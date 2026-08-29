Khu công nghiệp Nam Thăng Bình khởi công thêm 3 hạng mục gần 1.100 tỷ đồng

Sáng 29/8, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Đà Nẵng phối hợp Công ty CP Đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Nam Thăng Bình tổ chức lễ khởi công xây dựng 3 hạng mục trọng điểm thuộc phân khu B.

3 hạng mục khởi công gồm: Khu nhà xưởng cho thuê quy mô 18ha, vốn đầu tư 670 tỷ đồng; Nhà máy xử lý nước thải công suất 4.200 m³/ngày đêm, vốn đầu tư 160 tỷ đồng; Hạ tầng kỹ thuật Phân kỳ 2 quy mô hơn 29ha, vốn đầu tư 268 tỷ đồng.

Thực hiện nghi thức bấm nút khởi công dự án.

Dự án Phân khu B có quy mô 346ha, tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 4.000 tỷ đồng, được chấp thuận chủ trương đầu tư từ tháng 5/2025, khởi công Phân kỳ 1 vào tháng 12/2025. Dự án Khu công nghiệp Nam Thăng Bình do Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Nam Thăng Bình làm chủ đầu tư, được UBND tỉnh Quảng Nam (cũ) chấp thuận chủ trương đầu tư ngày 30/5/2025. Dự án nằm tại các xã Thăng Điền và Thăng Trường, thuộc Khu kinh tế mở Chu Lai, thành phố Đà Nẵng, được định hướng phát triển theo mô hình khu công nghiệp xanh, thông minh, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, ưu tiên các ngành công nghệ thông tin, viễn thông, điện tử, chế biến sâu và năng lượng tái tạo.

Đến nay, hệ thống hạ tầng kỹ thuật khung Phân khu B cơ bản hoàn thiện, sẵn sàng bàn giao mặt bằng sạch. Nhà đầu tư cũng liên tục có nhiều chuyến công tác tại Hoa Kỳ, châu Âu để xúc tiến đầu tư, bước đầu đạt một số thỏa thuận hợp tác với các tập đoàn công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo và năng lượng.

Ông Phan Thái Bình, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, phát biểu tại lễ khởi công.

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đề nghị chủ đầu tư tiếp tục huy động tối đa nguồn lực để hoàn thiện hạ tầng Phân kỳ 1 và hoàn thành các hạng mục vừa khởi công đúng, vượt tiến độ; đầu tư hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải, cây xanh cảnh quan đạt chuẩn quốc tế; chủ động xúc tiến các nhà đầu tư thứ cấp công nghệ hiện đại, ít phát thải, ưu tiên tuyển dụng lao động tại chỗ.

Ông Phan Thái Bình, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đề nghị Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, các sở, ngành và chính quyền hai xã Thăng Trường, Thăng Điền tiếp tục tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng cho các phân kỳ tiếp theo, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân.

Phối cảnh Khu công nghiệp Nam Thăng Bình.

“Thành phố kỳ vọng Dự án Khu công nghiệp Nam Thăng Bình - Phân khu B sẽ sớm hoàn thành toàn bộ, trở thành điểm sáng về thu hút đầu tư, góp phần quan trọng đưa thành phố Đà Nẵng bứt phá, đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số trong những năm tới” - ông Phan Thái Bình nói.