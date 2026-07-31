Kim ngạch xuất khẩu 7 tháng của Hải Phòng đạt 36,8 tỷ USD, bằng 70,8% kế hoạch năm

Chiều 31/7, UBND TP Hải Phòng tổ chức Phiên họp thường kỳ tháng 7, đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội 7 tháng đầu năm và bàn giải pháp thực hiện nhiệm vụ các tháng cuối năm.

UBND TP Hải Phòng tổ chức Phiên họp thường kỳ tháng 7, đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội 7 tháng đầu năm, bàn giải pháp thực hiện nhiệm vụ các tháng cuối năm.

Theo báo cáo tại phiên họp, 7 tháng đầu năm 2026, kinh tế - xã hội Hải Phòng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 15%; kim ngạch xuất khẩu đạt 36,8 tỷ USD, đạt 70,8% kế hoạch năm; sản lượng hàng hóa qua cảng đạt hơn 115 triệu tấn, vượt kịch bản tăng trưởng; Thành phố đón hơn 11 triệu lượt khách du lịch, tăng 17% so với cùng kỳ.

Thu hút đầu tư tiếp tục là điểm sáng của Hải Phòng trong 7 tháng qua, với gần 3,27 tỷ USD vốn FDI và gần 89 nghìn tỷ đồng vốn đầu tư trong nước.

Bên cạnh kết quả đạt được, phiên họp cũng chỉ rõ một số hạn chế. 3/12 chỉ tiêu chủ yếu chưa đạt kịch bản; một số địa phương có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công và thu ngân sách còn thấp; một số công trình trọng điểm chưa đạt tiến độ đề ra.

Về mục tiêu những tháng cuối năm, ông Nguyễn Ngọc Tú, Giám đốc Sở Tài chính Hải Phòng cho biết: "Phấn đấu tăng trưởng GRDP quý 3 đạt 14,8% và 6 tháng cuối năm đạt 14,49%, từ đó bảo đảm mục tiêu cả năm đạt 13%. Trong quý 3 thu ngân sách đạt hơn 59.000 tỷ đồng, tổng vốn đầu tư thực hiện đạt gần 98.000 tỷ đồng; thực hiện đầy đủ kịp thời các chính sách an sinh xã hội, người có công, việc làm và bảo hiểm thất nghiệp; nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao, giữ vững quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội".

7 tháng đầu năm 2026, kim ngạch xuất khẩu của TP Hải Phòng đạt 36,8 tỷ USD, bằng 70,8% kế hoạch năm.

Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng đề ra, Hải Phòng sẽ tập trung triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp trọng tâm. Trong đó, khẩn trương thực hiện Nghị quyết số 11 của Thành ủy về tăng trưởng kinh tế; đẩy nhanh giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm, nhất là tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, các Khu - Cụm công nghiệp và bến cảng. Thành phố cũng tăng cường kết nối tiêu thụ nông sản thông qua liên kết giữa người sản xuất với các tập đoàn, doanh nghiệp lớn; đẩy nhanh phát triển nhà ở xã hội, bảo đảm an sinh cho người dân và thực hiện đầy đủ chính sách đối với người có công.

Kết luận phiên họp, Chủ tịch UBND thành phố Đỗ Thành Trung đánh giá, mục tiêu tăng trưởng 6 tháng cuối năm ở mức 14,49% là thách thức rất lớn, đòi hỏi các sở, ngành và địa phương phải quyết liệt hơn trong chỉ đạo, điều hành.

Ông Đỗ Thành Trung yêu cầu các đơn vị bám sát kịch bản tăng trưởng và kịch bản giải ngân đầu tư công; triển khai ngay kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về tăng trưởng hai con số; đẩy nhanh lập Quy hoạch chung thành phố đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075; bảo đảm nguồn vật liệu xây dựng cho các công trình trọng điểm và hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai trong năm 2026.

Chủ tịch UBND thành phố Đỗ Thành Trung yêu cầu các sở, ngành, địa phương bám sát kịch bản tăng trưởng và kịch bản giải ngân đầu tư công, thực hiện thành công kế hoạch năm 2026.

"Từ nay đến cuối năm, các sở ngành và các địa phương bám sát các cơ sở sản xuất trên địa bàn, đặc biệt là các cơ sở sản xuất lớn. Trên cơ sở đó, tập trung thúc đẩy những ngành sản xuất có khả năng tăng trưởng cao, đóng góp lớn trong tỷ trọng tăng trưởng kinh tế của thành phố. Những ngành có khó khăn thì nghiên cứu ngay các vướng mắc, khó khăn và kiến nghị của doanh nghiệp, cơ sở để có giải pháp cụ thể, tháo gỡ kịp thời", ông Đỗ Thành Trung nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng cũng yêu cầu tiếp tục rà soát, cắt giảm trên 50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính; chuẩn bị đầy đủ điều kiện cho năm học mới 2026-2027; đẩy mạnh thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm” tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; chủ động phòng chống thiên tai, giữ vững quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội.