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Một nông dân tỉnh Đồng Tháp làm giàu từ nuôi gà trong "phòng lạnh"

Thứ Năm, 07:15, 24/09/2026
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VOV.VN - Nuôi gà khép kín, kiểm soát nhiệt độ và áp dụng công nghệ vào chăm sóc, quản lý đàn gà đang mang lại hiệu quả kinh tế cao cho nhiều nông dân ở tỉnh Đồng Tháp. Trong đó, mô hình của ông Nguyễn Đức Lữ, còn gọi là Bảy Lữ, ở khu phố 17, phường Đạo Thạnh, là một nông dân điển hình.

Dù đã hẹn nhiều lần, chúng tôi mới có dịp gặp nông dân Nguyễn Đức Lữ. Ở tuổi 70, ông vẫn tất bật với công việc quản lý, điều hành 3 trang trại nuôi gà và tích cực tham gia các hoạt động xã hội tại địa phương.

Ông Lữ cho biết, dù không được đào tạo bài bản về chăn nuôi nhưng từ nhỏ ông đã có niềm đam mê với nghề này. Năm 2010, sau khi rời nghề vận tải đường bộ, ông chuyển sang nuôi heo. Sau một thời gian tìm hiểu, nhận thấy mô hình nuôi gà an toàn sinh học, theo hướng khép kín có nhiều tiềm năng, ông quyết định đầu tư trại lạnh và liên kết với doanh nghiệp để chăn nuôi theo hợp đồng.

Hiện ông Lữ hợp tác với Công ty Japfa của Malaysia để nuôi gà giống Coop 500, cung cấp gà thịt cho các siêu thị và bếp ăn tại các khu công nghiệp trên cả nước. Theo hợp đồng, doanh nghiệp cung cấp con giống, hỗ trợ kỹ thuật và bao tiêu sản phẩm đầu ra.

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Đàn gà công nghiệp của ông Nguyễn Đức Lữ nuôi trong trại lạnh 30 ngày tuổi

Điểm đặc biệt của mô hình là toàn bộ đàn gà được nuôi trong hệ thống chuồng kín, có máy lạnh, quạt thông gió và hệ thống hút mùi. Nhiệt độ, độ ẩm và môi trường trong trại được kiểm soát phù hợp với từng giai đoạn phát triển của đàn gà.

Sau nhiều năm đầu tư, đến nay ông Bảy Lữ đã có 3 trang trại nuôi gà lạnh, tổng diện tích hơn 5.000 mét vuông, với tổng đàn trên 60.000 con.

Theo ông Lữ, nuôi gà trong môi trường kiểm soát nhiệt độ giúp hạn chế dịch bệnh, đàn gà phát triển nhanh và đồng đều. Sau khoảng 45 ngày nuôi, gà đạt trọng lượng khoảng 3 kg/con và được xuất chuồng theo hợp đồng với doanh nghiệp.

Hiện giá bán tại chuồng khoảng 31.000 - 32.000 đồng/kg; có thời điểm cao hơn. Bình quân, mỗi kg gà cho lợi nhuận từ 5.000 - 8.000 đồng. Mỗi năm, các trang trại xuất chuồng khoảng 5 lứa, doanh thu đạt từ 20 đến 25 tỷ đồng, lợi nhuận khoảng 10%. Về hiệu quả của mô hình nuôi gà lạnh, ông Nguyễn Đức Lữ chia sẻ:  “Nuôi gà lạnh có nhiều ưu điểm hơn mô hình truyền thống. Thứ nhất là mình điều khiển được nhiệt độ, nếu nóng quá thì làm cho mát, còn lạnh quá thì làm cho ấm. Thứ hai, nuôi trại lạnh, quạt hút mùi bay lên, nên xung quanh trại gà không có mùi hôi. Mình làm cho gà mát, gà ăn nhiều sẽ chóng lớn".

