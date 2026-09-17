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Tàu cá không giấy tờ, chủ tàu và con trai chống đối khi bị kiểm tra

Thứ Năm, 16:17, 17/09/2026
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VOV.VN - Quá trình kiểm tra tàu cá không đăng ký tại khu vực Cảng cá Phan Thiết, lực lượng kiểm ngư bị 2 cha con ngư dân có hành vi không chấp hành, thậm chí lời lẽ xúc phạm và cản trở thi hành nhiệm vụ.

Chiều 17/9, Công an phường Phan Thiết (tỉnh Lâm Đồng) báo cáo kết quả xác minh vụ việc chủ thuyền có hành vi chống đối lực lượng kiểm tra khu vực gần Cảng cá Phan Thiết (khu vực TP. Phan Thiết, Bình Thuận cũ).

Theo đó, vào ngày 9/9, Tổ tuần tra thuộc Trạm kiểm ngư khu vực II gồm: Ông Trần Hải Đảo (Tổ trưởng), ông Nguyễn Trọng Thắng và ông Nguyễn Tấn Đạt (cùng là tổ viên) tiến hành tuần tra, kiểm soát trong vùng nước Cảng cá Phan Thiết. Quá trình tuần tra phát hiện một chiếc thuyền (kích thước 6,8m) không có số đăng kí nên đã ra hiệu lệnh yêu cầu dừng phương tiện để lực lượng tiến hành kiểm tra hành chính theo quy định.

Tuy nhiên, chủ thuyền là ông Nguyễn Thanh Tuấn (51 tuổi, trú Tổ dân phố 14, phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng) là người điều khiển cùng với con trai là Nguyễn Thanh Hoàng (31 tuổi) không chấp hành mà còn có lời lẽ chửi bới, xúc phạm lực lượng kiểm tra.

Sau đó, đối tượng Nguyễn Thanh Hoàng đã dùng tay tấn công ông Nguyễn Trọng Thắng và dùng dao đe dọa lực lượng kiểm tra. Qua kiểm tra, ông Nguyễn Trọng Thắng không có thương tích gì trên cơ thể, cũng không đến cơ sở y tế để khám và giám định.

tau ca khong giay to, chu tau va con trai chong doi khi bi kiem tra hinh anh 1
Lực lượng chức năng kiểm tra hiện trường vụ việc 2 cha con trên tàu cá không số gây cản trở lực lượng kiểm ngư 

Nguyễn Thanh Tuấn khai nhận chiếc thuyền do ông điều khiển vào ngày 9/9 là được mua của một người tên Tá (không rõ họ tên đầy đủ) tại phường Phú Hài trước đây (nay là phường Phú Thủy) với giá là 4.500.000 đồng, không có giấy tờ đăng kí và cũng không đủ điều kiện để làm thủ tục đăng kí phương tiện.

Do cuộc sống mưu sinh nên gia đình ông Tuấn đã sử dụng phương tiện trên để đánh bắt hải sản kiếm sống, khi bị lực lượng kiểm ngư kiểm tra, vì lo sợ bị xử lý nên đã không chấp hành và bỏ chạy.

Nguyễn Thanh Hoàng đã khai vì bức xúc nên đã có lời nói lớn tiếng với lực lượng kiểm tra và có hành động dùng tay quơ về phía ông Thắng.

Công an phường Phan Thiết cho biết hành vi của ông Nguyễn Thanh Tuấn và Nguyễn Thanh Hoàng đã gây cản trở đến việc thực hiện nhiệm vụ của Tổ tuần tra, kiểm soát thuộc Trạm kiểm ngư khu vực II. Đơn vị đang phối hợp với Phòng PC01 Công an tỉnh Lâm Đồng, tiếp tục củng cố tài liệu, làm rõ hành vi và xử lý theo quy định của pháp luật. 

Đoàn Sĩ/VOV-TP.HCM
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