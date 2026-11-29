Dự án sử dụng 354 ha mặt nước lòng hồ thủy điện Srêpôk 3, công suất thiết kế 304 MW, tổng vốn đầu tư hơn 7.600 tỷ đồng. Nhà máy dự kiến vận hành vào quý IV/2027, cung cấp khoảng 605 triệu kWh điện mỗi năm. Dự án cũng được đầu tư hệ thống pin lưu trữ năng lượng công suất 30,4 MW, thời lượng lưu trữ 2 giờ và đường dây 500 kV đấu nối vào lưới điện quốc gia.

Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk, sở ngành và địa phương ấn nút khởi công dự án.

Theo chủ đầu tư, khi đi vào hoạt động, nhà máy dự kiến đóng góp ngân sách địa phương hơn 170 tỷ đồng mỗi năm, góp phần bổ sung nguồn điện phục vụ sản xuất, kinh doanh và thúc đẩy phát triển năng lượng tái tạo tại Tây Nguyên.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Đỗ Hữu Huy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, đánh giá cao nỗ lực của nhà đầu tư và sự phối hợp của các sở, ngành, địa phương trong quá trình hoàn thiện thủ tục triển khai dự án.

Đại diện nhà đầu tư trao 500 triệu đồng hỗ trợ an sinh xã hội cho tỉnh Đắk Lắk.

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đề nghị chủ đầu tư thực hiện dự án đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, an toàn công trình; đồng thời chú trọng bảo vệ môi trường, chất lượng nguồn nước và hệ sinh thái lòng hồ, không ảnh hưởng đến hoạt động của nhà máy thủy điện Srêpôk 3.

“Nhà đầu tư quan tâm đào tạo, tuyển dụng lao động tại chỗ phù hợp với nhu cầu của dự án; tuân thủ nghiêm thiết kế, quy trình kỹ thuật và yêu cầu quản lý chất lượng. Đối với các sở, ngành và chính quyền địa phương, tôi yêu cầu chủ động hướng dẫn, giải quyết kịp thời các thủ tục thuộc thẩm quyền khi có vướng mắc. Những vấn đề vượt thẩm quyền phải báo cáo ngay UBND tỉnh, kèm theo đề xuất hỗ trợ nhà đầu tư. Đồng thời, giám sát việc sử dụng đất, mặt nước và bảo vệ môi trường, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân", ông Đỗ Hữu Huy nhấn mạnh.