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Đàn gà của ông Bảy Lữ chóng lớn, kiểm soát được dịch bệnh và giảm thiểu ô nhiễm môi trường

Theo ông Lữ, kinh nghiệm để nuôi thành công là phải nghiêm ngặt trong việc tiêm ngừa, cho uống thuốc đúng liều, đúng bệnh; đồng thời phải ghi chép, theo dõi trọng lượng để biết tăng trọng bao nhiêu, từ đó điều chỉnh thức ăn và thuốc phù hợp.

Không chỉ đầu tư bài bản về chuồng trại, ông Lữ còn ứng dụng công nghệ số trong quản lý và chăm sóc đàn gà. Nhờ quy trình chăn nuôi khép kín, tự động hóa nhiều khâu nên dù tổng đàn hơn 60.000 con, 3 trang trại chỉ cần 8 lao động thường xuyên. Môi trường chăn nuôi cũng được chú trọng, nền chuồng được lót bằng trấu, phân gà sau đó được thu gom, xử lý và bán làm phân bón cho cây trồng. Nhờ vậy, mô hình vừa giảm ô nhiễm môi trường, vừa tận dụng được nguồn chất thải để tạo thêm giá trị.

Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Nguyễn Đức Lữ còn tích cực đóng góp cho cộng đồng. Ông thường xuyên hỗ trợ chính quyền, đoàn thể địa phương chăm lo các hoàn cảnh khó khăn, đóng góp xây dựng đường giao thông và thực hiện nhiều hoạt động an sinh xã hội.

“Người ta nuôi con gà 4-5 tháng mới bán, còn ông Bảy Lữ chỉ có 45 ngày đã xuất chuồng, rất hiệu quả. Tôi có mua gà của ông về nuôi tiếp, có con đạt đến 8 kg. Cuộc sống của ông Bảy Lữ nhờ chăn nuôi ngày càng khá giả. Ngoài sản xuất, ông còn đóng góp cho công tác an sinh xã hội ở địa phương rất nhiều”, ông Trần Công Lên, người dân phường Đạo Thạnh cho hay.

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Trong mỗi trại gà có lắp đặt hệ thống máy lạnh, quạt hút mùi hôi

Ở tuổi 70, ông Nguyễn Đức Lữ vẫn say mê lao động, nhất là với mô hình chăn nuôi gà công nghệ cao. Với ông, làm việc không chỉ để nâng cao thu nhập mà còn để duy trì sức khỏe và làm gương cho con cháu: “Tôi thấy mô hình này rất hiệu quả. Tôi hợp tác với các công ty nước ngoài cũng an toàn, phải giữ chữ tín theo hợp đồng với công ty, trong hợp đồng thế nào thì thực hiện đúng như vậy. Thời gian tới, tôi dự kiến tìm nơi được quy hoạch chăn nuôi để mở thêm trang trại, đồng thời làm cố vấn, giúp con cái phát triển mô hình”.

Từ một người không được đào tạo chuyên sâu về chăn nuôi, bằng niềm đam mê, sự chịu khó học hỏi và mạnh dạn ứng dụng khoa học - kỹ thuật, ông Nguyễn Đức Lữ đã xây dựng được mô hình nuôi gà khép kín quy mô lớn, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

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Nông dân Nguyễn Đức Lữ ứng dụng tối đa công nghệ số vào trong việc quản lý, chăm sóc đàn gà hơn 60 nghìn con

Với những thành tích trong sản xuất, kinh doanh và đóng góp cho địa phương, năm 2014, ông được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen về thành tích sản xuất, kinh doanh giỏi. Năm 2025, ông được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba.

Mô hình nuôi gà trong “phòng máy lạnh” của ông Bảy Lữ không chỉ mang lại nguồn thu nhập cao, mà còn cho thấy hướng đi mới trong chăn nuôi hiện đại: kiểm soát tốt dịch bệnh, giảm tác động môi trường, tiết kiệm nhân công và nâng cao hiệu quả sản xuất.

Nhật Trường -VOV/ĐBSCL
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