Quảng Ngãi gỡ điểm nghẽn, phấn đấu tăng trưởng 2 con số



Tỉnh Quảng Ngãi đang chạy nước rút, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu năm 2026, tạo nền tảng cho mục tiêu tăng trưởng 2 con số. Một trong những công trình thể hiện quyết tâm tăng tốc của tỉnh Quảng Ngãi là thi công công trình cầu Trà Khúc 1. Dự án này có tổng mức đầu tư khoảng 2.200 tỷ đồng, thời gian thực hiện 18 tháng. Sau nhiều lần điều chỉnh kế hoạch, dự án bước vào giai đoạn đẩy nhanh thi công. Nhà thầu đưa máy móc, thiết bị vào công trường chuẩn bị triển khai các hạng mục đầu tiên. Phương án thi công được tính toán phù hợp với tình hình mưa lũ.

Ông Hoàng Trọng Hòa, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Khang Nguyên, đơn vị đứng đầu liên danh nhà thầu thi công công trình cầu Trà Khúc 1 cho biết, phương án thi công đã được tính toán khá kỹ. “Nhà thầu sẽ triển khai thi công ngay tại mố M1 và mố M2. Trong trường hợp nước lũ trên sông dâng cao, nhà thầu sẽ tập trung thi công trên cạn tại mố M1, trụ T1, trụ T2 ở phía khách sạn Mỹ Trà và mố M2 ở phía khách sạn Sông Trà”, ông Hoàng Trọng Hòa chia sẻ.

Ông Nguyễn Đức Tâm, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi (áo xanh, đứng giữa)

Đến cuối tháng 9/2026, giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh Quảng Ngãi đạt gần 4.000 tỷ đồng, gần 50% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao. Đầu tư công được địa phương xác định là một trong những yếu tố quan trọng thúc đẩy tăng trưởng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi là đơn vị làm chủ đầu tư nhiều dự án, công trình trọng điểm của tỉnh, nhiều dự án có nguồn vốn lớn. Đến nay, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư tại Ban này đạt khoảng 63% kế hoạch vốn năm 2026 và khoảng 72% kế hoạch vốn chuyển nguồn từ năm 2025 sang.

Hiện nay, nhiều dự án chậm tiến độ đang được tỉnh Quảng Ngãi tập trung tháo gỡ. Vướng mắc lớn nhất là giải phóng mặt bằng, chậm bồi thường, bố trí đất tái định cư và giá đất, vật liệu xây dựng tăng. Tại dự án đường Thạch Bích - Tịnh Phong, một số vị trí còn vướng mặt bằng đang tiếp tục được xử lý. Ông Trần Hoàng Vĩnh, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi cho hay, lãnh đạo tỉnh yêu cầu đơn vị phối hợp chặt chẽ với địa phương tháo gỡ các vướng mắc về giải phóng mặt bằng:

“Vừa qua, sự vào cuộc quyết liệt của lãnh đạo tỉnh cùng với sự quan tâm, phối hợp của các địa phương và sở, ngành đã giúp tháo gỡ nhiều khó khăn cho các công trình. Ví dụ, tại dự án Thạch Bích - Tịnh Hòa, hiện nay điểm đầu đã tiếp cận được và xe có thể đi qua. Các nhà thầu sẽ lựa chọn những mỏ đất, mỏ vật liệu thuận lợi nhất để phục vụ thi công. Thời gian qua, tình trạng thiếu vật liệu cục bộ đã từng bước được tháo gỡ”, ông Trần Hoàng Vĩnh cho biết thêm.

Tăng ca thi công ban đêm trên công trình trọng điểm tỉnh Quảng Ngãi phấn đấu tăng trưởng 2 con số

Tỉnh Quảng Ngãi có nguồn khoáng sản, vật liệu xây dựng khá dồi dào nhưng tại một số công trình vẫn xảy ra tình trạng thiếu cát, đá, sỏi cục bộ, ảnh hưởng tiến độ thi công các công trình. Sau khi tiếp nhận nhiệm vụ quản lý nhà nước về vật liệu xây dựng thông thường, khoáng sản, từ ngày 15/9 đến nay, Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi khẩn trương rà soát nguồn cung và nhu cầu thực tế. Ông Nguyễn Thanh Mân, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi cho rằng, qua rà soát, vướng mắc chủ yếu là do chủ đầu tư, nhà thầu và chủ mỏ chưa có sự phối hơp.

