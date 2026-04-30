Không nghỉ lễ – giữ dòng ngọt cho sản xuất

Giữa những ngày nghỉ lễ 30/4 và 01/5, khi nhiều người quây quần bên gia đình, tận hưởng kỳ nghỉ, thì tại Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La, nhịp sản xuất vẫn đều đặn, khẩn trương. Trong không gian rộn ràng của tiếng máy, những công nhân vẫn cần mẫn làm việc, giữ cho dây chuyền vận hành thông suốt.

Gắn bó với nhà máy hơn 14 năm, anh Nguyễn Quang Huy, công nhân tổ thành phẩm, hoàn thiện khâu đóng bao chia sẻ, những ngày này, anh em công nhân xác định làm việc như ngày thường, thậm chí còn tập trung hơn. Vì đây là thời điểm quan trọng để đảm bảo kế hoạch kết thúc niên vụ sản xuất vào giữa tháng 5:

"Hiện nay thu nhập bình quân của chúng tôi là 7 triệu rưỡi. So với trước đây, được công ty quan tâm thì đời sống, thu nhập ngày càng được cải thiện", anh Huy nói.

Không chỉ làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, những năm qua, công nhân lao động tại Công ty Cổ phần mía đường Sơn La còn chủ động học hỏi, tiếp cận công nghệ mới. Từ việc vận hành thủ công, giờ đây họ đã làm chủ các hệ thống tự động hóa, điều khiển bằng máy tính, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất.

Chị Lê Thị Khuyến, công nhân tổ nấu cho biết, ban đầu tiếp cận máy móc mới cũng khá khó, nhưng được đào tạo và tự tìm hiểu thêm, bản thân đã dần quen. Giờ thì có thể xử lý nhiều tình huống ngay tại chỗ:

"Làm trên máy thì nhàn hơn về thủ công rất nhiều. Trước đây khi nấu thủ công, chúng tôi xem mẫu nhiều hơn và vặn van nhiều hơn. Còn bây giờ không phải vặn van như đợt trước mà mở bằng tự động hết. Bản thân tôi cũng phải học hỏi rất nhiều bởi vì chúng tôi cao tuổi rồi, về máy móc, máy tính cũng không như thanh niên bây giờ, phải học rất nhiều", chị Khuyến chia sẻ.

Không dừng lại ở việc thích nghi, nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật đã được chính người lao động đề xuất và áp dụng hiệu quả. Những cải tiến nhỏ nhưng thiết thực đã giúp tiết kiệm nguyên liệu, giảm chi phí, bảo vệ môi trường, đồng thời nâng cao chất lượng sản phẩm.

Một điểm nhấn đáng chú ý trong những năm gần đây tại nhà máy chính là các sáng kiến cải tiến kỹ thuật đến từ chính người công nhân. Tiêu biểu là việc cải tạo hệ thống giàn ống trao đổi nhiệt của trợ tinh đường non B – một khâu quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sản phẩm.

Trước khi cải tiến, hệ thống đường ống bố trí chưa thực sự khoa học, hiệu quả trao đổi nhiệt còn thấp, việc điều chỉnh nhiệt độ của đường non gặp nhiều khó khăn. Khi cần tăng hoặc giảm nhiệt, thời gian đáp ứng chậm, tiêu tốn nhiều nước, đồng thời phát sinh lượng nước thải chưa được thu gom triệt để.

Không khí làm việc hăng say, rộn ràng tại tất cả các bộ phận của nhà máy Mía đường Sơn La.

Anh Nguyễn Văn Đãi, phụ trách công nghệ của nhà máy, chủ sáng kiến này chia sẻ: "Trước khi chưa cải tạo, hệ thống trao đổi nhiệt này hiệu quả gia nhiệt thấp; hệ thống đường ống không được khoa học. Tôi đã cải tạo lại khi mà cần gia nhiệt nóng thì nhiệt độ đáp ứng được ngay, và khi cần gia nhiệt lạnh cũng đáp ứng được ngay. Hai nữa là tiết kiệm được lượng nước và thu gom được toàn bộ lượng nước trong quá trình thiết bị hoạt động, không ảnh hưởng đến môi trường".

Anh Nguyễn Văn Đãi cần mẫn kiểm tra chất lượng nước đường ép.

Ông Đặng Tuấn Thắng, Trưởng phòng Hành chính - Tổ chức, Công ty Cổ phần mía đường Sơn La, đại diện công ty cho biết: những năm gần đây đã có nhiều sáng kiến được ghi nhận, trong đó không ít sáng kiến đến từ công nhân trực tiếp sản xuất. Đây chính là nền tảng để doanh nghiệp phát triển bền vững, đồng thời tạo điều kiện nâng cao thu nhập cho người lao động.

"Ứng dụng số hóa như hiện nay thì việc tự động hóa là một trong những cái yếu tố rất quan trọng; vừa là nâng cao hiệu quả công suất của công ty và là một trong những nhân tố giảm tải công sức cho người lao động. Niên vụ 2025 – 2026, công ty đã đầu tư gần 20 tỷ để thay mới hệ thống nồi nấu đường tự động; với hệ thống này, số lượng công nhân và khối lượng công việc cần phải xử lý được giảm tải xuống rất nhiều", ông Thắng cho biết.

Làm việc xuyên lễ không chỉ là trách nhiệm, mà còn là lựa chọn gắn bó của nhiều công nhân nơi đây. Bởi với họ, mỗi ca sản xuất an toàn, hiệu quả cũng đồng nghĩa với sự ổn định cuộc sống.

Tinh thần làm việc không nghỉ, không ngừng học hỏi và sáng tạo của công nhân Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La chính là minh chứng sinh động cho những chuyển biến ấy. Đó cũng là động lực để doanh nghiệp phát triển, góp phần đảm bảo doanh thu hơn 800 tỷ đồng trong niên vụ sản xuất này, đóng góp vào sự phát triển chung của địa phương trong giai đoạn mới.