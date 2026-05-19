  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Indonesia bơm 2 nghìn tỷ rupiah vào thị trường trái phiếu/ngày, ổn định đồng Rupia

Thứ Ba, 14:21, 19/05/2026
VOV.VN - Chính phủ Indonesia sẽ bơm 2 nghìn tỷ rupiah - tương đương 113 triệu USD vào thị trường trái phiếu trong nước mỗi ngày, để giúp ổn định đồng rupiah khi đồng tiền này tiếp tục suy yếu so với đồng USD.

Phát biểu sau cuộc họp với Tổng thống Prabowo Subianto hôm qua (18/5), Bộ trưởng Tài chính Purbaya Yudho Sadewa cho biết, Indonesia bắt đầu tham gia thị trường trái phiếu và bơm 2 nghìn tỷ rupiah mỗi ngày, để ổn định đồng rupiah. Nguồn kinh phí dùng cho biện pháp can thiệp này không lấy từ các khoản phân bổ ngân sách mới, mà từ việc quản lý tiền mặt của chính phủ, bao gồm cả việc sử dụng số dư ngân sách thặng dư hiện có khoảng 420 nghìn tỷ rupiah (23,8 tỷ USD).

Đồng Rupiah của Indonesia suy yếu kỷ lục, xuống mức 17.600 Rupiah đổi 1 đô la Mỹ

Theo Bộ trưởng Sadewa, biện pháp can thiệp này nhằm tạo ra tâm lý thị trường tích cực và ngăn chặn tình trạng chảy vốn ra nước ngoài. Việc trái phiếu ổn định sẽ khuyến khích các nhà đầu tư nước ngoài duy trì đầu tư tại Indonesia, từ đó giảm bớt áp lực lên đồng rupiah. Vì vậy đồng rupiah sẽ ổn định hơn trong tuần này.

Phát biểu trong phiên điều trần tại Quốc hội, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Indonesia, ông Perry Warjiyo cho biết, Ngân hàng Trung ương đã tăng lãi suất trái phiếu chính phủ Indonesia (SRBI) để đối phó với dòng vốn chảy ra nước ngoài. Tính đến ngày 08/5 chiến lược tăng lợi suất trái phiếu, chứng khoán đã bắt đầu thu hút vốn nước ngoài quay trở lại thị trường trong nước. Tuy nhiên thị trường chứng khoán Indonesia vẫn tiếp tục ghi nhận dòng vốn chảy ra với tổng trị giá gần 28 nghìn tỷ rupiah, trong khi thị trường trái phiếu chính phủ ghi nhận hơn 10 nghìn tỷ rupiah.

Hiện đồng rupiah của Indonesia suy yếu xuống mức 17.600 rupiah/1 USD, thấp hơn đáng kể so với mức tỷ giá trung bình 16.500 rupiah được sử dụng trong ngân sách nhà nước năm 2026. Dự kiến Tổng thống Prabowo ​​sẽ trình bày chiến lược tổng thể của chính phủ về việc duy trì sự ổn định của đồng rupiah trước quốc hội trong ít ngày tới.

Indonesia tiếp nhận một loạt máy bay chiến đấu và vận tải của Pháp

VOV.VN - Indonesia hôm qua (18/5) chính thức tiếp nhận một loạt máy bay chiến đấu và vận tải do Pháp sản xuất tại Căn cứ Không quân Halim (Jakarta), đánh dấu một bước tiến quan trọng trong nỗ lực hiện đại hóa hệ thống vũ khí chủ lực và tăng cường khả năng phòng thủ của nước này.

Tuấn Dũng/VOV-Jakarta
Tag: thị trường trái phiếu Indonesia Indonesia bơm tiền vào trái phiếu kinh tế Indonesia 2026 tỷ giá rupiah USD
Ô tô nhập khẩu từ Indonesia giảm mạnh, Trung Quốc dẫn đầu trong tháng 4/2026

VOV.VN - Lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu từ thị trường Indonesia vào Việt Nam trong tháng 4/2026 bất ngờ giảm sút về cả số lượng lẫn kim ngạch trong khi xe nhập từ Trung Quốc bất ngờ tăng trưởng mạnh.

Indonesia tăng phụ phí nhiên liệu hàng không lên 50% giá vé

VOV.VN - Bộ Giao thông Vận tải Indonesia đã điều chỉnh cơ chế phụ phí nhiên liệu đối với các chuyến bay thương mại nội địa.

Indonesia thúc đẩy xe điện, hỗ trợ triển khai từ tháng 6

VOV.VN - Indonesia đang đẩy mạnh chiến lược chuyển đổi sang năng lượng xanh với đề xuất trợ cấp hàng triệu xe máy điện. Các biện pháp khuyến khích xe điện (EV) kỳ vọng được áp dụng từ tháng 6/2026 để giảm nhập khẩu nhiên liệu trong bối cảnh giá dầu toàn cầu vẫn ở mức cao do xung đột ở Trung Đông.

Ngành sản xuất của Indonesia trong tháng 4 giảm mạnh nhất trong năm qua

VOV.VN - Chỉ số Nhà Quản trị mua hàng (PMI) ngành sản xuất Indonesia tháng 4/2026 giảm xuống 49,1 điểm, từ mức 50,1 trong tháng 3. Lần đầu tiên Chỉ số ngành sản xuất của Indonesia giảm xuống dưới ngưỡng 50 điểm trong năm qua, do tác động cuộc xung đột Trung Đông.

Indonesia chính thức sử dụng thanh toán QR xuyên biên giới với Trung Quốc

VOV.VN - Hôm qua (30/4) Ngân hàng Trung ương Indonesia chính thức ra mắt dịch vụ thanh toán xuyên biên giới bằng mã QR với Trung Quốc, cho phép người dân hai nước thực hiện các giao dịch nhanh chóng, liền mạch, an toàn và đáng tin cậy.

