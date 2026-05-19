Indonesia bơm 2 nghìn tỷ rupiah vào thị trường trái phiếu/ngày, ổn định đồng Rupia

Phát biểu sau cuộc họp với Tổng thống Prabowo Subianto hôm qua (18/5), Bộ trưởng Tài chính Purbaya Yudho Sadewa cho biết, Indonesia bắt đầu tham gia thị trường trái phiếu và bơm 2 nghìn tỷ rupiah mỗi ngày, để ổn định đồng rupiah. Nguồn kinh phí dùng cho biện pháp can thiệp này không lấy từ các khoản phân bổ ngân sách mới, mà từ việc quản lý tiền mặt của chính phủ, bao gồm cả việc sử dụng số dư ngân sách thặng dư hiện có khoảng 420 nghìn tỷ rupiah (23,8 tỷ USD).

Đồng Rupiah của Indonesia suy yếu kỷ lục, xuống mức 17.600 Rupiah đổi 1 đô la Mỹ

Theo Bộ trưởng Sadewa, biện pháp can thiệp này nhằm tạo ra tâm lý thị trường tích cực và ngăn chặn tình trạng chảy vốn ra nước ngoài. Việc trái phiếu ổn định sẽ khuyến khích các nhà đầu tư nước ngoài duy trì đầu tư tại Indonesia, từ đó giảm bớt áp lực lên đồng rupiah. Vì vậy đồng rupiah sẽ ổn định hơn trong tuần này.

Phát biểu trong phiên điều trần tại Quốc hội, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Indonesia, ông Perry Warjiyo cho biết, Ngân hàng Trung ương đã tăng lãi suất trái phiếu chính phủ Indonesia (SRBI) để đối phó với dòng vốn chảy ra nước ngoài. Tính đến ngày 08/5 chiến lược tăng lợi suất trái phiếu, chứng khoán đã bắt đầu thu hút vốn nước ngoài quay trở lại thị trường trong nước. Tuy nhiên thị trường chứng khoán Indonesia vẫn tiếp tục ghi nhận dòng vốn chảy ra với tổng trị giá gần 28 nghìn tỷ rupiah, trong khi thị trường trái phiếu chính phủ ghi nhận hơn 10 nghìn tỷ rupiah.

Hiện đồng rupiah của Indonesia suy yếu xuống mức 17.600 rupiah/1 USD, thấp hơn đáng kể so với mức tỷ giá trung bình 16.500 rupiah được sử dụng trong ngân sách nhà nước năm 2026. Dự kiến Tổng thống Prabowo ​​sẽ trình bày chiến lược tổng thể của chính phủ về việc duy trì sự ổn định của đồng rupiah trước quốc hội trong ít ngày tới.