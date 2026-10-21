Kịch bản nào để Đà Nẵng đạt tăng trưởng từ 12,8 - 13,6% trong Quý IV năm 2026

Báo cáo của UBND thành phố Đà Nẵng, GRDP quý III năm 2026 tăng 11,83%, bình quân 9 tháng năm nay tăng 10,31%, cao hơn mức tăng chung của cả nước và xếp thứ 9/34 địa phương, riêng quý III xếp thứ 7/34 địa phương cả nước và đứng thứ 3 trong các thành phố trực thuộc Trung ương. Để đạt mục tiêu tăng trưởng cả năm 2026 từ 11% - 11,22%, 3 tháng cuối năm thành phố Đà Nẵng phải đạt tăng trưởng từ 12,8% - 13,6%.

Thành phố Đà Nẵng điều chỉnh kịch bản tăng trưởng GRDP cả năm 2026, phấn đấu tăng từ 11% - 11,22%

Bà Trần Thị Thanh Tâm, Giám đốc Sở Tài Chính cho biết, hiện nay, lĩnh vực dịch vụ, du lịch chiếm tới hơn 55% tỷ trọng cơ cấu kinh tế của Đà Nẵng. Để đạt được mục tiêu đề ra, lĩnh vực dịch vụ du lịch và xây dựng vẫn là trọng tâm trong những tháng còn lại. Ngành du lịch cần tiếp tục duy trì các hoạt động xúc tiến, tổ chức các sự kiện, lễ hội, kinh tế đêm phù hợp với điều kiện thời tiết mùa mưa để thu hút khách. Tiếp đến là lĩnh vực công nghiệp, thành phố cần hỗ trợ doanh nghiệp tăng trưởng thấp như điện, quản lý nước thải, rác thải, khai khoáng, các doanh nghiệp trong hoạt động thương mại dịch vụ.

Theo bà Trần Thị Thanh Tâm để đảm bảo tăng trưởng bền vững, phải tháo gỡ vướng mắc giúp doanh nghiệp sản xuất công nghiệp quy mô lớn tiếp cận nguồn vốn, mở rộng sản xuất kinh doanh; tháo gỡ điểm nghẽn về hạ tầng đối với cụm công nghiệp: “Xác định lĩnh vực dịch vụ du lịch là nhiệm vụ hàng đầu. Các ngành phải tích cực để đảm bảo tăng trưởng theo kịch bản. Tháo gỡ điểm nghẽn hạ tầng đối với cụm công nghiệp; thúc đẩy tiêu dùng, thương mại điện tử, phát triển hạ tầng, phân phối thị trường nội địa và đưa các sản phẩm của doanh nghiệp vào các kênh phân phối trên toàn quốc. Thành phố triển khai giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, nâng cao năng lực sản xuất và nâng tầm thương hiệu sản phẩm Đà Nẵng”.

Theo kịch bản điều chỉnh phát triển kinh tế xã hội 3 tháng cuối năm của thành phố Đà Nẵng, ngành công nghiệp xây dựng phải tăng từ 14% đến 14,5%, trong đó xây dựng phải tăng từ 25% đến 26%; lĩnh vực dịch vụ phải tăng từ 14 đến 14,5%. Ông Trần Văn Vũ, Trưởng Thống kê thành phố Đà Nẵng cho rằng, qua theo dõi 5 năm lại đây, kể cả sau khi sáp nhập tỉnh, tăng trưởng kinh tế của quý IV của thành phố luôn đạt thấp hơn so với các quý trước và chưa bao giờ đạt được 2 con số vì rơi vào mùa mưa. Cơ cấu kinh tế của Đà Nẵng hiện nay, ngành dịch vụ, du lịch chiếm tỷ trọng lớn, nhưng đang là mùa thấp điểm, khó đạt tăng trưởng cao.

3 tháng cuối năm 2026, Đà Nẵng phấn đấu đạt tăng trưởng từ 12,8 - 13,6%.

Tuy nhiên, theo ông Trần Văn Vũ, dù vào mùa mưa, nhiều nhà máy, xí nghiệp vẫn duy trì hoạt động sản xuất tương đối ổn định. Điều đó cho thấy, lĩnh vực công nghiệp có khả năng tạo ra giá trị gia tăng, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế thay thế một số ngành, lĩnh vực chịu tác động bất lợi của thời tiết và mùa vụ: “Phải tập trung trong quý IV này là công nghiệp. Tuy nhiên, khó khăn nhất hiện nay là lao động đang thiếu, lực lượng lao động phổ thông hiện nay đang khan hiếm”.

Một trong những giải pháp trọng tâm và cấp bách là thành phố tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án, đất đai và giải phóng mặt bằng. Đến nay, thành phố Đà Nẵng đã tháo gỡ vướng mắc về pháp lý gần 2.000 dự án, khu đất. Tuy nhiên, số dự án, khu đất được đưa vào triển khai để thúc đẩy phát triển kinh tế, tạo ra sản phẩm chưa nhiều, do còn vướng một số nội dung như: việc xác định lại giá đất ở thời điểm quá khứ phức tạp; thiếu đơn vị tư vấn đủ năng lực; khó xác định nghĩa vụ tài chính nhà đầu tư…

Công nhân làm việc tại Khu Công nghiệp Đà Nẵng

Ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đà Nẵng cho biết, kịch bản tăng trưởng 3 tháng cuối năm gắn với phương án phòng, chống thiên tai, bảo đảm an toàn người dân, công trình và hoạt động sản xuất trong mùa mưa bão. Thành phố sẽ điều hành tăng trưởng theo từng ngành, doanh nghiệp và dự án cụ thể. Trọng tâm là bám sát sản phẩm chủ lực, doanh nghiệp lớn, dự án có khả năng tạo giá trị gia tăng trong quý IV; khai thác dư địa ở các ngành chế biến, chế tạo, sản xuất điện, khai khoáng, tài chính ngân hàng và bất động sản.

Theo ông Hồ Kỳ Minh, thành phố sẽ phân loại các nhóm khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, tổ chức các đoàn công tác làm việc trực tiếp với doanh nghiệp có doanh thu, xuất khẩu, nộp ngân sách lớn và doanh nghiệp tăng trưởng thấp để tháo gỡ: "Tăng trưởng GRDP quý IV chúng ta sẽ phải đạt được trên 12,5% mới phấn đấu cả năm đạt khoảng trên 11%. Ủy ban thường xuyên tổ chức họp với thống kê, Sở Tài chính các sở ngành, các cơ quan trung ương trên địa bàn để rà soát thống kê hết các nhóm đóng góp vào tăng trưởng lớn như: dịch vụ, công nghiệp, xây dựng và nông nghiệp, không bỏ sót. Đối với giải ngân đầu tư công, thành phố tiếp tục tập trung điều chuyển vốn nội bộ trong từng ban và trong từng xã. Trong quý IV này, Chủ tịch UBND thành phố sẽ chỉ đạo thành lập các đoàn công tác tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp có doanh thu lớn, có giá trị xuất khẩu lớn và nộp ngân sách lớn, đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng của thành phố".