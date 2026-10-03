Ngành Thuế hướng tới quản trị thông minh, lấy người nộp thuế làm trung tâm

Cục Thuế vừa ban hành Kế hoạch triển khai phong trào thi đua với khẩu hiệu “Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững ‘2 con số’ giai đoạn 2026-2030”. Phong trào hướng tới phát huy trách nhiệm của đội ngũ công chức, người lao động, đồng thời gắn kết quả thi đua với tiến độ, chất lượng, hiệu quả công việc và mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được ngành Thuế xác định là tích cực nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện chính sách, pháp luật về thuế, đáp ứng yêu cầu phát triển của nền kinh tế trong giai đoạn mới.

Theo kế hoạch, chính sách thuế cần bao quát đầy đủ các nguồn thu phát sinh trong kinh tế số, kinh tế xanh và các mô hình kinh doanh mới; đồng thời bảo đảm sự công bằng giữa hoạt động kinh doanh truyền thống với kinh doanh trên nền tảng số, giữa doanh nghiệp trong nước và các hoạt động kinh doanh xuyên biên giới.

Việc hoàn thiện chính sách cũng được định hướng phù hợp với thông lệ, chuẩn mực quốc tế, gắn với mở rộng cơ sở thu, nuôi dưỡng nguồn thu và giảm chi phí tuân thủ cho người nộp thuế. Qua đó, chính sách thuế không chỉ đáp ứng yêu cầu quản lý mà còn góp phần tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Cục Thuế cũng yêu cầu phong trào thi đua gắn chặt với nhiệm vụ chính trị của ngành, lấy kết quả thực hiện các chỉ tiêu, chất lượng công việc và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm căn cứ đánh giá. Những tập thể, cá nhân có sáng kiến, cách làm hiệu quả sẽ được phát hiện, biểu dương và nhân rộng.

Trong giai đoạn 2026-2030, ngành Thuế hướng tới xây dựng mô hình quản trị dựa trên dữ liệu, ứng dụng Big Data và các công nghệ hiện đại để nâng cao hiệu quả quản lý.

Theo định hướng này, dữ liệu sẽ trở thành một trong những tài sản chiến lược của ngành. Các quyết định quản lý được hỗ trợ bởi dữ liệu, lịch sử tuân thủ, phân tích hành vi, phân loại rủi ro và cảnh báo sớm.

Những nghiệp vụ đơn giản, có tính lặp lại được định hướng tự động hóa nhằm giảm thời gian xử lý và nguồn lực thực hiện. Công tác kiểm tra, thanh tra sẽ tập trung vào những đối tượng, giao dịch và lĩnh vực có mức độ rủi ro cao, thay vì áp dụng cách tiếp cận dàn trải.

Một trong những yêu cầu được đặt ra là hạn chế tối đa việc yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp lại những thông tin mà cơ quan nhà nước đã có, qua đó giảm chi phí và thời gian thực hiện thủ tục thuế.

Cải cách thủ tục hành chính tiếp tục được xác định là một trọng tâm trong hoạt động thi đua của ngành Thuế. Theo đó, cơ quan thuế hướng tới chuyển mạnh từ tư duy “quản lý” sang “phục vụ”, lấy người nộp thuế làm trung tâm và quản lý dựa trên mức độ tuân thủ.

Các dịch vụ thuế được định hướng thiết kế đơn giản, dễ tiếp cận, chủ động và phù hợp với từng nhóm người nộp thuế. Những cá nhân, doanh nghiệp có lịch sử tuân thủ tốt sẽ được tạo điều kiện thuận lợi hơn; trong khi nguồn lực quản lý được tập trung vào các trường hợp, giao dịch và lĩnh vực có nguy cơ rủi ro cao.

Mục tiêu được đặt ra là xây dựng cơ quan thuế không chỉ thực hiện chức năng quản lý mà còn trở thành đối tác tin cậy, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ thuế thuận lợi hơn trong môi trường số.

Để đáp ứng yêu cầu quản lý trong kỷ nguyên số, ngành Thuế tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy theo hướng chuyên nghiệp, đồng thời chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ.

Đội ngũ công chức thuế sẽ được chú trọng phát triển năng lực về phân tích dữ liệu, quản lý rủi ro, kinh tế số, thuế quốc tế, công nghệ và hỗ trợ người nộp thuế. Cùng với đó là yêu cầu phân cấp, phân quyền rõ ràng, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu.

Cục Thuế cũng nhấn mạnh việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ, kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực; xây dựng đội ngũ công chức có năng lực, chuyên nghiệp, tận tụy và trách nhiệm.

Để phong trào thi đua đi vào thực chất, Cục Thuế sẽ đánh giá cụ thể đối với từng tập thể, cá nhân, trong đó ưu tiên các sáng kiến đổi mới, chuyển đổi số, góp phần nâng cao năng suất lao động và tiết kiệm nguồn lực công.

Qua phong trào thi đua giai đoạn 2026-2030, ngành Thuế hướng tới đồng thời hai mục tiêu: nâng cao hiệu quả quản lý nguồn thu và cải thiện chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, qua đó góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới.