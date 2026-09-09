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Lai Châu điều chỉnh mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026

Thứ Tư, 20:31, 09/09/2026
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VOV.VN - Tại Kỳ họp thứ sáu (kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh Lai Châu khóa XVI diễn ra ngày 9/9, các đại biểu đã biểu quyết thông qua 9 nghị quyết quan trọng, nhằm cập nhật kịp thời mục tiêu, yêu cầu mới của Trung ương, Chính phủ, nhất là mục tiêu tăng trưởng.

Phát biểu tại Kỳ họp, ông Lê Minh Ngân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu nhấn mạnh, việc điều chỉnh, bổ sung các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội nhằm bảo đảm mục tiêu của tỉnh phù hợp với tình hình thực tiễn và định hướng phát triển trong giai đoạn mới.

lai chau dieu chinh muc tieu phat trien kinh te - xa hoi nam 2026 hinh anh 1
Ông Lê Minh Ngân phát biểu tại kỳ họp

Theo đó, đây là cơ sở quan trọng để Lai Châu cập nhật các yêu cầu mới, tạo sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện; phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và cả giai đoạn 2026-2030.

Tại Kỳ họp, sau khi nghe các tờ trình, báo cáo thẩm tra, các đại biểu HĐND tỉnh đã tập trung phân tích sự cần thiết, cơ sở pháp lý, tính khả thi, khả năng cân đối nguồn lực và sự phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

lai chau dieu chinh muc tieu phat trien kinh te - xa hoi nam 2026 hinh anh 2
Các đại biểu biểu quyết thông qua 9 nghị quyết quan trọng

Đối với dự thảo nghị quyết điều chỉnh, bổ sung các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, các đại biểu tập trung xem xét những mục tiêu, yêu cầu mới, bảo đảm các chỉ tiêu sau điều chỉnh có tính khả thi và tạo cơ sở để các cấp, các ngành triển khai nhiệm vụ trong những tháng còn lại của năm 2026 cũng như những năm tiếp theo. Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm và nhất trí cao, 100% đại biểu HĐND tỉnh có mặt đã biểu quyết thông qua 9 nghị quyết.

Phát biểu bế mạc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Minh Ngân đề nghị các cấp, ngành, địa phương sau kỳ họp bắt tay ngay vào triển khai các nghị quyết với tinh thần chủ động, quyết liệt, trách nhiệm và hiệu quả; quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và giai đoạn 2026-2030, giữ vững quốc phòng - an ninh, bảo đảm an sinh xã hội, không ngừng nâng cao đời sống nhân dân.

Khắc Kiên/VOV-Tây Bắc
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