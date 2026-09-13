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Lãi suất liên ngân hàng hạ nhiệt, lãi suất tiền gửi vẫn cao

Chủ Nhật, 16:10, 13/09/2026
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VOV.VN - Lãi suất qua đêm trên thị trường liên ngân hàng giảm còn 1,5%, trong khi nhiều ngân hàng vẫn duy trì mức lãi suất tiền gửi cao, có nơi lãi suất tiền gửi được áp dụng mức 8,5-9,2%/năm.

Theo số liệu từ Hội Nghiên cứu thị trường liên ngân hàng Việt Nam (Vira), lãi suất bình quân liên ngân hàng giảm mạnh trong tuần giao dịch từ ngày 7/9 đến 11/9, đặc biệt tại các kỳ hạn ngắn, trong bối cảnh thanh khoản hệ thống ngân hàng có dấu hiệu cải thiện.

Lãi suất liên ngân hàng bằng đồng Việt Nam kỳ hạn qua đêm (ON) ở mức 1,5%, giảm 3,1 điểm phần trăm so với ngày 4/9. Lãi suất kỳ hạn 1 tuần giảm 2,15 điểm phần trăm, xuống 3%; kỳ hạn 2 tuần giảm 2,7 điểm phần trăm, còn 3,8%. Kỳ hạn 1 tháng giảm 0,8 điểm phần trăm, xuống 5,5%.

lai suat lien ngan hang ha nhiet, lai suat tien gui van cao hinh anh 1

Lãi suất qua đêm liên tục giảm trong các phiên đầu tuần, từ 4,6% ngày 4/9 xuống 3,5% ngày 7/9, 2,5% ngày 8/9 và 1,5% ngày 9/9, trước khi duy trì ở mức này đến ngày 10/9 và kéo dài đến hết ngày 13/9.

Trên thị trường mở, Ngân hàng Nhà nước chào thầu 11.000 tỷ đồng trên kênh cầm cố với lãi suất 4,5%/năm, nhưng chỉ có hơn 6.005 tỷ đồng trúng thầu. Trong khi đó, hơn 8.583 tỷ đồng các khoản vay đáo hạn, khiến nhà điều hành hút ròng gần 2.600 tỷ đồng khỏi hệ thống. Khối lượng lưu hành trên kênh cầm cố sau giao dịch đạt khoảng 252.649 tỷ đồng.

Trên thị trường chính thức, nhóm ngân hàng quốc doanh duy trì lãi suất tiền gửi trực tuyến ở mức 4,75%/năm cho kỳ hạn 3 tháng, 6,6%/năm cho kỳ hạn 6-9 tháng và 6,8%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

lai suat lien ngan hang ha nhiet, lai suat tien gui van cao hinh anh 2

Tại một số ngân hàng thương mại cổ phần, lãi suất cao hơn. ACB niêm yết 7,6%/năm ở kỳ hạn 6 tháng, 7,7%/năm ở kỳ hạn 9 tháng và 7,8%/năm ở kỳ hạn 12 tháng. Sacombank, LPBank, Bac A Bank, SaigonBank và MBV cũng niêm yết lãi suất từ 7%/năm tại một hoặc nhiều kỳ hạn từ 6 tháng trở lên.

Ngoài mức niêm yết, một số ngân hàng như LPBank, SHB, HDBank, MSB, MB, MBV, Vikki đang áp dụng mức lãi suất 8,5-9,2%/năm cho tiền gửi kỳ hạn 6-12 tháng. Với lãi suất thỏa thuận, mức hưởng có thể cao hơn tùy số tiền gửi, kỳ hạn và khả năng thương lượng của khách hàng.

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Lãi suất tăng trở lại: Quản lý tài sản thế nào để không bị bào mòn?

VOV.VN - Lạm phát có dấu hiệu quay trở lại, trong khi mặt bằng lãi suất cao khiến chi phí vốn và áp lực dòng tiền gia tăng. Trong bối cảnh tiền không còn rẻ, người dân và nhà đầu tư cần quản lý tài sản thế nào để vừa bảo toàn giá trị, kiểm soát nợ vay, vừa tránh để chi phí vốn và lạm phát bào mòn tài chính?

PV/VOV.VN
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