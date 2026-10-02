Luật Nhà ở (sửa đổi): Làm rõ quyền lợi, nghĩa vụ khi chung cư hết hạn sử dụng

VOV.VN - Tại Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) bản mới nhất, Bộ Xây dựng đã bỏ khái niệm “chung cư có thời hạn”, nhưng đề xuất, thời hạn sử dụng nhà chung cư là "thời hạn sử dụng công trình, được xác định và nêu trong hồ sơ thiết kế xây dựng, được tính từ khi nhà chung cư được đưa vào khai thác, sử dụng".
VOV.VN - Nghị quyết 21 không chuyển nhà chung cư từ sở hữu lâu dài sang sở hữu có thời hạn như một số thông tin đang lan truyền. Điểm cốt lõi là phân định rõ niên hạn sử dụng của công trình với quyền sở hữu căn hộ, đồng thời làm rõ quyền của người dân khi chung cư hết niên hạn hoặc phải xây dựng lại.
VOV.VN - Chính phủ vừa yêu cầu làm rõ quy định về thời hạn sử dụng nhà chung cư theo niên hạn xây dựng công trình, đồng thời bảo vệ tối đa quyền và nghĩa vụ hợp pháp của chủ sở hữu khi chung cư hết niên hạn.
VOV.VN - Thị trường bất động sản Hà Nội đang chứng kiến làn sóng “cắt lỗ” mạnh nhất trong 3 năm trở lại đây. Trong khi nguồn cung rao bán gia tăng, người mua lại càng có xu hướng quan sát và thận trọng hơn, khiến thanh khoản trên thị trường chậm lại.
VOV.VN - Sửa Luật Nhà ở cần tiếp tục tháo gỡ vướng mắc về nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê, chung cư có thời hạn và nhà ở cho đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn.
VOV.VN - ĐBQH cho rằng, cần phân biệt rõ niên hạn sử dụng công trình với quyền sở hữu căn hộ, bảo đảm quyền tài sản hợp pháp của người dân ngay cả khi chung cư hết niên hạn, hư hỏng hoặc phải phá dỡ.