lên đến hơn 181.412 tỷ đồng, huy động đa dạng nguồn lực từ đầu tư công, PPP, Ngân hàng thế giới và doanh nghiệp tư nhân - thể hiện tinh thần Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân với phương châm “TP.HCM vì cả nước, cả nước vì TP.HCM”.

TP.HCM khởi công, khánh thành 11 dự án với tổng mức đầu tư hơn 181.000 tỷ đồng

Có 3 dự án được khánh thành và 8 dự án khởi công. Trong đó, dự án có tổng mức đầu tư lớn nhất là dự án chỉnh trang đô thị khu Mả Lạng và chợ Gà - Gạo với tổng mức đầu tư 15.674 tỷ đồng; tiếp theo là hai dự án thành phần của Dự án Vành đai 4 TP.HCM là dự án thành phần 2-1 (Xây dựng đường cao tốc đoạn từ ngã tư Tóc Tiên - Châu Pha đến cầu Châu Đức) và dự án thành phần 2-3 (Xây dựng đường cao tốc đoạn từ sông Sài Gòn đến kênh Thầy Cai) với tổng mức đầu tư hơn 14.000 tỷ đồng.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công ở điểm cầu chính

Phát biểu tại điểm cầu chính, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Công Vinh khẳng định, các dự án này là cam kết xuyên suốt của thành phố nhằm nâng cao toàn diện chất lượng sống cho người dân.

Các công trình nổi bật được khởi công dịp này bao gồm nâng cấp Quốc lộ 1, Quốc lộ 13, các đoạn cao tốc Vành đai 4, cùng dự án chỉnh trang đô thị tại khu Mã Lạng và chợ Gà- Gạo...khi hoàn thành sẽ góp phần hoàn thiện hạ tầng, tăng cường kết nối vùng, mở rộng không gian phát triển; tái thiết đô thị và nâng cao an sinh xã hội, cải thiện môi trường sống, nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển văn hóa ...

Lãnh đạo TP.HCM yêu cầu với các dự án khánh thành, các đơn vị liên quan cần phát huy tối đa hiệu quả công trình; với công tác giải phóng mặt bằng chính quyền các địa phương tiếp tục làm tốt công tác dân vận, thực hiện chu đáo chính sách tái định cư, đảm bảo nơi ở mới của người dân phải bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ. Đặc biệt, các dự án khởi công cần phải đảm bảo tiến độ, chất lượng và an toàn.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Công Vinh phát biểu chỉ đạo

"TP.HCM quán triệt tinh thần 'đã cam kết là phải thực hiện, đã làm là phải có sản phẩm cụ thể phục vụ nhân dân'. TP đề nghị các chủ đầu tư, đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công vận dụng tối đa các cơ chế mới, ra quân với tinh thần 'vượt nắng, thắng mưa', bảo đảm tuyệt đối về chất lượng, tiến độ, an toàn lao động, kiên quyết phòng chống thất thoát, lãng phí và tiêu cực", Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Công Vinh cho biết.

Đại diện các nhà đầu tư cũng bày tỏ vinh dự, quyết tâm cùng TP.HCM hoàn thiện hạ tầng, mở rộng không gian phát triển, tái thiết đô thị và nâng cao an sinh xã hội.

"Việc khởi công đồng loạt như thế này tạo nên không khí rất phấn khởi, một quyết tâm của tất cả để chúng ta cùng nhau đồng loạt xây dựng các dự án. Và việc xây dựng các dự án này cũng góp phần vào tăng trưởng hai con số của TP.HCM, vì lý do là đối với các dự án xây dựng thì nó sẽ kéo theo các ngành nghề khác để cùng nhau góp phần vào thúc đẩy tăng trưởng của thành phố.", ông Lê Hữu Nghĩa, Tổng Giám đốc Công ty Lê Thành, nhà đầu tư dự án Nhà ở xã hội Lê Thành - Tân Tạo 2 cho biết.

3 công trình được khánh thành gồm Dự án Cải tạo, nâng cấp Trường THPT Marie Curie (Khối nhà C); Dự án Xây dựng, nâng cấp và cải tạo Trường THPT Võ Trường Toản; và Dự án Nâng cấp Trường THPT Trần Văn Giàu. 8 dự án được khởi công gồm: Dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13 (từ cầu Bình Triệu đến ranh tỉnh Bình Dương); Dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1 (đoạn từ Kinh Dương Vương đến ranh tỉnh Long An); Dự án Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh gồm 2 dự án thành phần: Dự án thành phần 2-1, xây dựng đường cao tốc đoạn từ ngã tư Tóc Tiên - Châu Pha đến cầu Châu Đức và Dự án thành phần 2-3, xây dựng đường cao tốc đoạn từ sông Sài Gòn đến kênh Thầy Cai; Dự án Cải thiện môi trường nước tỉnh Bình Dương; Dự án Nhà ở xã hội thuộc dự án Khu nhà ở Tiến Phước tại Khu B - Lô số 1 Khu 9AB - Đô thị mới Nam Thành phố; Dự án Nhà ở xã hội Lê Thành Tân Tạo 2 và Dự án Chỉnh trang đô thị khu Mả Lạng và Chợ Gà - Gạo.