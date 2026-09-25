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Hưng Yên chốt hạn chót cho 24 dự án chậm giải phóng mặt bằng

Thứ Sáu, 16:06, 25/09/2026
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VOV.VN - Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên yêu cầu các địa phương, sở ngành tập trung tháo gỡ từng điểm nghẽn, phấn đấu bàn giao 100% mặt bằng sạch tại các vị trí đủ điều kiện của 24 dự án trước ngày 30/9.

23 dự án chưa hoàn thành GPMB

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Hưng Yên tại buổi làm việc mới đây với ông Nguyễn Mạnh Quyền, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên về tiến độ thực hiện 24 dự án quá thời hạn GPMB của địa phương. Theo đó, Ban đã phối hợp với các địa phương rà soát, tổ chức các cuộc họp và tìm giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong công tác GPMB đối với 24 dự án này. Đến nay, mới có 1 dự án hoàn thành GPMB, còn lại 23 dự án vẫn chưa hoàn thành theo yêu cầu của UBND tỉnh.

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 Giai đoạn 1 dự án dự án Khu đô thị, du lịch sinh thái sân golf Khoái Châu (Hưng Yên) đã và đang được GPMB

Nguyên nhân của các dự án chậm GPMB được xác định còn nhiều điểm nghẽn, chủ yếu liên quan đến nguồn gốc và hồ sơ đất đai qua các thời kỳ. Việc quản lý đất đai ở một số nơi chưa đồng bộ, thiếu chính xác, gây khó khăn cho quá trình xác định quyền sử dụng đất, phương án bồi thường và thu hồi đất.

Bên cạnh đó, xác định giá đất, đặc biệt là đất ở và đất tái định cư, cũng là một trong những nguyên nhân ảnh hưởng đến tiến độ. Quy trình xác định điều kiện được bố trí tái định cư, số lượng suất tái định cư, vị trí và diện tích đất tái định cư kéo dài, tác động trực tiếp đến thời điểm thu hồi và bàn giao mặt bằng.

30/9 để bàn giao mặt bằng sạch

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Mạnh Quyền, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương không báo cáo chung chung, mà phải làm rõ tiến độ, nguyên nhân, tồn tại, vướng mắc và trách nhiệm cụ thể đối với từng dự án, từng địa bàn, từng trường hợp chưa hoàn thành GPMB.

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Ông Nguyễn Mạnh Quyền, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên. Ảnh: Cổng TTĐT Hưng Yên

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 phải phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành và chính quyền địa phương rà soát toàn bộ các dự án còn vướng GPMB; xây dựng tiến độ cụ thể cho từng dự án, từng phần việc, đồng thời xác định rõ người phụ trách, thời hạn và kết quả phải hoàn thành.

Đối với UBND các xã, phường nơi có dự án đi qua, tỉnh yêu cầu phát huy trách nhiệm của chính quyền cơ sở; tăng cường tuyên truyền, vận động, đối thoại trực tiếp với người dân và kịp thời giải quyết các kiến nghị thuộc thẩm quyền. Những trường hợp đã đủ điều kiện, hồ sơ và bảo đảm đúng trình tự phải khẩn trương hoàn thiện thủ tục để bàn giao mặt bằng. Quá trình này đồng thời phải bảo đảm đầy đủ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Ông Nguyễn Mạnh Quyền, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên cũng yêu cầu các sở, ngành liên quan chủ động hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn cho cơ sở; những nội dung thuộc thẩm quyền phải được giải quyết kịp thời, hạn chế việc hồ sơ phải qua nhiều khâu, nhiều cấp.

Đối với từng dự án chậm tiến độ, các cơ quan, đơn vị phải phân định rõ nguyên nhân khách quan, nguyên nhân chủ quan và trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân liên quan. Văn phòng UBND tỉnh được giao theo dõi, tổng hợp tình hình; những vấn đề phát sinh, vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo UBND tỉnh để chỉ đạo xử lý.

Các địa phương được yêu cầu huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, phấn đấu bàn giao 100% mặt bằng sạch tại các vị trí đủ điều kiện trước ngày 30/9/2026. Với những vị trí còn vướng đất ở, tái định cư hoặc các thủ tục phức tạp, phải xây dựng lộ trình riêng, xác định rõ thời hạn hoàn thành và chịu trách nhiệm về tiến độ đã cam kết.

Ngọc Hoà/VOV.VN
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