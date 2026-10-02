Thứ Sáu, 10:13, 02/10/2026

Luật Nhà ở (sửa đổi): Làm rõ quyền lợi, nghĩa vụ khi chung cư hết hạn sử dụng

VOV.VN - Tại Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) bản mới nhất, Bộ Xây dựng đã bỏ khái niệm “chung cư có thời hạn”, nhưng đề xuất, thời hạn sử dụng nhà chung cư là "thời hạn sử dụng công trình, được xác định và nêu trong hồ sơ thiết kế xây dựng, được tính từ khi nhà chung cư được đưa vào khai thác, sử dụng".