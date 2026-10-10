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Năng lực thực thi quyết định đà tăng trưởng

Thứ Bảy, 06:30, 10/10/2026
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VOV.VN - GRDP 9 tháng năm 2026 của Khánh Hòa tăng 11,21%, vượt kịch bản, thuộc nhóm địa phương tăng trưởng cao. Công nghiệp - xây dựng, dịch vụ - du lịch và đầu tư công là các động lực chính. Tỉnh tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, nâng năng lực sản xuất, chất lượng nhân lực và mở rộng không gian phát triển tại Vân Phong.


Tại Khu kinh tế Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa những dự án mới trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ đang mở thêm dư địa cho chuỗi sản xuất. Bênh cạnh Nhà máy Đóng tàu HD Hyundai Việt Nam, tại đây đang triển khai Dự án Nhà máy gia công khối kiện đóng tàu của Miboo Vina,vốn đầu tư 528 tỷ đồng, được kỳ vọng bổ sung năng lực cho ngành đóng tàu.

Ông Nguyễn Văn Trãi, Giám đốc điều hành Miboo Vina, cho biết: “Chủ yếu là nghề lắp ráp, gia công, cắt gọt kim loại thì chính vẫn là kỹ sư Việt Nam, những người trực tiếp điều hành sản xuất cũng đa số là người Việt Nam. Bây giờ mình làm việc đó cũng tốt lắm. Một khối cấu kiện hoàn thiện được thực hiện ở bên ngoài, thay vì trước đây người ta làm hoàn toàn trong nhà máy Hyundai. Bây giờ công suất của họ không đủ, chúng tôi đưa cấu kiện vào để họ lắp ráp lại nhanh hơn, tăng số lượng tàu trong một năm".

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Khu Kinh tế Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa có nhiều dư địa phát triển

Cùng với xây dựng, công nghiệp, du lịch tiếp tục là động lực lớn của tăng trưởng. 9 tháng, Khánh Hòa đón hơn 20,4 triệu lượt khách, khách quốc tế hơn 7,1 triệu lượt; doanh thu gần 68.000 tỷ đồng, tăng 21%. Festival Biển Khánh Hòa 2026, Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VI và Miss World 2026 tạo những điểm nhấn nổi bật, góp phần quảng bá hình ảnh, văn hóa và sản phẩm du lịch của tỉnh. Du lịch phát triển 2 con số kéo theo phát triển dịch vụ, vận tải, thương mại của các địa phương.

Bà Thái Thị Lệ Hằng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa, cho biết, ngành du lịch vẫn tiếp tục giữ vai trò đầu tầu kinh tế của Khánh Hòa trong những tháng tới.

“Hy vọng sắp tới sẽ đón được một dòng khách Trung Quốc rất lớn, tiếp tục có những dòng khách khác từ các nước khác; thị trường nội địa cũng được chú trọng. Sở sẽ tiếp tục tìm kiếm các đối tác để tổ chức thêm nhiều hoạt động, nhiều sự kiện nhằm kích cầu du lịch, trong đó vẫn chú trọng văn hóa là động lực của kinh tế du lịch, phát triển thêm nhiều sản phẩm du lịch đặc trưng", bà Thái Thị Lệ Hằng nói.

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Tỉnh Khánh Hòa tổ chức nhiều sự kiện văn hóa thu hút khách du lịch

Về những hạn chế, mức tăng 8,7% của lĩnh vực công nghiệp là thấp hơn kịch bản đề ra. Chi phí logistics, biến động thị trường quốc tế và điều tiết nguồn điện tiếp tục gây áp lực lên sản xuất công nghiệp của địa phương. Để thích ứng với bối cảnh mới, các doanh nghiệp đề nghị có chính sách ưu tiên công nghiệp chế biến, chế tạo có giá trị gia tăng cao, phát triển công nghiệp hỗ trợ và tháo gỡ khó khăn cho các ngành tăng trưởng chậm.

Bà Trịnh Thị Hồng Vân, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Yến sào Khánh Hòa cho biết, dù mong có chính sách hỗ trợ sản xuất, doanh nghiệp vẫn coi nỗ lực tự thân là chính.

“Trong bối cảnh tỉnh đang khó khăn như thế này, về chỉ số công nghiệp, công ty cũng sẽ nỗ lực để có đà tăng trưởng khoảng 30-35%, và sẽ cố gắng thực hiện mục tiêu này", bà Trịnh Thị Hồng Vân chia sẻ.

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Doanh nghiệp ở tỉnh Khánh Hòa nỗ lực sản xuất, xuất khẩu hàng hóa

Theo ông Nguyễn Việt Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, dư địa tăng trưởng của địa phương vẫn ở mức lạc quan. Đến nay, tỉnh mới giải ngân vốn đầu tư công được 70%, xử lý được 106/257 dự án gặp vướng mắc. Nếu giải ngân 100% và xử lý thêm dự án, Khánh Hòa sẽ duy trì được đà tăng hơn 11% của 9 tháng. Ông Nguyễn Việt Hùng cho rằng, dư địa tăng trưởng rất nhiều, nhưng đà tăng trưởng đang phụ thuộc năng lực thực thi của hệ thống chính trị.

“Rất nhiều dự án chiến lược mà Trung ương đang quan tâm, quan trọng là chúng ta có chuyển hóa được việc này không? Trách nhiệm của chúng ta chính là giải phóng mặt bằng, đây là nền tảng để dự án hiện thực hóa quy hoạch. Dự án đầu tư là chúng ta tăng trưởng, mà tăng trưởng chủ yếu là do năng lực thực thi. Khó gì thì anh em mình cùng gỡ", ông Nguyễn Việt Hùng nói.

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Tỉnh Khánh Hòa đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, thúc đẩy đầu tư công

Kết quả 9 tháng đã tạo nền tảng để Khánh Hòa hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 2 con số năm 2026. Bài toán phía trước là biến nguồn lực đầu tư, sản xuất, du lịch và lợi thế Vân Phong thành năng lực tăng trưởng thực chất, bền vững.

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Khánh Hòa: 25/40 dự án đạt mục tiêu giải phóng mặt bằng

VOV.VN - Sau 90 ngày cao điểm, Khánh Hòa có 25/40 dự án hoàn thành, vượt hoặc gần đạt mục tiêu giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, nhiều dự án trọng điểm vẫn chậm tiến độ. Thông tin được nêu tại hội nghị tổng kết chương trình 90 ngày cao điểm do UBND tỉnh tổ chức ngày 2/10.

Thái Bình/VOV-Tây Nguyên
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