“Mặc dù trữ lượng và nguồn vật liệu trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi không thiếu, nhưng thực tế vẫn xảy ra tình trạng thiếu vật liệu cục bộ. Qua rà soát cho thấy, nguyên nhân là sự phối hợp giữa nhà thầu, chủ đầu tư và chủ mỏ chưa nhịp nhàng; việc dự báo và chuẩn bị nguồn vật liệu chưa được thực hiện từ sớm. Vì vậy, cần kết nối chặt chẽ ba bên gồm nhà thầu, chủ đầu tư và chủ mỏ để chủ động nguồn vật liệu phục vụ thi công”, ông Nguyễn Thanh Mân nói.

Quý III năm 2026, GRDP của tỉnh Quảng Ngãi tăng 9,3% so với cùng kỳ. Tính chung trong 9 tháng năm nay, GRDP đạt khoảng 118.000 tỷ đồng, tăng 9,16%, cao hơn kế hoạch và tăng 8,8%. Một số ngành, lĩnh vực tăng khá cao như: Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 14,3%; trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng hơn 15%; sản lượng sắt, thép tăng 50%; sản phẩm dăm gỗ nguyên liệu giấy tăng gần 10%; sản phẩm lọc hóa dầu tăng hơn 7%; hoạt động xuất khẩu tăng mạnh, khoảng 3 tỷ USD với tỷ lệ tăng khoảng 40%.

Tuy nhiên, tổng vốn đầu tư 9 tháng qua giảm hơn 32% so với cùng kỳ; giải ngân đầu tư công mới đạt gần 50% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao. Công tác giải phóng mặt bằng còn chậm, hiệu quả thu hút đầu tư chưa đạt yêu cầu, nguồn thu từ tiền sử dụng đất đạt thấp. Ông Nguyễn Văn Trọng, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi đề nghị các chủ đầu tư phải rà soát khối lượng, nhu cầu vốn và tiến độ giải ngân để xây dựng kịch bản điều hành sát thực tế.

"Trong 3 tháng cuối năm 2026, nhiệm vụ trọng tâm là tổ chức thực hiện quyết liệt, hiệu quả các giải pháp thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và chi ngân sách địa phương. Tỉnh tập trung tháo gỡ các vướng mắc liên quan đến bồi thường, giải phóng mặt bằng, giá đất và nguồn cung vật liệu xây dựng; đồng thời quyết liệt đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2026", ông Nguyễn Văn Trọng thông tin.

Cảng Dung Quất về đêm

Thời gian qua, tỉnh Quảng Ngãi đã tập trung tháo gỡ vướng mắc thủ tục pháp lý cho hơn 100 dự án, 10 dự án còn lại đang được tập trung xử lý theo cơ chế, chính sách đặc thù của Trung ương. Tỉnh Quảng Ngãi phấn đấu tăng trưởng kinh tế 2 con số trong giai đoạn 2026-2030. Với mức tăng trưởng 9,16% trong 9 tháng năm 2026, công nghiệp tăng 14,3% và xuất khẩu tăng khoảng 40%, tỉnh Quảng Ngãi có cơ sở để kỳ vọng năm 2026 có mức tăng trưởng tích cực.

Ông Hồ Văn Niên, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu, các ngành, địa phương rà soát từng chỉ tiêu, nhiệm vụ, xác định phần việc còn lại, khả năng hoàn thành và trách nhiệm của từng ngành, địa phương, nhất là người đứng đầu, khẩn trương tháo gỡ các vướng mắc.

“Từng ngành, từng địa phương phải rà soát cụ thể các chỉ tiêu đạt thấp, các công trình, dự án chậm tiến độ, những vụ việc còn tồn đọng và các nhiệm vụ có nguy cơ không hoàn thành. Các cơ quan, đơn vị phải xác định rõ tiến độ, giải pháp và trách nhiệm; đồng thời thường xuyên kiểm tra, đôn đốc để không phát sinh thêm điểm nghẽn”, ông Hồ Văn Niên nêu rõ.

Việc xây dựng cầu và đường hai đầu cầu từ bến du lịch xã Ia Chim đã triển khai nhiều năm nay nhưng chưa hoàn thành

Tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, khơi thông nguồn lực đất đai, các dự án tồn đọng kéo dài và tháo gỡ vướng mắc giải phóng mặt bằng để triển khai hiệu quả các dự án, tạo động lực tăng trưởng mới, chuyển hóa thành năng lực sản xuất. Đây là bước chuẩn bị quan trọng để tỉnh Quảng Ngãi phấn đấu tăng trưởng 2 con số trong năm nay và giai đoạn 2026-2030.