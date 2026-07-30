Hải Phòng triển khai chính sách miễn phí sách giáo khoa từ năm học 2027-2028

Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng đồng ý với đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố về việc triển khai thực hiện chính sách miễn phí sách giáo khoa giáo dục phổ thông cho học sinh trên địa bàn từ năm học 2027-2028. Lãnh đạo thành phố giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch, tham mưu bố trí kinh phí và tổ chức thực hiện theo đúng quy định.

Thành phố Hải Phòng sẽ triển khai chính sách miễn phí sách giáo khoa giáo dục phổ thông cho học sinh trên địa bàn từ năm học 2027-2028.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng, năm học 2026-2027, toàn thành phố có 1.002 cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên, với hơn 810.680 học sinh từ cấp tiểu học đến trung học phổ thông và gần 26.900 học viên hệ giáo dục thường xuyên. Thành phố cũng có hơn 40.280 cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên làm việc trong các cơ sở giáo dục tư thục và công lập từ cấp tiểu học đến THPT, Giáo dục thường xuyên; trong đó số giáo viên trực tiếp giảng dạy là trên 35.000 người.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng cho biết việc triển khai sách giáo khoa miễn phí ngay trong năm học 2026-2027 gặp một số khó khăn, vướng mắc do chưa xác định đầy đủ nhu cầu sách, đặc biệt với học sinh lớp 10 theo chương trình lựa chọn môn học. Đồng thời việc mua sắm tập trung trong thời gian ngắn có nguy cơ gây lãng phí và tạo áp lực lớn cho ngân sách địa phương cũng như công tác đấu thầu.

Vì vậy, Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng đề xuất triển khai chính sách miễn phí sách giáo khoa từ năm học 2027-2028 để bảo đảm tính khả thi, hiệu quả và sử dụng ngân sách tiết kiệm. Mỗi học sinh được mượn 1 bộ sách giáo khoa đầy đủ các môn học tương ứng với chương trình giảng dạy tại lớp. Mỗi giáo viên trực tiếp giảng dạy được mượn 1 bộ sách giáo khoa bao gồm đầy đủ các lớp trong toàn cấp học của môn mình đảm nhiệm. Dự kiến, kinh phí để thực hiện chương trình này là hơn 241,5 tỷ đồng.